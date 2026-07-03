Access Advance da la bienvenida a Meta Platforms, Inc. y Alibaba Group al Video Distribution Patent Pool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC ha anunciado hoy la incorporación de Meta Platforms, Inc. al Video Distribution Patent Pool (VDP Pool) como licenciatario. Meta, uno de los mayores distribuidores de contenidos de vídeo del mundo a través de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp, también se ha adherido al HEVC Advance Patent Pool y al VVC Advance Patent Pool como licenciatario. Asimismo, esta semana Alibaba Group se ha incorporado al VDP Pool como licenciatario. Su infraestructura de vídeo sustenta una amplia gama de servicios de vídeo en plataformas de comercio electrónico, entretenimiento y medios digitales. La incorporación de Meta y Alibaba refuerza el liderazgo del VDP Pool como solución para la concesión de licencias de los códecs de vídeo de última generación, entre ellos VP9, AV1, HEVC y VVC, en los distintos modelos de negocio de la transmisión de vídeo por Internet.

«La incorporación de Meta como licenciatario supone un hito para el VDP Pool y para el sector de la distribución de contenidos», afirmó Peter Moller, consejero delegado de Access Advance. «Cada día, Meta llega a miles de millones de usuarios a través de algunas de las plataformas de vídeo más utilizadas del mundo. Su adhesión al VDP Pool confirma el valor de la solución de licencias que el programa ofrece al sector y refleja el liderazgo de Meta entre las empresas estadounidenses al acercar a millones de consumidores las ventajas de los códecs de vídeo de última generación, como AV1. Además, la amplia experiencia de Alibaba en tecnología de vídeo hace que su incorporación al VDP Pool resulte especialmente relevante y consolida el programa como la solución de referencia en materia de licencias para el sector de la transmisión de vídeo por Internet».

Acerca de Access Advance:

Access Advance LLC es una empresa independiente de administración de licencias fundada para liderar el desarrollo, la administración y la gestión de los consorcios de patentes para conceder las licencias de patentes esenciales de las tecnologías de códecs de vídeo más importantes. Access Advance opera con un mecanismo de licencia transparente y eficiente tanto para los propietarios como para los implementadores de las patentes.

Access Advance administra el HEVC Advance Patent Pool, que concede licencias sobre más de 29 000 patentes esenciales para HEVC/H.265, y el VVC Advance Patent Pool, con más de 5400 patentes esenciales para VVC/H.266. El Multi-Codec Bridging Agreement ofrece a los licenciatarios que cumplan los requisitos una estructura unificada de regalías con tarifas reducidas para quienes participan tanto en el HEVC Advance Patent Pool como en el VVC Advance Patent Pool. Además, Access Advance ofrece el Video Distribution Patent Pool, una solución integral de licencias para servicios de transmisión de vídeo que abarca los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Asimismo, adquirió la empresa que administraba el consorcio de patentes HEVC/VVC de Via LA, que actualmente opera bajo el nombre de VCL Advance (Video Codec Licensing). Para obtener más información, visite www.accessadvance.com.

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