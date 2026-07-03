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Kioxia en Sandisk starten de productie van 3D-flashgeheugenproducten van de 10e generatie in Kitakami Plant Fab2

De bedrijven demonstreren de niet-aflatende uitbouw van productie-infrastructuur in K2 om aan de toenemende vraag naar NAND Flash te voldoen

original Unveiling ceremony for the K2 facility

Unveiling ceremony for the K2 facility

TOKIO & MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation, een dochteronderneming van Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A), en Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK) kondigden vandaag de start aan van de productie voor hun 3D-flashgeheugentechnologie van de 10e generatie in Fab2 (K2) in de Kitakami Plant gelegen in de Iwate-prefectuur in Japan. Deze mijlpaal komt er nu de bedrijven relevante meerjarige bitgroei verder bevorderen om aan de sterke vraag naar hun innovatieve flashgeheugentechnologie te voldoen.

Ter gelegenheid van de start van de productie hielden de bedrijven een onthullingsceremonie voor de K2-faciliteit.

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