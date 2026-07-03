Arendt Investor Services entre dans une nouvelle phase de développement avec BlackFin comme actionnaire majoritaire

LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--Arendt Investor Services (AIS) annonce aujourd’hui la finalisation de son acquisition par BlackFin Capital Partners, à la suite de l’obtention de l’autorisation réglementaire de la CSSF.

Cette opération marque le début d’une nouvelle phase de développement pour AIS, avec l’ambition claire d’accélérer sa croissance à travers une expansion internationale et des acquisitions ciblées, tout en poursuivant ses investissements dans la technologie, notamment l’intelligence artificielle, et en renforçant son offre de services.

Fondée par les associés d’Arendt & Medernach, AIS a construit au fil des années une position forte parmi les principaux prestataires de services indépendants au Luxembourg, combinant une expertise approfondie, une exécution de haute qualité et une forte culture orientée client. Ces fondements demeurent inchangés.

AIS continuera d’opérer avec les mêmes équipes, le même modèle de services et en étroite collaboration avec Arendt, qui demeure un actionnaire minoritaire significatif. La continuité de la gouvernance est également assurée, avec Claude Niedner et Jean-Marc Ueberecken qui restent membres du Conseil d’administration aux côtés de représentants de BlackFin. L’équipe de direction d’AIS reste, elle aussi, inchangée.

BlackFin apporte une solide expérience dans la création et le développement de plateformes de services aux actifs à travers l’Europe, ainsi qu’une expertise sectorielle reconnue et un réseau international établi. Ce partenariat a été conçu pour accélérer le développement d’AIS tout en préservant son positionnement, sa culture et sa relation historique avec Arendt.

"Les associés d’Arendt & Medernach ont créé quelque chose d’unique lorsqu’ils ont fondé AIS. Ils ont construit une entreprise fondée sur l’excellence, l’esprit entrepreneurial et un engagement authentique envers ses clients. Alors que nous ouvrons ce nouveau chapitre avec BlackFin, nous nous appuyons sur ces fondations solides. Nous préserverons ce qui a fait le succès d’AIS tout en lui apportant de nouvelles dimensions : des capacités technologiques renforcées, uneportée commerciale accrue et une empreinte internationale plus importante. Le résultat est une combinaison d’héritage et d’ambition : le même engagement envers les clients, avec les moyens de poursuivre notre croissance et de franchir une nouvelle étape dans notre développement", a déclaré Christian Heinen,CEO d’AIS.

" AIS a su s’imposer comme un acteur de référence grâce à son offre intégrée, à la qualité de ses expertises et à sa culture de l’excellence. Aux côtés d’Arendt, l’entreprise a développé une plateforme de référence au Luxembourg et un partenaire de confiance pour les gestionnaires d’actifs alternatifs et les investisseurs à travers l’Europe. Nous sommes ravis de finaliser cette transaction et d’ouvrir ce nouveau chapitre avec l’équipe de direction d’AIS. Notre ambition est d’accompagner la poursuite de sa croissance en investissant dans la technologie, en renforçant sa présence internationale et en soutenant des opportunités d’acquisitions ciblées, tout en préservant l’orientation client et la culture entrepreneuriale qui ont fait son succès ", a déclaré Eric May, Associé fondateur de BlackFin Capital Partners.

À propos de BlackFin Capital Partners:

BlackFin est la principale plateforme de private equity dédiée aux sociétés de services financiers en Europe, avec plus de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Fondée en 2009, BlackFin est unesociété indépendante dirigée par neuf associés ayant travaillé ensemble en tant que dirigeants et entrepreneurs dans le secteur financier pendant des décennies. L’équipe compte environ 50professionnels répartis entre Paris, Francfort, Amsterdam, Bruxelles, Londres et Luxembourg. La stratégie de BlackFin se concentre principalement sur les entreprises « asset-light », où elle agit entant qu’investisseur actif et influent, soutenant les équipes de direction pour porter leur entreprise à un niveau supérieur. BlackFin est régulée par l’Autorité des Marchés Financiers en France. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.blackfin.com.

À propos d'Arendt Investor Services:

Arendt Investor Services (AIS) est la société de services corporatifs et investisseurs d’Arendt, créée en 2009. Forte d’une équipe de 325 professionnels, AIS propose une gamme complète de services dédiés aux fonds d’investissement et aux structures corporate, couvrant l’ensemble du cycle de vie des structures pour les gestionnaires d’actifs alternatifs, les prestataires de services aux actifs et les family offices. AIS opère en tant que Professionnel du Secteur Financier (PSF) sous la supervision de la CSSF et bénéficie d’un positionnement unique associant expertise opérationnelle et capacités juridiques et réglementaires d’Arendt. AIS est reconnue pour la qualité de ses services, sa forte orientation client et sa capacité à accompagner des structures complexes à l’international.