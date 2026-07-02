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Sopra Steria Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sopra Steria Group (Paris:SOP) à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 24 587 titres ;
  • 3 647 342,13 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

  • 12 328 titres ;
  • 5 098 339,99 euros en espèces.

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutés :

  • 4 479 transactions à l'achat
  • 4 256 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 460 175 titres et 62 772 330,90 euros à l'achat
  • 447 916 titres et 61 321 334,20 euros à la vente

Lors de la mise en place du contrat au 31 mai 2006, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titres ;
  • 180 000 euros en espèces.

*Le monde est tel que nous le façonnons

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Sopra Steria Group

BOURSE:SOP
Details
Headquarters: Paris, France
CEO: Paris Vincent
Employees: 37 358
Organization: PUB
Revenues: 3370,1 M€ (2014)
Net Income: 92,8 M€ (2014)
Release Summary
Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA
Release Versions
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