Orion y Shilpa Medicare amplían su alianza para desarrollar y suministrar un biosimilar de nivolumab en Europa

DHARWAD, India--(BUSINESS WIRE)--Shilpa Medicare Limited anunció que su subsidiaria de propiedad absoluta, Shilpa Biologicals Private Limited, firmó un acuerdo de desarrollo conjunto y suministro con Orion Corporation para un biosimilar de nivolumab intravenoso (IV), que toma como referencia una de las inmunoterapias contra el cáncer más utilizadas del mundo, con el objetivo de ampliar el acceso de los pacientes en toda Europa.

Nivolumab marcó el inicio de la era de la inmunooncología y transformó las perspectivas de los pacientes con distintos tipos de cáncer, como el melanoma y el cáncer de pulmón. Ante la próxima pérdida de exclusividad del producto original en Europa, esta alianza busca facilitar el acceso de más pacientes a un biosimilar de nivolumab de alta calidad, fabricado conforme a las normas EU-GMP, y reducir la presión sobre los sistemas de salud. En 2025, nivolumab registró ventas de aproximadamente USD 4100 millones en Europa (fuente: IQVIA/IMS), lo que refleja la magnitud de esta oportunidad.

Según los términos del acuerdo, Orion tendrá los derechos exclusivos para registrar, comercializar, distribuir y vender el biosimilar de nivolumab en toda Europa. Shilpa Biologicals liderará el desarrollo del producto y actuará como fabricante comercial y proveedor exclusivo a largo plazo para el mercado europeo. Shilpa recibirá pagos por hitos de desarrollo y regulatorios, además de ingresos por suministro durante toda la vigencia de la alianza.

“La ampliación de nuestra colaboración con Orion al ámbito de la inmunooncología representa un momento decisivo para Shilpa Biologicals”, afirmó Vishnukant Bhutada, director general de Shilpa Medicare. “Refleja la confianza que los socios depositan en la calidad, el conocimiento científico y la capacidad de Shilpa para ofrecer productos biológicos complejos a gran escala”.

“Nos complace incorporar un nuevo producto a la alianza estratégica que mantenemos con Shilpa”, señaló Satu Ahomäki, vicepresidenta ejecutiva de Medicamentos Genéricos y Salud del Consumidor de Orion Pharma. “Este acuerdo fortalece nuestras operaciones en el segmento hospitalario de Europa continental y refleja el avance de la división hacia su objetivo de facilitar el acceso de todas las personas a medicamentos de calidad a precios asequibles”.

Acerca de Shilpa Medicare Limited

Shilpa Medicare, con sede en India, es una empresa farmacéutica y biotecnológica diversificada dedicada al desarrollo de medicamentos genéricos complejos, productos biológicos e ingredientes farmacéuticos activos (API). A través de Shilpa Biologicals, opera una plataforma integrada de biológicos que comprende el desarrollo, el escalado y la fabricación comercial en sus instalaciones de Dharwad, certificadas conforme a las normas EU-GMP.

Acerca de Orion Corporation

Orion Pharma es una empresa farmacéutica nórdica con presencia mundial que contribuye al bienestar de las personas desde hace más de cien años. Desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos de uso humano y veterinario, así como ingredientes farmacéuticos activos, y cuenta con una amplia cartera de medicamentos propios y genéricos, además de productos para la salud del consumidor. Sus principales áreas de investigación y desarrollo son la oncología y el tratamiento del dolor, con terapias propias para el cáncer y enfermedades respiratorias y neurológicas, entre otras. En 2025, sus ventas netas ascendieron a EUR 1890 millones y la empresa contaba con aproximadamente 4000 empleados en todo el mundo.

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