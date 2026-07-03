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PET SERVICE HOLDING NV : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONCLU AVEC GILBERT DUPONT

ZAANSTAD,--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Conformément à ses obligations d'information, PET SERVICE HOLDING (Paris : ALPET) publie aujourd'hui le bilan semestriel du contrat de liquidité. Pour mémoire, PET SERVICE HOLDING et la société GILBERT DUPONT ont mis fin au contrat de liquidité mis en place le 27 novembre 2025. Cette résiliation a pris effet le 15 avril 2026 après bourse.

A cette date du 15 avril au soir, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 7 936
  • Solde en espèces : 12 495,01 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

ACHAT

10 645 titres

49 596,69 €

183 transactions

VENTE

6 796 titres

32 197,63 €

98 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 4 087
  • Solde en espèces : 30 097,09 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat initial, les moyens suivants figuraient au compte du contrat de liquidité :

  • Nombre d’actions : 0
  • Solde en espèces : 50 000 €

A propos de Pet Service Holding

Pet Service Holding NV est un leader dans le domaine des soins aux animaux aux Pays-Bas. Nous visons à nous différencier sur ce marché concurrentiel en rassemblant une gamme de services et en capitalisant sur notre expérience et notre expertise dans ce domaine. En mettant l’accent sur les fournitures pour animaux, la nutrition et les fournitures pour les cabinets vétérinaires, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins des animaux et de leurs propriétaires en Europe.

Mnémonique : ALPET (Euronext Growth Paris) - ISIN : NL0015001HZ9

Également cotée séparément sur NXchange Amsterdam (ISIN : NL00150004O8) sous la forme de depositary receipts (DR).

ANNEXE

 

 

Achats

Ventes

 

Nombre de transactions

Nombre de

titres

Capitaux en

EUR

Nombre de transactions

Nombre de

titres

Capitaux en

EUR

TOTAL

183

10 645

49 596,69

98

6 796

32 197,63

02/01/2026

0

0

0

0

0

0

05/01/2026

0

0

0

4

300

1408,41

06/01/2026

0

0

0

3

194

928,19

07/01/2026

0

0

0

1

80

385,6

08/01/2026

11

538

2561,69

0

0

0

09/01/2026

4

216

1012,63

1

40

188

12/01/2026

0

0

0

0

0

0

13/01/2026

2

130

611

1

40

188

14/01/2026

8

640

2957,95

0

0

0

15/01/2026

2

102

469,2

5

345

1598,63

16/01/2026

3

155

726,41

0

0

0

19/01/2026

1

50

234

0

0

0

20/01/2026

1

100

468

0

0

0

21/01/2026

2

101

470,66

2

5

23,4

22/01/2026

5

215

996,7

1

1

4,64

23/01/2026

7

333

1528,47

0

0

0

26/01/2026

8

552

2507,02

1

24

111,36

27/01/2026

1

18

80,64

0

0

0

28/01/2026

9

244

1074,48

2

157

682,98

29/01/2026

5

455

1950,49

0

0

0

30/01/2026

5

122

536,8

31

1961

9240,62

02/02/2026

1

100

510

18

1111

5627,1

03/02/2026

6

339

1776,05

6

277

1466,49

04/02/2026

6

360

1860,66

0

0

0

05/02/2026

3

44

224,4

1

50

257,5

06/02/2026

0

0

0

2

100

520

09/02/2026

0

0

0

0

0

0

10/02/2026

2

40

208

0

0

0

11/02/2026

6

790

4058,23

0

0

0

12/02/2026

9

501

2499,94

0

0

0

13/02/2026

0

0

0

2

270

1306,8

16/02/2026

2

200

968

0

0

0

17/02/2026

0

0

0

1

50

243

18/02/2026

1

50

243

0

0

0

19/02/2026

8

554

2646,46

2

322

1532,72

20/02/2026

0

0

0

0

0

0

23/02/2026

0

0

0

0

0

0

24/02/2026

13

450

2100,56

1

150

681

25/02/2026

1

78

354,12

0

0

0

26/02/2026

5

400

1801,32

0

0

0

27/02/2026

0

0

0

0

0

0

02/03/2026

1

80

356,8

2

30

134,4

03/03/2026

2

64

285,16

0

0

0

04/03/2026

1

5

22,2

0

0

0

05/03/2026

0

0

0

0

0

0

06/03/2026

0

0

0

0

0

0

09/03/2026

0

0

0

0

0

0

10/03/2026

0

0

0

2

225

1003,5

11/03/2026

2

170

756,19

0

0

0

12/03/2026

0

0

0

2

170

759,2

13/03/2026

0

0

0

1

30

135

16/03/2026

1

1

4,5

0

0

0

17/03/2026

4

200

897

0

0

0

18/03/2026

0

0

0

0

0

0

19/03/2026

2

153

682,32

0

0

0

20/03/2026

4

164

726,03

0

0

0

23/03/2026

0

0

0

0

0

0

24/03/2026

1

80

350,4

0

0

0

25/03/2026

0

0

0

0

0

0

26/03/2026

1

81

354,78

0

0

0

27/03/2026

2

230

1007,4

0

0

0

30/03/2026

2

245

1068,69

1

50

218

31/03/2026

0

0

0

2

200

876

01/04/2026

3

167

730,12

0

0

0

02/04/2026

2

229

998,44

0

0

0

07/04/2026

3

150

652,01

0

0

0

08/04/2026

1

100

434

0

0

0

09/04/2026

2

105

457,8

1

111

483,96

10/04/2026

0

0

0

2

503

2193,13

13/04/2026

0

0

0

0

0

0

14/04/2026

2

135

591,3

0

0

0

15/04/2026

10

409

1784,67

0

0

0

 

Contacts

Pet Service Holding
Ron van Veldhoven
Président Directeur Général
+31-75-7572685
info@petserviceholding.com

NewCap
Dusan Oresansky
Relations Investisseurs
+33 1 44 71 94 92
petserviceholding@newcap.eu

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