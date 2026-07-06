Orion e Shilpa Medicare expandem parceria para desenvolver e fornecer biossimilar de nivolumabe para a Europa

DHARWAD, Índia--(BUSINESS WIRE)--A Shilpa Medicare Limited anunciou que sua subsidiária integral, Shilpa Biologicals Private Limited, firmou um acordo de codesenvolvimento e fornecimento com a Orion Corporation para um biossimilar intravenoso (IV) de nivolumabe, um dos medicamentos imunoterápicos mais utilizados no mundo contra o câncer, com o objetivo de ampliar o acesso dos pacientes na Europa.

O nivolumabe ajudou a inaugurar a era da imuno-oncologia, transformando o prognóstico de pacientes com cânceres como melanoma e câncer de pulmão. À medida que o medicamento original se aproxima da perda de exclusividade na Europa, esta parceria visa disponibilizar um biossimilar de nivolumabe de alta qualidade, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação da UE (EU-GMP), para um número maior de pacientes, reduzindo o ônus para o sistema de saúde. Em 2025, o nivolumabe registrou vendas de aproximadamente US$ 4,1 bilhões (Fonte: IQVIA/IMS) na Europa — o que demonstra a dimensão da oportunidade.

De acordo com o acordo, a Orion deterá os direitos exclusivos de registro, comercialização, distribuição e venda do biossimilar de nivolumabe em toda a Europa. A Shilpa Biologicals liderará o desenvolvimento do produto e atuará como fabricante e fornecedora comercial exclusiva de longo prazo para a Europa. A Shilpa receberá pagamentos por marcos de desenvolvimento e regulatórios, além de receita de fornecimento ao longo da parceria.

“A expansão da nossa parceria com a Orion para a imuno-oncologia é um momento decisivo para a Shilpa Biologicals”, afirmou Vishnukant Bhutada, diretor-geral da Shilpa Medicare. “Isso reflete a confiança que nossos parceiros depositam em nossa qualidade, nossa ciência e nossa capacidade de fornecer produtos biológicos complexos em larga escala.”

“Estamos satisfeitos em adicionar mais um produto à nossa parceria estratégica com a Shilpa”, disse Satu Ahomäki, vice-presidente executiva de Genéricos e Saúde do Consumidor da Orion Pharma. “Este acordo fortalece nossas operações no segmento hospitalar na Europa Continental e reflete o progresso na implementação da estratégia da nossa divisão de dar a todos acesso a medicamentos de qualidade a preços acessíveis.”

Sobre a Shilpa Medicare Limited

A Shilpa Medicare, com sede na Índia, é uma empresa farmacêutica e biotecnológica diversificada que desenvolve genéricos complexos, produtos biológicos e APIs (Ingredientes Farmacêuticos Ativos). Através da Shilpa Biologicals, opera uma plataforma integrada de produtos biológicos que abrange desenvolvimento, ampliação de escala e fabricação comercial em sua unidade com certificação EU-GMP em Dharwad.

Sobre a Orion Corporation

A Orion Pharma é uma empresa farmacêutica nórdica com atuação global e que promove o bem-estar há mais de cem anos. Desenvolve, fabrica e comercializa produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário, além de ingredientes farmacêuticos ativos, com um amplo portfólio de medicamentos próprios e genéricos e produtos de saúde para o consumidor. Suas principais áreas de P&D são oncologia e dor, com produtos próprios para o tratamento de câncer, doenças respiratórias e neurológicas, entre outras. Em 2025, as vendas líquidas totalizaram 1.890 milhões de euros, com cerca de 4.000 funcionários em todo o mundo.

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