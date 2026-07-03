-

ID LOGISTICS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par ID Logistics Group (Paris:IDL) à Oddo BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

  • 11.266 titres ID Logistics Group
  • 1.010.222 € en espèces

Il est rappelé que les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité le 31 décembre 2025 :

  • 6.937 titres ID Logistics Group
  • 2.483.515 € en espèces

Sur la période du 1er janvier au 30 juin 2026, ont été exécutées :

  • 4.784 transactions à l’achat
  • 4.299 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 75.162 titres et 28.183.583 € à l’achat
  • 70.833 titres et 26.710.290 € à la vente

ID Logistics Group
Société anonyme au capital de 3 275 413,00 €
Siège social : 55 chemin des Engrenauds – 13660 Orgon
RCS TARASCON 439 418 922
Code ISIN : FR0010929125 – IDL

À propos d’ID Logistics Group :

ID Logistics, dirigé par Eric HÉMAR, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 Md€ en 2025. ID Logistics gère 450 sites implantés dans 19 pays représentant 10 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 55 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce et produits de grande consommation, cosmétiques et mode, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120. (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Contacts

ID Logistics Group

ID Logistics

BOURSE:IDL
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

ID Logistics Group

More News From ID Logistics

ID LOGISTICS : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 3 JUIN 2026

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Les actionnaires d’ID Logistics Group (Paris:IDL) sont avisés que l’Assemblée Générale Mixte de la société se tiendra le 3 juin 2026, à 9h00 au siège social de la société : 55 chemin des Engrenauds - 13660 Orgon. L’Assemblée fera l’objet dans son intégralité d’une retransmission audiovisuelle en direct. Les modalités de connexion à la retransmission sont communiquées dans l’avis de réunion et dans l’avis de convocation. L’avis préalable comportan...

ID LOGISTICS : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ID Logistics (Paris:IDL) annonce que son document d’enregistrement universel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2026 (N°D.26-0311). Ce document est disponible sur le site internet de la société (www.id-logistics.com) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également tenu à disposition au siège social de la société : 55, chemin des Engrenauds, 13660 Orgon – France. Les documents su...

ID LOGISTICS : BON DÉBUT D’ANNÉE AVEC UNE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES DE +17,2% AU 1ER TRIMESTRE 2026

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) leader européen de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2026. Eric HÉMAR, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : «Dans la continuité de l’année 2025, ID Logistics réalise un bon début d’exercice 2026 avec un premier trimestre en croissance de 17,2%, à taux de change constants. La poursuite de son développement confirme la soli...
Back to Newsroom