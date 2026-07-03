Arendt Investor Services gaat een nieuwe ontwikkelingsfase in met BlackFin als meerderheidsaandeelhouder

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Arendt Investor Services (AIS) maakt vandaag de afronding van de overname door BlackFin Capital Partners bekend, na goedkeuring door de CSSF.

Deze transactie markeert het begin van een nieuwe ontwikkelingsfase voor AIS. Het bedrijf wil zijn groei versnellen door middel van internationale uitbreiding en selectieve overnames. Ook gaat het verder investeren in technologie, waaronder AI, om zo dienstenaanbod te vergroten.

AIS, opgericht door de partners van Arendt & Medernach, heeft in de loop der jaren een sterke positie opgebouwd als een van de toonaangevende onafhankelijke dienstverleners in Luxemburg. Het bedrijf combineert diepgaande expertise, hoogwaardige uitvoering en een sterk klantgerichte cultuur. Deze pijlers blijven onveranderd.

AIS zal blijven opereren met dezelfde teams, hetzelfde servicemodel en in nauwe samenwerking met Arendt, dat een belangrijke minderheidsaandeelhouder blijft. Ook de continuïteit op bestuursgebied is gewaarborgd: Claude Niedner en Jean-Marc Ueberecken blijven zitting houden in de raad van bestuur, samen met vertegenwoordigers van BlackFin. Het senior managementteam van AIS blijft ongewijzigd.

BlackFin kan bogen op een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van het opzetten en opschalen van platforms voor vermogensbeheer in heel Europa. Daarnaast beschikt het bedrijf over diepgaande sectorkennis en een gevestigd internationaal netwerk. Dit partnerschap is bedoeld om de ontwikkeling van AIS te versnellen, zonder afbreuk te doen aan het imago, de cultuur en de langdurige relatie met Arendt.

"De partners van Arendt & Medernach hebben iets bijzonders tot stand gebracht toen ze AIS oprichtten. Ze hebben een bedrijf opgebouwd dat gebaseerd is op uitmuntendheid, ondernemerschap en een oprechte toewijding aan klanten. Nu we samen met BlackFin aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen, bouwen we voort op deze basis. We zullen behouden wat AIS succesvol heeft gemaakt en tegelijkertijd nieuwe dimensies toevoegen: grotere technologische mogelijkheden, een sterker commercieel bereik en een meer internationale aanwezigheid. Het resultaat is een combinatie van traditie en ambitie: dezelfde toewijding aan klanten, met de middelen om verder op te schalen en te groeien, " aldus Christian Heinen, CEO van AIS.

"Met zijn geïntegreerde dienstenaanbod, diepgaande expertise en cultuur van uitmuntendheid heeft AIS een onderscheidende marktpositie opgebouwd. In samenwerking met Arendt is het bedrijf uitgegroeid tot een toonaangevend platform in Luxemburg en een betrouwbare partner voor alternatieve vermogensbeheerders en beleggers in heel Europa. We zijn verheugd deze transactie af te ronden en samen met het managementteam van AIS aan dit nieuwe hoofdstuk te beginnen. Het is onze ambitie om de verdere groei van het bedrijf te ondersteunen met investeringen in technologie, een groter internationaal bereik en selectieve overnamemogelijkheden. De klantgerichtheid en de ondernemingscultuur die AIS tot zo’n succes hebben gemaakt, zullen wij zeker voortzetten." zegt Eric May, medeoprichter van BlackFin Capital Partners.

Over BlackFin Capital Partners:

Blackfin is de toonaangevende private equity-fondsbeheerder die zich richt op financiële diensten in continentaal Europa, met circa € 4 miljard aan kapitaal onder beheer. BlackFin, opgericht in 2009, is een onafhankelijk bedrijf onder leiding van negen partners die al tientallen jaren samenwerken als managers en ondernemers in de financiële sector. Het team bestaat uit circa 60 professionals, verspreid over kantoren in Parijs, Frankfurt, Amsterdam, Brussel, Londen en Luxemburg. De strategie van het bedrijf richt zich voornamelijk op ‘asset-light’-ondernemingen, waarbij BlackFin optreedt als een actieve en invloedrijke investeerder die succesvolle managementteams ondersteunt om hun bedrijven naar een hoger niveau te tillen. BlackFin staat onder toezicht van de Franse Autorité des Marchés Financiers. Ga voor meer informatie naar www.blackfin.com.

Over Arendt Investor Services:

Arendt Investor Services (AIS) is de in 2009 opgerichte dochteronderneming van Arendt die zich bezighoudt met bedrijfs- en beleggersdiensten. Met een team van 325 professionals biedt AIS een uitgebreid scala aan fonds- en bedrijfsdiensten, die de volledige levenscyclus van structuren voor beheerders van alternatieve beleggingen, asset servicers en family offices bestrijken. AIS opereert als een Professional of the Financial Sector (PSF) onder toezicht van de CSSF en profiteert van een unieke positionering waarin operationele expertise wordt gecombineerd met de juridische en regelgevende expertise van Arendt. AIS staat bekend om zijn hoogwaardige dienstverlening, sterke klantgerichtheid en vermogen om complexe, internationale structuren te ondersteunen.

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