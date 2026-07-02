Slättö選擇ROYC作為其盧森堡連結基金的架構設計與平台解決方案供應商

斯德哥爾摩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球領先的架構設計與平台服務供應商ROYC今日宣布，北歐私募房地產投資公司Slättö選擇ROYC建立並管理一檔設立於盧森堡的連結基金（feeder fund），旨在高效匯集來自專業投資者的認購資金。

該盧森堡基金將完全依托ROYC的專有平台進行架構設計與營運管理，為投資者提供無縫的數位化體驗，包括即時投資組合存取、自動化報告產生以及高效的全球分銷能力。ROYC簡化了投資者入駐與治理流程，實現了法律文件的標準化，並拓寬了資本獲取管道。

ROYC創辦人暨總裁Mathias Leijon表示：「隨著全球銀行和財富管理平台不斷尋求高效獲取優質私募股權投資策略的途徑，私募市場正在經歷結構性變革。透過將我們深厚的架構設計專長與ROYC的數位化營運基礎設施相結合，我們不僅能協助像Slättö這樣的頂尖經理人迅速推出符合投資者需求的基金，更能為投資者在整個基金生命週期中提供無縫且完全透明的體驗。」

Slättö副管理合夥人Jonas Andersson表示：「在籌備設立盧森堡連結基金的過程中，我們評估了多種解決方案。ROYC的現代化技術平台簡化了投資者入駐、報告產生及基金生命週期管理流程，使我們能夠向更多投資者開放投資渠道。」

ROYC平台的主要特點

縮短上市時間： ROYC採用標準化的法律架構和自動化工作流程編排，在不犧牲治理或法遵的前提下，顯著縮短了基金推出的周期。

ROYC採用標準化的法律架構和自動化工作流程編排，在不犧牲治理或法遵的前提下，顯著縮短了基金推出的周期。 端對端數位化生命週期管理：投資者可透過安全的白標投資者入口網站，享受端對端的客戶身分盡職調查（KYC）與反洗錢（AML）、數位訂閱、資本活動追蹤，以及隨需使用的績效儀表板等各項服務。

關於ROYC

ROYC是一家領先的B2B金融科技公司，提供完善的私募市場營運系統，協助私募股權公司、銀行、財富管理機構及聯合家族辦公室實現私募投資的規模化無縫架構設計、分銷與管理。ROYC將尖端的私募市場技術與客製化架構設計解決方案有機結合，其直覺且可擴展的平台利用自動化技術和即時資料存取取代了人工流程，從而變革了私募市場投資在整個基金生命週期內的建構與管理方式。

www.roycgroup.com

關於Slättö

Slättö是一家專注於北歐市場的私募股權房地產投資機構，憑藉主題式投資策略和本土專業優勢，致力於為投資者創造持續且領先市場的回報。自2013年成立以來，公司已完成總價值達50億歐元的交易。秉持著前瞻性視野，公司將永續發展視為投資長期成功的關鍵。

www.slatto.se

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