Sopra Steria Group : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec ODDO BHF SCA

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sopra Steria Group (Paris:SOP) à ODDO BHF SCA, à la date du 30 juin 2026, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

24 587 titres ;

3 647 342,13 euros en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

12 328 titres ;

5 098 339,99 euros en espèces.

Sur la période du 01/01/2026 au 30/06/2026 ont été exécutés :

4 479 transactions à l'achat

4 256 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

460 175 titres et 62 772 330,90 euros à l'achat

447 916 titres et 61 321 334,20 euros à la vente

Lors de la mise en place du contrat au 31 mai 2006, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titres ;

180 000 euros en espèces.

*Le monde est tel que nous le façonnons

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