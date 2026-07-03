ICAPE : BILAN SEMESTRIEL S1 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE TPICAP
ICAPE : BILAN SEMESTRIEL S1 2026 DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE TPICAP
FONTENAY-AUX-ROSES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Le Groupe ICAPE (code ISIN : FR001400A3Q3 – mnémonique : ALICA), distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (« PCB ») et de pièces électroniques à façon, publie ce jour sur son site le bilan semestriel S1 2026 du contrat de liquidité contracté avec la société de bourse TPICAP.
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société ICAPE HOLDING (FR001400A3Q3 – ALICA FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2026 :
- 35 918 titres
- 171 460,45 Euros en espèces
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|
ACHAT
|
49 003 titres
|
307 777,64 EUR
|
129 transactions
|
VENTE
|
59 802 titres
|
370 977,84 EUR
|
125 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du S2 2025 au 31/12/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité alors géré par la société Gilbert Dupont :
- 39 560 titres
- 141 828, 34 Euros en espèces
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec TPICAP au 15/04/2026, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 46 417 titres
- 109 726,14 Euros en espèces
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
ANNEXE
|
Achats
|
Vente
|
ALICA FP
|
Nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux
|
Nombre de
|
Nombre de
|
Capitaux en
|
Total
|
129
|
49 003
|
307 777,64
|
125
|
59 802
|
370 977,84
|
20260101
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260102
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260105
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260106
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260107
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260108
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260109
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260112
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260113
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260114
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260115
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260116
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260119
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260120
|
0
|
0
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0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260121
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260122
|
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|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260123
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260126
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260127
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
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|
20260128
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|
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|
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|
0
|
0
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0,00
|
20260129
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260130
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260202
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0,00
|
20260203
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0,00
|
20260204
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260205
|
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|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260206
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0,00
|
20260209
|
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|
0
|
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|
0
|
0
|
0,00
|
20260210
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260211
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260212
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260213
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260216
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0,00
|
20260217
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260218
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260219
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260220
|
0
|
0
|
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|
0
|
0
|
0,00
|
20260223
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260224
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260225
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260226
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260227
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260302
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260303
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260304
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260305
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260306
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260309
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260310
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260311
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260312
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260313
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260316
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260317
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260318
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260319
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260320
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260323
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260324
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260325
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260326
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260327
