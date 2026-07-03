ID LOGISTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par ID Logistics Group (Paris:IDL) à Oddo BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

11.266 titres ID Logistics Group

1.010.222 € en espèces

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité le 31 décembre 2025 :

6.937 titres ID Logistics Group

2.483.515 € en espèces

Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026, ont été exécutées :

4.784 transactions à l’achat

4.299 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

75.162 titres et 28.183.583 € à l’achat

70.833 titres et 26.710.290 € à la vente

ID Logistics Group

Société anonyme au capital de 3 275 413,00 €

Siège social : 55 chemin des Engrenauds – 13660 Orgon

RCS TARASCON 439 418 922

Code ISIN : FR0010929125 – IDL

À propos d’ID Logistics Group :

ID Logistics, dirigé par Eric HÉMAR, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 Md€ en 2025. ID Logistics gère 450 sites implantés dans 19 pays représentant 10 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 55 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, cosmétiques et mode, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120. (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).