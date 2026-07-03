Kioxia e Sandisk iniciam a produção de produtos de memória flash 3D de 10ª geração na Fab2 da fábrica de Kitakami

TÓQUIO e MILPITAS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Kioxia Corporation, subsidiária da Kioxia Holdings Corporation (TÓQUIO: 285A), e a Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK) anunciaram hoje o início da produção de sua tecnologia de memória flash 3D de 10ª geração na Fab2 (K2) da fábrica de Kitakami, na província de Iwate, no Japão. Este marco surge em um momento em que as empresas continuam a impulsionar um crescimento significativo e plurianual da capacidade de produção de memória flash para atender à forte demanda por sua inovadora tecnologia de memória flash.

Em conjunto com o início da produção, as empresas realizaram uma cerimônia de inauguração da fábrica K2. Com inauguração prevista para setembro de 2025, a fábrica já produziu os produtos de memória flash 3D de 8ª geração das empresas e começará a ampliar a produção com o lançamento dos produtos de 10ª geração. Ambas as gerações de memória flash 3D adotam a inovadora tecnologia CBA (CMOS diretamente ligado à matriz) e oferecem alto desempenho, alta capacidade e baixo consumo de energia.

A Fab2 possui uma estrutura arquitetônica resistente a terremotos e um projeto que utiliza equipamentos de fabricação de última geração com economia de energia. A fábrica utiliza inteligência artificial para aumentar a eficiência da produção e emprega um projeto que otimiza o espaço, ampliando a área disponível para os equipamentos de fabricação em suas salas limpas.

A Kioxia e a Sandisk anunciaram recentemente a extensão de seu acordo de joint venture até dezembro de 2034. A parceria entre Sandisk e Kioxia impulsionou décadas de inovação em memória flash NAND. Os investimentos contínuos na fábrica K2 irão alimentar o sucesso a longo prazo da joint venture e sua capacidade de fornecer inovações de ponta em memória flash em escala e com estabilidade, em linha com a meta de crescimento de bits previamente estabelecida por cada empresa.

Koichiro Shibayama, presidente e CEO da Kioxia Iwate Corporation, que opera a fábrica de Kitakami, afirmou: “Estamos satisfeitos em iniciar a produção de nossa avançada memória flash de 10ª geração aqui em Kitakami. Os produtos de memória flash de oitava geração e gerações subsequentes produzidos na Fab2 agregarão valor ao mercado de IA em rápido crescimento. Aproveitando a parceria e as vantagens de escala, a Kioxia continuará a fabricar produtos de memória flash de ponta e alcançar um crescimento corporativo sustentável. A Kioxia continuará a contribuir para o avanço da indústria de semicondutores e para o desenvolvimento das economias locais e nacionais.”

“Durante décadas, a Sandisk e a Kioxia impulsionaram a inovação em memória flash NAND”, disse Alper Ilkbahar, diretor de Tecnologia da Sandisk Corporation. “O início da produção de nossa memória flash 3D de 10ª geração em nossa fábrica de Kitakami marca um importante marco para as duas empresas, à medida que a demanda por tecnologias flash de alto desempenho continua a crescer. Por meio de nossa fábrica K2, continuaremos a apoiar nossos clientes com a tecnologia NAND líder mundial, ao mesmo tempo em que proporcionamos novas oportunidades econômicas para as comunidades onde atuamos e servimos como um exemplo de fortes relações econômicas entre os EUA e o Japão.”

A Kioxia e a Sandisk mantêm uma parceria de joint venture bem-sucedida há mais de 25 anos e continuarão a fortalecer as sinergias e a competitividade por meio do desenvolvimento conjunto de memória flash 3D e investimentos de capital.

Sobre a Sandisk

A Sandisk (Nasdaq: SNDK) oferece soluções inovadoras em Flash e tecnologias de memória avançadas que atendem às necessidades de pessoas e empresas, conectando suas aspirações ao momento presente, permitindo que elas continuem avançando e expandindo as possibilidades. Siga a Sandisk no Instagram, Facebook, X, LinkedIn e YouTube. Junte-se a TeamSandisk no Instagram.

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Sobre a Kioxia

A Kioxia é uma líder mundial em soluções de memória, dedicada ao desenvolvimento, produção e venda de memória flash e unidades de estado sólido (SSDs). Em abril de 2017, sua predecessora Toshiba Memory foi desmembrada da Toshiba Corporation, a empresa que inventou a memória flash NAND em 1987. A Kioxia está comprometida em elevar o mundo com “memória”, oferecendo produtos, serviços e sistemas que criam opções para os clientes e valor baseado em memória para a sociedade. A inovadora tecnologia de memória flash 3D da Kioxia, BiCS FLASH™, está moldando o futuro do armazenamento em aplicações de alta densidade, incluindo smartphones avançados, PCs, sistemas automotivos, data centers e sistemas de IA generativa.

Declarações Prospectivas

Sandisk

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários dos EUA, incluindo declarações sobre expectativas para: roteiro de produtos da Sandisk Corporation e Kioxia Holdings Corporation, planos de escala de produção e capacidade contínua de impulsionar o crescimento plurianual de bits; demanda por tecnologias flash de alto desempenho; o desempenho, capacidade e capacidades da tecnologia de memória flash 3D das empresas; As capacidades e a eficiência da Fab2; a estratégia de investimento contínuo da Sandisk em sua joint venture de longa data com a Kioxia; e o sucesso a longo prazo da joint venture, suas sinergias operacionais, eficiência de capital, competitividade e capacidade de fornecer inovações de ponta em memória flash 3D em escala. Essas declarações prospectivas são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Os principais riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas incluem: mudanças adversas nas condições econômicas globais ou regionais, incluindo o impacto da evolução das políticas comerciais, regimes tarifários e guerras comerciais; volatilidade na demanda pelos produtos da Sandisk; tendências de preços e flutuações nos preços médios de venda; exposição a riscos de execução, financeiros e de mercado devido a contratos de longo prazo; inflação; mudanças nas taxas de juros e uma potencial recessão econômica; o impacto das condições de negócios e de mercado; o impacto de produtos e preços da concorrência; o desenvolvimento e a introdução de produtos baseados em novas tecnologias e a gestão das transições tecnológicas; riscos associados a iniciativas estratégicas, incluindo reestruturações, aquisições, alienações, medidas de redução de custos e joint ventures; riscos relacionados a defeitos de produtos; dificuldades ou atrasos na fabricação ou outras interrupções na cadeia de suprimentos; dependência de relacionamentos estratégicos com parceiros-chave, incluindo a Kioxia Corporation; a atração, retenção e desenvolvimento de talentos técnicos e de gestão qualificados; riscos associados ao uso de inteligência artificial nas operações comerciais; mudanças nos relacionamentos com clientes-chave ou consolidação da base de clientes; comprometimento, danos ou interrupções decorrentes de incidentes de segurança cibernética ou outros riscos de segurança do sistema de dados; dependência de propriedade intelectual; flutuações nas taxas de câmbio; ações de concorrentes; riscos associados à conformidade com as mudanças nos requisitos legais e regulamentares; e outros riscos e incertezas listados nos documentos da Sandisk junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de agosto de 2025 e o Relatório Trimestral no Formulário 10-Q arquivado na SEC em 1º de maio de 2026, aos quais sua atenção é direcionada. Não se deve depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que se referem apenas à data deste documento, e a Sandisk não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar essas declarações prospectivas para refletir novas informações ou eventos, exceto conforme exigido por lei.

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