Partenariat stratégique entre Record Asset Management et Admicasa

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--RAM Swiss Holding AG est une filiale de Record Financial Group (Record), société cotée à la Bourse de Londres, et fait partie du groupe Record Asset Management (RAM). Ce partenariat représente une étape importante dans la croissance d'Admicasa et marque un tournant décisif dans le développement continu de la plateforme de marchés privés de Record.

Sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, l'accord, signé le 1er juillet 2026, accorde à RAM Swiss Holding AG une participation de 50 % dans Admicasa Fondsleitung AG, filiale d'Admicasa. Cet accord établit un partenariat à long terme visant à développer des opportunités d'investissement sur les marchés immobiliers suisse et international, et prévoit un élargissement vers d'autres classes d'actifs à moyen terme.

RAM est la branche européenne de gestion d'actifs de Record, groupe d'investissement spécialisé coté à la Bourse de Londres, gérant 115 milliards de dollars d'actifs pour le compte de clients institutionnels du monde entier. La clientèle de Record est composée de fonds de pension, de fondations, d'institutions souveraines et d'autres gestionnaires d'actifs, avec lesquels le groupe a noué des relations de longue date grâce à son approche personnalisée en matière de solutions d'investissement et de gestion des risques. Basé à Londres, le groupe dispose de bureaux à Hambourg, Zurich, New York et Hong Kong.

Admicasa Fondsleitung AG, société agréée par la FINMA, est spécialisée dans la création et la gestion de solutions d'investissement institutionnelles sur le marché immobilier. Alliant une profonde expertise du marché à une approche entrepreneuriale du développement de produits, la société permet ainsi aux investisseurs d'accéder à des opportunités immobilières de qualité via des véhicules d'investissement gérés par des professionnels.

Grâce à une plateforme en plein développement dédiée aux fonds de pension, aux family offices et aux investisseurs professionnels, Admicasa s'est imposée comme partenaire de confiance en matière de structuration, de gestion et de distribution de projets et véhicules d'investissement immobilier. Admicasa qui gère actuellement environ 600 millions de francs suisses d'actifs et projets immobiliers, est idéalement positionnée pour enregistrer une croissance significative grâce à un portefeuille de nouvelles stratégies d'investissement et de lancements de fonds.

Bien que l'expertise historique de Record repose sur le change et la gestion des risques, le groupe a réussi, ces dernières années, à élargir son champ d'action vers une plus grande gamme de compétences en matière d'investissement comprenant : la dette locale des marchés émergents, les investissements en infrastructure equity, le crédit privé et d'autres stratégies spécialisées sur les marchés privés, les activités liées à ces derniers représentant désormais environ un tiers du chiffre d'affaires du Groupe.

La Suisse représente un marché important pour Record depuis plus de vingt ans. Record gère 67 milliards de dollars d'actifs pour des clients suisses et dispose d'un bureau à Zurich depuis 2017.

Suite au succès du lancement de sa stratégie d'infrastructure equity pour les fonds de pension suisses en 2024, qui a réussi à lever 1,1 milliard d'euros d'engagements dès le départ et à attirer ensuite des capitaux supplémentaires, Record gère un véhicule de co-investissement dédié permettant aux investisseurs institutionnels de participer au programme Asset Owner Partnership d'APG. Cette stratégie a permis d'investir aux côtés des fonds de pension clients d'APG, dont ABP, dans un portefeuille d'actifs d'infrastructures essentiels en Europe et en Amérique du Nord, notamment TenneT Germany, Pattern Energy et NorthC.

Record s'attache actuellement à élargir son offre sur le marché privé de l'immobilier, et le partenariat avec Admicasa s'inscrit dans cette orientation stratégique. En alliant l'expertise d'Admicasa dans le secteur immobilier suisse au réseau de clients institutionnels, aux capacités d'investissement et à l'infrastructure opérationnelle de Record, la vision de ce partenariat consiste à développer des solutions d'investissement attractives pour les investisseurs institutionnels recherchant une exposition à long terme à des actifs immobiliers de qualité.

Jan Hendrik Witte, CEO de Record, a signalé :

« La Suisse est l'un des marchés stratégiques essentiels de Record, et les marchés privés occupent une place de plus en plus importante dans notre stratégie de croissance à long terme. Notre partenariat avec Admicasa réunit des compétences complémentaires et se situe dans le prolongement de notre engagement consistant à offrir des opportunités d'investissement différenciées à nos clients institutionnels. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec l'équipe d'Admicasa afin de poursuivre le développement de notre plateforme dédiée aux marchés privés. »

À propos de ce partenariat, Michel Kade, PDG d'Admicasa, a déclaré :

« Ce partenariat marque une nouvelle étape pour Admicasa. Record allie un solide héritage institutionnel à une approche entrepreneuriale du développement de nouvelles stratégies d'investissement, ce qui en fait un partenaire idéal pour notre croissance future. En alliant notre expertise immobilière aux capacités d'investissement et aux relations de Record avec une clientèle institutionnelle, nous envisageons de lancer une série de fonds prometteurs qui viendront consolider notre position sur le marché. »

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