Orion与Shilpa Medicare深化合作，共同开发并供应欧洲市场纳武利尤单抗生物类似药

印度达尔瓦德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Shilpa Medicare Limited宣布，其全资子公司Shilpa Biologicals Private Limited已与Orion Corporation签署一项合作开发及供应协议，双方将共同开发并供应静脉注射（IV）纳武利尤单抗生物类似药。该产品以全球应用最广泛的肿瘤免疫治疗药物之一为参照药，双方将携手推动其在欧洲市场的开发与供应，进一步提升欧洲患者获得这一重要治疗方案的可及性。

纳武利尤单抗的问世开启了肿瘤免疫治疗新时代，显著改善了黑色素瘤、肺癌等多种癌症患者的治疗前景。随着其原研药在欧洲即将失去市场独占权，双方此次合作旨在推出一款采用符合欧盟药品生产质量管理规范（EU-GMP）标准生产的高品质纳武利尤单抗生物类似药，使更多欧洲患者能够获得这一重要免疫治疗药物，同时减轻医疗体系负担。根据IQVIA/IMS的数据，纳武利尤单抗2025年在欧洲实现销售额约41亿美元，进一步凸显了这一市场的巨大潜力。

根据协议，Orion将拥有该纳武利尤单抗生物类似药在欧洲市场的独家注册、商业化推广、分销及销售权。Shilpa Biologicals将负责产品开发，并担任该产品面向欧洲市场的长期独家商业化生产商及供应商。根据协议，Shilpa将获得研发及监管里程碑付款，并在整个合作期限内获得产品供应收入。

Shilpa Medicare董事总经理Vishnukant Bhutada表示：“将我们与Orion的合作进一步拓展至肿瘤免疫治疗领域，对Shilpa Biologicals而言具有里程碑意义。这充分体现了合作伙伴对我们质量、科研实力，以及大规模开发和生产复杂生物制剂能力的信任。”

Orion Pharma仿制药与消费者健康事业部执行副总裁Satu Ahomäki表示：“我们很高兴与Shilpa的战略合作再添一款产品。此次协议进一步增强了我们在欧洲大陆医院市场的业务布局，也体现了我们事业部战略持续落地取得的积极进展，即致力于让更多患者获得价格可负担、品质优良的药品。”

关于Shilpa Medicare Limited

Shilpa Medicare总部位于印度，是一家业务多元化的制药与生物技术公司，专注于复杂仿制药、生物制剂及原料药（API）的研发。通过旗下Shilpa Biologicals，公司打造了覆盖研发、工艺放大及商业化生产的生物制剂一体化平台，并依托位于达尔瓦德、符合欧盟药品生产质量管理规范（EU-GMP）的生产设施开展相关业务。

关于Orion Corporation

Orion Pharma是一家总部位于北欧、业务覆盖全球的制药公司，百余年来始终致力于促进人类健康福祉。公司从事人用药品、动物用药品及原料药（API）的研发、生产和销售，拥有涵盖创新药、仿制药及消费者健康产品的丰富产品组合。公司核心研发领域聚焦肿瘤学和疼痛管理，旗下创新产品广泛用于癌症、呼吸系统疾病、神经系统疾病等多种疾病的治疗。2025年，公司实现净销售额18.90亿欧元，在全球拥有约4,000名员工。

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