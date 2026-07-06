Orion und Shilpa Medicare bauen Partnerschaft aus, um Nivolumab Biosimilar für Europa zu entwickeln und zu liefern

DHARWAD, Indien--(BUSINESS WIRE)--Shilpa Medicare Limited gab bekannt, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Shilpa Biologicals Private Limited, mit der Orion Corporation eine Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung und Lieferung eines intravenösen (i.v.) Nivolumab-Biosimilars geschlossen hat. Es basiert auf einer der weltweit am häufigsten eingesetzten Krebsimmuntherapien. So soll der Zugang für Patienten in ganz Europa ermöglicht werden.

Nivolumab hat das Zeitalter der Immunonkologie eingeläutet und die Aussichten für Patienten mit Krebserkrankungen wie Melanomen und Lungenkrebs grundlegend verändert. Da der Originalhersteller in Europa bald seine Exklusivrechte verliert, zielt die Partnerschaft darauf ab, mehr Patienten den Zugang zu einem hochwertigen, nach EU-GMP-Standards hergestellten Nivolumab-Biosimilar zu ermöglichen und so die Belastung des Gesundheitssystems zu verringern. Im Jahr 2025 verzeichnete Nivolumab einen Umsatz von etwa USD 4,1 Milliarden (Quelle: IQVIA/IMS) Europa — was das Potenzial unterstreicht.

Gemäß der Vereinbarung wird Orion die Exklusivrechte für die Zulassung, Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf des Nivolumab-Biosimilars in ganz Europa besitzen.Shilpa Biologicals wird die Produktentwicklung verantworten und als exklusiver, langfristiger kommerzieller Hersteller und Lieferant für Europa fungieren. Shilpa erhält Zahlungen beim Erreichen von Meilensteinen bei der Entwicklung und Zulassung sowie Liefererlöse über die gesamte Laufzeit der Partnerschaft.

„Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Orion auf den Bereich der Immunonkologie ist ein entscheidender Meilenstein für Shilpa Biologicals“, sagte Vishnukant Bhutada , Managing Director, Shilpa Medicare. „Dies spiegelt das Vertrauen wider, das unsere Partner in unsere Qualität, unsere wissenschaftliche Kompetenz und unsere Fähigkeit setzen, komplexe Biologika in großem Umfang bereitzustellen.“

„Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit Shilpa um ein weiteres Produkt zu erweitern“, sagte Satu Ahomäki , EVP Generics and Consumer Health, Orion Pharma. „Diese Vereinbarung stärkt unsere Präsenz im Krankenhausbereich in Kontinentaleuropa und spiegelt die Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie wider, jedem Menschen Zugang zu erschwinglichen, hochwertigen Arzneimitteln zu ermöglichen.“

Über Shilpa Medicare Limited

Shilpa Medicare mit Hauptsitz in Indien ist ein breit aufgestelltes Pharma- und Biotechnologieunternehmen, das komplexe Generika, Biologika und Wirkstoffe (APIs) entwickelt. Über Shilpa Biologicals betreibt das Unternehmen in seiner EU-GMP-konformen Anlage in Dharwad eine integrierte Plattform für Biologika, die die Entwicklung, die Skalierung und die kommerzielle Herstellung umfasst.

Über Orion Corporation

Orion Pharma ist ein weltweit tätiges nordisches Pharmaunternehmen, das sich seit über hundert Jahren für das Wohlbefinden der Menschen einsetzt. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Human- und Tierarzneimittel sowie pharmazeutische Wirkstoffe und verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Marken- und Generika sowie Produkten für die Verbrauchergesundheit. Die Kernbereiche der Forschung und Entwicklung sind Onkologie und Schmerztherapie, wobei die Markenprodukte unter anderem zur Behandlung von Krebs, Atemwegs- und neurologischen Erkrankungen eingesetzt werden. Im Jahr 2025 belief sich der Nettoumsatz auf 1.890 Millionen Euro mit weltweit rund 4.000 Mitarbeitern.

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