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Orion e Shilpa Medicare ampliano la colalborazione per sviluppare e fornire un biosimilare di nivolumab in Europa

DHARWAD, India--(BUSINESS WIRE)--Shilpa Medicare Limited ha annunciato che la sua filiale totalmente controllata, Shilpa Biologicals Private Limited, ha sottoscritto un accordo di sviluppo congiunto e fornitura con Orion Corporation per un biosimilare di nivolumab per via endovenosa (IV), basato su una delle immunoterapie antitumorali più diffuse al mondo, per ampliare l’accesso dei pazienti in tutta Europa.

Nivolumab ha contribuito a inaugurare l’era dell’immuno-oncologia, trasformando le prospettive per i pazienti affetti da tumori quali il melanoma e il cancro al polmone. Poiché il farmaco originario sta per perdere l’esclusività in Europa, questa collaborazione intende rendere accessibile a un numero maggiore di pazienti un biosimilare di nivolumab di alta qualità, prodotto secondo le norme EU-GMP, riducendo così l’onere per il sistema sanitario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Monish Shah
mediarelations@vbshilpa.com

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