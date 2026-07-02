Sopra Steria Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA
Sopra Steria Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sopra Steria Group (Paris:SOP) à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 24 587 titres ;
- 3 647 342,13 euros en espèces.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :
- 12 328 titres ;
- 5 098 339,99 euros en espèces.
Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutés :
- 4 479 transactions à l'achat
- 4 256 transactions à la vente
Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :
- 460 175 titres et 62 772 330,90 euros à l'achat
- 447 916 titres et 61 321 334,20 euros à la vente
Lors de la mise en place du contrat au 31 mai 2006, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres ;
- 180 000 euros en espèces.
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