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260330
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260331
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260401
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260402
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260403
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260406
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260407
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260408
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260409
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260410
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260413
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260414
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260415
|
2
|
241
|
1 178,52
|
6
|
2 701
|
13 760,72
|
20260416
|
1
|
1
|
5,20
|
3
|
921
|
5 015,60
|
20260417
|
2
|
571
|
3 072,10
|
2
|
6
|
33,00
|
20260420
|
2
|
194
|
1 047,68
|
1
|
1
|
5,48
|
20260421
|
2
|
2
|
10,72
|
1
|
1
|
5,42
|
20260422
|
1
|
1
|
5,40
|
2
|
1 361
|
7 349,40
|
20260423
|
1
|
1
|
5,50
|
2
|
1 351
|
7 430,50
|
20260424
|
6
|
3 987
|
21 487,38
|
1
|
1
|
5,58
|
20260427
|
2
|
520
|
2 808,20
|
2
|
2
|
11,20
|
20260428
|
10
|
4 855
|
25 269,02
|
1
|
1
|
5,42
|
20260429
|
2
|
421
|
2 105,02
|
2
|
41
|
213,02
|
20260430
|
4
|
1 510
|
7 440,10
|
1
|
1
|
5,00
|
20260501
|
0
|
0
|
0,00
|
0
|
0
|
0,00
|
20260504
|
1
|
1
|
5,02
|
1
|
1
|
5,02
|
20260505
|
2
|
391
|
1 916,06
|
2
|
1 595
|
8 134,46
|
20260506
|
1
|
1
|
5,00
|
9
|
8 911
|
46 847,00
|
20260507
|
1
|
1
|
5,40
|
9
|
7 511
|
42 495,40
|
20260508
|
1
|
1
|
5,98
|
1
|
1
|
5,98
|
20260511
|
1
|
1
|
6,00
|
1
|
1
|
6,00
|
20260512
|
1
|
1
|
5,80
|
11
|
8 121
|
51 593,80
|
20260513
|
1
|
1
|
6,60
|
7
|
3 461
|
24 342,60
|
20260514
|
6
|
5 891
|
39 406,92
|
1
|
1
|
6,92
|
20260515
|
2
|
761
|
5 098,82
|
1
|
1
|
6,82
|
20260518
|
1
|
1
|
6,80
|
5
|
2 951
|
20 583,80
|
20260519
|
6
|
4 833
|
33 325,70
|
1
|
1
|
7,10
|
20260520
|
6
|
4 531
|
30 309,00
|
2
|
2
|
14,00
|
20260521
|
7
|
3 959
|
25 689,40
|
2
|
9
|
61,20
|
20260522
|
3
|
1 404
|
8 757,10
|
1
|
1
|
6,50
|
20260525
|
1
|
1
|
6,38
|
1
|
1
|
6,38
|
20260526
|
1
|
1
|
6,60
|
11
|
9 701
|
66 007,60
|
20260527
|
3
|
785
|
5 406,12
|
2
|
981
|
6 964,92
|
20260528
|
6
|
4 621
|
30 912,00
|
1
|
1
|
7,00
|
20260529
|
9
|
5 359
|
34 286,40
|
1
|
1
|
6,60
|
20260601
|
2
|
501
|
3 156,30
|
2
|
1 311
|
8 521,30
|
20260602
|
2
|
183
|
1 189,50
|
1
|
1
|
6,50
|
20260603
|
1
|
1
|
6,70
|
3
|
1 720
|
11 611,80
|
20260604
|
1
|
1
|
6,90
|
2
|
1 241
|
8 562,90
|
20260605
|
2
|
541
|
3 733,00
|
1
|
1
|
7,00
|
20260608
|
2
|
521
|
3 574,06
|
1
|
1
|
6,86
|
20260609
|
3
|
724
|
4 974,40
|
1
|
1
|
7,00
|
20260610
|
1
|
1
|
7,00
|
2
|
1 221
|
8 547,00
|
20260611
|
1
|
1
|
7,00
|
2
|
1 221
|
8 547,00
|
20260612
|
1
|
1
|
7,00
|
1
|
1
|
7,00
|
20260615
|
2
|
561
|
3 815,00
|
2
|
1 161
|
8 127,00
|
20260616
|
1
|
1
|
6,80
|
2
|
1 161
|
8 126,80
|
20260617
|
1
|
1
|
7,00
|
2
|
1 111
|
7 888,00
|
20260618
|
2
|
603
|
4 160,84
|
1
|
1
|
7,04
|
20260619
|
1
|
1
|
6,98
|
1
|
1
|
6,98
|
20260622
|
1
|
1
|
7,04
|
1
|
1
|
7,04
|
20260623
|
3
|
394
|
2 714,38
|
1
|
1
|
6,98
|
20260624
|
1
|
1
|
6,82
|
1
|
1
|
6,82
|
20260625
|
1
|
1
|
6,92
|
1
|
1
|
6,92
|
20260626
|
2
|
77
|
523,62
|
1
|
1
|
6,82
|
20260629
|
2
|
37
|
251,62
|
1
|
1
|
6,82
|
20260630
|
1
|
1
|
6,82
|
1
|
1
|
6,82
Disclaimer :
Les objectifs et les tendances présentés dans ce communiqué sont fondés sur des données, des hypothèses et des estimations, notamment en matière de perspectives économiques, considérées comme raisonnables par le Groupe à la date du présent communiqué. Ces perspectives d’avenir et objectifs, résultant des orientations stratégiques du Groupe, ne constituent pas des données prévisionnelles ou des estimations de bénéfice du Groupe. Les chiffres, données, hypothèses, estimations et objectifs présentés sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiés de façon imprévisible, en fonction, entres autres, de l’évolution de l’environnement économique, financier, concurrentiel, légal, réglementaire, comptable et fiscal, ou en fonction d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du présent communiqué. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au Chapitre 3 (Facteurs de risques) du Document d’enregistrement et au Chapitre 2 (Facteurs de risques) de la Note d’Opération, tels qu’actualisés à la section 6 du Chapitre « Rapport de gestion » du Rapport financier annuel 2025, disponibles sous la page www.icape-group.com, pourrait avoir un impact négatif sur les activités, la situation financière, la situation de marché, les résultats ou les perspectives du Groupe, et par conséquent remettre en cause sa capacité de réalisation des objectifs présentés ici. Par ailleurs, la réalisation de ces objectifs suppose le succès de la stratégie du Groupe et de sa mise en œuvre. Par conséquent, le Groupe ne prend aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs figurant dans le présent communiqué.
À propos du Groupe ICAPE
Fondé en 1999, le Groupe ICAPE agit en tant qu’expert technologique clé dans la chaîne d’approvisionnement des circuits imprimés et des pièces électroniques à façon. Disposant d’une plateforme mondiale composée de 39 filiales et d’une implantation de premier plan en Chine, là où la grande majorité des circuits imprimés sont produits, le Groupe met au service de ses clients une gamme unique de produits et de services (« one-stop-shop »). Le Groupe ICAPE a réalisé au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 200,3 millions d’euros.
Pour en savoir plus : icape-group.com
Contacts
Contacts – ICAPE Group
Directeur Financier Groupe
Arnaud Le Coguic
investor@icape.com
Directrice Relations Investisseurs et Communication financière
Régine Gaggioli
regine.gaggioli@icape-group.com