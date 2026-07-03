ICAPE : BILAN SEMESTRIEL S1 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE TPICAP

FONTENAY-AUX-ROSES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électroniques à façon, publie ce jour sur son site le bilan semestriel S1 2026 du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse TPICAP.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ICAPE HOLDING (FR001400A3Q3 – ALICA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :

35 918 titres

171 460,45 Euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT 49 003 titres 307 777,64 EUR 129 transactions VENTE 59 802 titres 370 977,84 EUR 125 transactions Expand

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du S2 2025 au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité alors géré par la société Gilbert Dupont :

39 560 titres

141 828, 34 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec TPICAP au 15/04/2026, les moyens suivants ont été mis à disposition :

46 417 titres

109 726,14 Euros en espèces

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

ANNEXE

Achats Vente ALICA FP Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux

en EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Total 129 49 003 307 777,64 125 59 802 370 977,84 20260101 0 0 0,00 0 0 0,00 20260102 0 0 0,00 0 0 0,00 20260105 0 0 0,00 0 0 0,00 20260106 0 0 0,00 0 0 0,00 20260107 0 0 0,00 0 0 0,00 20260108 0 0 0,00 0 0 0,00 20260109 0 0 0,00 0 0 0,00 20260112 0 0 0,00 0 0 0,00 20260113 0 0 0,00 0 0 0,00 20260114 0 0 0,00 0 0 0,00 20260115 0 0 0,00 0 0 0,00 20260116 0 0 0,00 0 0 0,00 20260119 0 0 0,00 0 0 0,00 20260120 0 0 0,00 0 0 0,00 20260121 0 0 0,00 0 0 0,00 20260122 0 0 0,00 0 0 0,00 20260123 0 0 0,00 0 0 0,00 20260126 0 0 0,00 0 0 0,00 20260127 0 0 0,00 0 0 0,00 20260128 0 0 0,00 0 0 0,00 20260129 0 0 0,00 0 0 0,00 20260130 0 0 0,00 0 0 0,00 20260202 0 0 0,00 0 0 0,00 20260203 0 0 0,00 0 0 0,00 20260204 0 0 0,00 0 0 0,00 20260205 0 0 0,00 0 0 0,00 20260206 0 0 0,00 0 0 0,00 20260209 0 0 0,00 0 0 0,00 20260210 0 0 0,00 0 0 0,00 20260211 0 0 0,00 0 0 0,00 20260212 0 0 0,00 0 0 0,00 20260213 0 0 0,00 0 0 0,00 20260216 0 0 0,00 0 0 0,00 20260217 0 0 0,00 0 0 0,00 20260218 0 0 0,00 0 0 0,00 20260219 0 0 0,00 0 0 0,00 20260220 0 0 0,00 0 0 0,00 20260223 0 0 0,00 0 0 0,00 20260224 0 0 0,00 0 0 0,00 20260225 0 0 0,00 0 0 0,00 20260226 0 0 0,00 0 0 0,00 20260227 0 0 0,00 0 0 0,00 20260302 0 0 0,00 0 0 0,00 20260303 0 0 0,00 0 0 0,00 20260304 0 0 0,00 0 0 0,00 20260305 0 0 0,00 0 0 0,00 20260306 0 0 0,00 0 0 0,00 20260309 0 0 0,00 0 0 0,00 20260310 0 0 0,00 0 0 0,00 20260311 0 0 0,00 0 0 0,00 20260312 0 0 0,00 0 0 0,00 20260313 0 0 0,00 0 0 0,00 20260316 0 0 0,00 0 0 0,00 20260317 0 0 0,00 0 0 0,00 20260318 0 0 0,00 0 0 0,00 20260319 0 0 0,00 0 0 0,00 20260320 0 0 0,00 0 0 0,00 20260323 0 0 0,00 0 0 0,00 20260324 0 0 0,00 0 0 0,00 20260325 0 0 0,00 0 0 0,00 20260326 0 0 0,00 0 0 0,00 20260327 0 0 0,00 0 0 0,00 20260330 0 0 0,00 0 0 0,00 20260331 0 0 0,00 0 0 0,00 20260401 0 0 0,00 0 0 0,00 20260402 0 0 0,00 0 0 0,00 20260403 0 0 0,00 0 0 0,00 20260406 0 0 0,00 0 0 0,00 20260407 0 0 0,00 0 0 0,00 20260408 0 0 0,00 0 0 0,00 20260409 0 0 0,00 0 0 0,00 20260410 0 0 0,00 0 0 0,00 20260413 0 0 0,00 0 0 0,00 20260414 0 0 0,00 0 0 0,00 20260415 2 241 1 178,52 6 2 701 13 760,72 20260416 1 1 5,20 3 921 5 015,60 20260417 2 571 3 072,10 2 6 33,00 20260420 2 194 1 047,68 1 1 5,48 20260421 2 2 10,72 1 1 5,42 20260422 1 1 5,40 2 1 361 7 349,40 20260423 1 1 5,50 2 1 351 7 430,50 20260424 6 3 987 21 487,38 1 1 5,58 20260427 2 520 2 808,20 2 2 11,20 20260428 10 4 855 25 269,02 1 1 5,42 20260429 2 421 2 105,02 2 41 213,02 20260430 4 1 510 7 440,10 1 1 5,00 20260501 0 0 0,00 0 0 0,00 20260504 1 1 5,02 1 1 5,02 20260505 2 391 1 916,06 2 1 595 8 134,46 20260506 1 1 5,00 9 8 911 46 847,00 20260507 1 1 5,40 9 7 511 42 495,40 20260508 1 1 5,98 1 1 5,98 20260511 1 1 6,00 1 1 6,00 20260512 1 1 5,80 11 8 121 51 593,80 20260513 1 1 6,60 7 3 461 24 342,60 20260514 6 5 891 39 406,92 1 1 6,92 20260515 2 761 5 098,82 1 1 6,82 20260518 1 1 6,80 5 2 951 20 583,80 20260519 6 4 833 33 325,70 1 1 7,10 20260520 6 4 531 30 309,00 2 2 14,00 20260521 7 3 959 25 689,40 2 9 61,20 20260522 3 1 404 8 757,10 1 1 6,50 20260525 1 1 6,38 1 1 6,38 20260526 1 1 6,60 11 9 701 66 007,60 20260527 3 785 5 406,12 2 981 6 964,92 20260528 6 4 621 30 912,00 1 1 7,00 20260529 9 5 359 34 286,40 1 1 6,60 20260601 2 501 3 156,30 2 1 311 8 521,30 20260602 2 183 1 189,50 1 1 6,50 20260603 1 1 6,70 3 1 720 11 611,80 20260604 1 1 6,90 2 1 241 8 562,90 20260605 2 541 3 733,00 1 1 7,00 20260608 2 521 3 574,06 1 1 6,86 20260609 3 724 4 974,40 1 1 7,00 20260610 1 1 7,00 2 1 221 8 547,00 20260611 1 1 7,00 2 1 221 8 547,00 20260612 1 1 7,00 1 1 7,00 20260615 2 561 3 815,00 2 1 161 8 127,00 20260616 1 1 6,80 2 1 161 8 126,80 20260617 1 1 7,00 2 1 111 7 888,00 20260618 2 603 4 160,84 1 1 7,04 20260619 1 1 6,98 1 1 6,98 20260622 1 1 7,04 1 1 7,04 20260623 3 394 2 714,38 1 1 6,98 20260624 1 1 6,82 1 1 6,82 20260625 1 1 6,92 1 1 6,92 20260626 2 77 523,62 1 1 6,82 20260629 2 37 251,62 1 1 6,82 20260630 1 1 6,82 1 1 6,82 Expand

