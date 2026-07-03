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Kioxia e Sandisk danno il via alla produzione della memoria 3D Flash di 10a generazione presso lo stabilimento Fab2 di Kitakami

Le aziende illustrano l'andamento nella realizzazione dell'infrastruttura manifatturiera K2, in fase di realizzazione per rispondere alla crescente domanda di memorie NAND Flash

original Unveiling ceremony for the K2 facility

Unveiling ceremony for the K2 facility

TOKYO e MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation, una consociata di Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A) e di Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK), oggi ha annunciato il passaggio alla fase produttiva della tecnologia di memoria 3D Flash di 10a generazione presso la sua fabbrica Fab2 (K2) di Kitakami, nella prefettura giapponese di Iwate. È un importante risultato che si verifica in un contesto di crescita cospicua e pluriennale delle aziende, in termini di bit, volta a soddisfare la forte domanda della loro innovativa tecnologia di memoria flash.

Per celebrare l'inizio della produzione, le due aziende hanno organizzato un cerimonia inaugurale della fabbrica K2.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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