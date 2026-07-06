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Orion en Shilpa Medicare breiden samenwerking uit voor de ontwikkeling en levering van een biosimilar van nivolumab voor Europa

DHARWAD, India--(BUSINESS WIRE)--Shilpa Medicare Limited heeft bekendgemaakt dat haar volledige dochteronderneming, Shilpa Biologicals Private Limited, een overeenkomst voor gezamenlijke ontwikkeling en levering heeft gesloten met Orion Corporation. Deze overeenkomst betreft een biosimilar van intraveneus (IV) nivolumab, gebaseerd op een van ’s werelds meest gebruikte immuuntherapieën tegen kanker, om de toegang voor patiënten in heel Europa te vergroten.

Nivolumab heeft het tijdperk van de immuno-oncologie ingeluid en daarmee de vooruitzichten voor patiënten met kankersoorten zoals melanoom en longkanker ingrijpend veranderd. Nu het oorspronkelijke geneesmiddel het einde van zijn exclusiviteitsperiode in Europa nadert, heeft dit samenwerkingsverband tot doel een hoogwaardige, volgens de EU-GMP-normen vervaardigde biosimilar van nivolumab voor meer patiënten toegankelijk te maken en zo de druk op de gezondheidszorg te verlichten.

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Contacts

Monish Shah
mediarelations@vbshilpa.com

Industry:

Shilpa Medicare Limited

NSE:SHILPAMED
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Monish Shah
mediarelations@vbshilpa.com

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