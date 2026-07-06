Orion et Shilpa Medicare élargissent leur partenariat afin de développer et fournir un biosimilaire du nivolumab en Europe

DHARWAD, Inde--(BUSINESS WIRE)--Shilpa Medicare Limited a annoncé que sa filiale à 100 %, Shilpa Biologicals Private Limited, a conclu un accord de codéveloppement et d'approvisionnement avec Orion Corporation portant sur un biosimilaire intraveineux (IV) du nivolumab et faisant référence à l'une des immunothérapies annti-cancéreuses les plus utilisées au monde afin d'en élargir l'accès aux patients dans toute l'Europe.

Le nivolumab a contribué à l'avènement de l'immuno-oncologie, transformant le pronostic des patients atteints de cancers tels que le mélanome et le cancer du poumon. Alors que le médicament d'origine s'apprête à perdre son exclusivité en Europe, ce partenariat vise à rendre accessible à un plus grand nombre de patients un biosimilaire de nivolumab de haute qualité, fabriqué selon les normes BPF de l'UE, et ainsi alléger le fardeau des systèmes de santé. En 2025, les ventes de nivolumab en Europe ont atteint environ 4.1 milliards de dollars (Source : IQVIA/IMS) Europe , ce qui souligne l'ampleur du potentiel.

Aux termes de cet accord, Orion détiendra les droits exclusifs d'enregistrement, de commercialisation, de distribution et de vente du biosimilaire du nivolumab en Europe. Shilpa Biologicals dirigera le développement du produit et assurera de manière exclusive sa fabrication et sa distribution à long terme pour l'Europe. Shilpa sera réglée en paiements d'étape liés au développement et à l'obtention des autorisations réglementaires, ainsi qu'en revenus issus de la fourniture du produit pendant toute la durée du partenariat.

« L’élargissement de notre partenariat avec Orion à l’immuno-oncologie marque un moment décisif pour Shilpa Biologicals », a déclaré Vishnukant Bhutada, managing director de Shilpa Medicare. « Il témoigne de la confiance que nos partenaires accordent à la qualité de nos produits, à notre expertise scientifique ainsi qu'à notre capacité à produire des produits biologiques complexes à grande échelle. »

« Nous sommes très heureux d'intégrer ce nouveau produit Shilpa à notre partenariat stratégique », a affirmé Satu Ahomäki, vice-président exécutif des génériques et de la santé grand public chez Orion Pharma. « Cet accord renforce notre présence dans le secteur hospitalier en Europe continentale et témoigne des avancées de la mise en œuvre de la stratégie de notre division visant à garantir à tous les patients l'accès à des médicaments de qualité à un prix abordable. »

À propos de Shilpa Medicare Limited

Shilpa Medicare, basée en Inde, est une société pharmaceutique et biotechnologique diversifiée qui développe des génériques complexes, des produits biologiques et des principes actifs pharmaceutiques (API). Par le biais de Shilpa Biologicals, elle exploite une plateforme intégrée de produits biologiques qui comprend le développement, la production mise à l'échelle et la fabrication commerciale sur son site de production certifié BPF européennes, à Dharwad.

À propos d'Orion Corporation

Orion Pharma est une société pharmaceutique originaire de Finlande, présente à l'échelle mondiale et contribuant au bien-être depuis plus d'un siècle. Elle développe, fabrique et commercialise des médicaments à usage humain et vétérinaire, ainsi que des principes actifs pharmaceutiques, et propose un vaste portefeuille de médicaments de marque et génériques et de produits de santé grand public. Ses principaux domaines de recherche et développement ciblent l'oncologie et le traitement de la douleur, avec des produits de marque destinés au traitement du cancer, des maladies respiratoires et neurologiques, parmi d'autres. En 2025, son chiffre d'affaires net s'élevait à 1 890 millions d'euros et elle employait environ 4 000 personnes dans le monde.

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