Disclaimer :

Les objectifs et les tendances présentés dans ce communiqué sont fondés sur des données, des hypothèses et des estimations, notamment en matière de perspectives économiques, considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent communiqué. Ces perspectives d’avenir et objectifs, résultant des orientations stratégiques du Groupe, ne constituent pas des données prévisionnelles ou des estimations de bénéfice du Groupe. Les chiffres, données, hypothèses, estimations et objectifs présentés sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiés de façon imprévisible, en fonction, entres autres, de l’évolution de l’environnement économique, financier, concurrentiel, légal, réglementaire, comptable et fiscal, ou en fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au Chapitre 3 (Facteurs de risques) du Document d’enregistrement et au Chapitre 2 (Facteurs de risques) de la Note d’Opération, tels qu’actualisés à la section 6 du Chapitre « Rapport de gestion » du Rapport financier annuel 2025, disponibles sous la page www.icape-group.com, pourrait avoir un impact négatif sur les activités, la situation financière, la situation de marché, les résultats ou les perspectives du Groupe, et par conséquent remettre en cause sa capacité de réalisation des objectifs présentés ici. Par ailleurs, la réalisation de ces objectifs suppose le succès de la stratégie du Groupe et de sa mise en œuvre. Par conséquent, le Groupe ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs figurant dans le présent communiqué.

À propos du Groupe ICAPE

Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu’expert technologique clé dans la chaîne d’approvisionnement des circuits imprimés et des pièces électroniques à façon. Disposant d’une plateforme mondiale composée de 39 filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 200,3 millions d’euros.

Pour en savoir plus : icape-group.com