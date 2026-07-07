Strategische Partnerschaft zwischen Record Asset Management und Admicasa

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Die RAM Swiss Holding AG ist eine Tochtergesellschaft der an der LSE notierten Record Financial Group (Record) und gehört zur Unternehmensgruppe Record Asset Management (RAM). Die Partnerschaft ist ein Meilenstein für das Wachstum von Admicasa und markiert einen wichtigen Schritt beim weiteren Ausbau der Private-Markets-Plattform von Record.

Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung sieht die am 1. Juli 2026 unterzeichnete Vereinbarung eine 50-prozentige Beteiligung der RAM Swiss Holding AG an der zur Admicasa gehörenden Admicasa Fondsleitung AG vor und begründet eine langfristige Partnerschaft zur Erschließung von Anlagemöglichkeiten auf dem Schweizer und globalen Immobilienmarkt, wobei mittelfristig eine Ausweitung auf andere Anlageklassen geplant ist.

RAM ist der europäische Vermögensverwaltungszweig von Record, einer an der Londoner Börse (LSE) notierten spezialisierten Investmentgruppe, die im Auftrag institutioneller Kunden weltweit Vermögenswerte in Höhe von 115 Milliarden US-Dollar verwaltet. Zum Kundenstamm von Record zählen Pensionsfonds, Stiftungen, staatliche Institutionen und andere Vermögensverwalter, mit denen das Unternehmen durch seinen Fokus auf maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagementlösungen langjährige Beziehungen aufgebaut hat. Record hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Hamburg, Zürich, New York und Hongkong.

Die von der FINMA regulierte Admicasa Fondsleitung AG konzentriert sich auf die Entwicklung und Verwaltung institutioneller Anlagelösungen auf dem Immobilienmarkt. Sie verbindet fundierte Marktkenntnisse mit einem unternehmerischen Ansatz bei der Produktentwicklung und ermöglicht Anlegern so den Zugang zu hochwertigen Immobilienanlagen über professionell verwaltete Anlagevehikel.

Mit einer wachsenden Plattform für Pensionsfonds, Family Offices und professionelle Anleger hat sich Admicasa als vertrauenswürdiger Partner für die Strukturierung, Verwaltung und den Vertrieb von Immobilieninvestitionsprojekten und -vehikeln etabliert. Admicasa verwaltet derzeit ein Vermögen sowie Immobilienprojekte im Wert von rund 600 Millionen CHF und ist dank einer Pipeline neuer Anlagestrategien und Fondsauflegungen sehr gut für ein signifikantes Wachstum positioniert.

Während die Wurzeln von Record im Devisen- und Risikomanagement liegen, hat das Unternehmen in den letzten Jahren erfolgreich sein Spektrum an Anlagekompetenzen erweitert. Dazu gehören lokale Anleihen aus Schwellenländern, Infrastruktur-Eigenkapital, Private Credit und andere spezialisierte Strategien für den Privatmarkt, wobei die Aktivitäten im Bereich des Privatmarkts mittlerweile rund ein Drittel des Konzernumsatzes ausmachen.

Die Schweiz ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein wichtiger Markt für Record. Record verwaltet für Schweizer Kunden ein Vermögen von 67 Milliarden US-Dollar und unterhält seit 2017 eine Niederlassung in Zürich.

Nach der erfolgreichen Auflegung seiner Infrastruktur-Aktienstrategie für Schweizer Pensionsfonds 2024, die bei der Auflegung Zusagen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro einbrachte und seitdem weiteres Kapital angezogen hat, verwaltet Record ein spezielles Co-Investment-Vehikel, über das institutionelle Anleger am „Asset-Owner-Partnership“-Programm der APG teilnehmen. Die Strategie hat gemeinsam mit den Pensionsfondskunden der APG, darunter ABP, in ein Portfolio aus wesentlichen Infrastruktur-Assets in Europa und Nordamerika investiert, darunter TenneT Deutschland, Pattern Energy und NorthC.

Record arbeitet seit einiger Zeit an einer Erweiterung seines Angebots im Bereich der privaten Immobilienmärkte. Die Partnerschaft mit Admicasa spiegelt diese strategische Ausrichtung wider. Durch die Kombination der Expertise von Admicasa im Schweizer Immobiliensektor mit den institutionellen Kundenbeziehungen, den Anlagekompetenzen und der operativen Infrastruktur von Record zielt die Partnerschaft darauf ab, überzeugende Anlagelösungen für institutionelle Anleger zu entwickeln, die ein langfristiges Engagement in hochwertigen Immobilienobjekten anstreben.

Dr. Jan Hendrik Witte, CEO von Record, kommentierte:

„Die Schweiz ist einer der wichtigsten strategischen Märkte für Record, und private Märkte sind ein zunehmend wichtiger Bestandteil unserer langfristigen Wachstumsstrategie. Unsere Partnerschaft mit Admicasa vereint komplementäre Stärken und stellt eine natürliche Erweiterung unseres Engagements dar, unseren institutionellen Kunden differenzierte Anlagemöglichkeiten zu bieten. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Admicasa-Team beim weiteren Ausbau unserer Plattform für private Märkte.“

Michel Kade, CEO von Admicasa, sagte zu der Partnerschaft:

„Diese Partnerschaft markiert ein neues Kapitel für Admicasa. Record verbindet eine starke institutionelle Tradition mit einem unternehmerischen Ansatz bei der Entwicklung neuer Anlagestrategien und ist damit ein idealer Partner für unser zukünftiges Wachstum. Durch die Bündelung unserer Immobilienkompetenz mit den Anlagekompetenzen und den institutionellen Kundenbeziehungen von Record erwarten wir eine Reihe attraktiver Fondsauflegungen, die unsere Position am Markt weiter stärken werden.“

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