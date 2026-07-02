-

ELIOR GROUP: Half-Year Statement of the Liquidity Contract

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Pursuant to the liquidity contract granted by ELIOR GROUP (Paris:ELIOR) to NATIXIS ODDO BHF, the following resources appeared on the liquidity account on June 30, 2026:

• 54 105 shares
• €405 959

As a reminder, when the contract was established, the following resources appeared on the liquidity account:

• 91 782 shares
• €329 518.25

From January 1, 2026 to June 30, 2026, the following transactions were executed:

• 2 208 purchase transactions
• 2 064 sale transactions

During that period, the volumes traded were:

• 2 929 800 shares and €6 844 258.65 on purchase
• 2 963 871 shares and €6 937 768.31 on sale

This statement is available on the website of Elior Group: www.eliorgroup.com

(investors/regulated information/regulated information/information relating to the liquidity contract)

Appendix: Details of transactions by trading day

Date

PURCHASES

SALES

Number of purchase transactions

Number of shares purchased

For an amount of (in €)

Number of purchase transactions

Number of shares purchased

For an amount of (in €)

Total

2 208

2 929 800

6 844 259

2 064

2 963 871

6 937 768

02/01/2026

21

15 001

40 857

10

6 001

16 637

05/01/2026

16

8 379

22 678

13

9 001

24 595

06/01/2026

11

7 000

18 968

22

17 500

47 980

07/01/2026

14

8 000

22 136

16

14 000

39 056

08/01/2026

13

8 001

22 121

23

13 001

36 647

09/01/2026

10

8 000

22 796

14

12 000

34 374

12/01/2026

17

14 000

39 458

2

2 000

5 626

13/01/2026

10

8 000

22 406

3

3 000

8 466

14/01/2026

8

12 500

34 400

25

40 000

112 630

15/01/2026

20

17 500

49 875

5

7 500

21 490

16/01/2026

11

15 000

42 255

9

12 500

35 425

19/01/2026

26

32 834

91 118

19

32 500

91 955

20/01/2026

16

15 000

42 205

8

10 000

28 295

21/01/2026

13

22 500

62 720

17

20 000

55 940

22/01/2026

13

17 500

49 535

25

35 000

99 835

23/01/2026

19

19 110

54 745

3

7 500

21 515

26/01/2026

24

22 500

63 720

15

20 000

57 015

27/01/2026

11

22 500

63 120

8

12 500

35 075

28/01/2026

16

25 000

69 225

15

27 500

76 805

29/01/2026

13

17 500

50 160

18

32 500

93 965

30/01/2026

13

17 500

49 910

6

9 164

26 202

02/02/2026

8

10 542

30 262

18

27 500

79 380

03/02/2026

15

30 000

85 410

10

17 500

49 860

04/02/2026

4

5 000

14 705

20

40 000

117 805

05/02/2026

34

55 000

158 210

13

25 000

71 830

06/02/2026

24

30 000

82 570

6

8 000

22 145

09/02/2026

23

32 500

89 965

21

32 500

90 316

10/02/2026

12

20 000

55 680

21

32 500

90 740

11/02/2026

20

27 500

76 130

4

5 563

15 465

12/02/2026

18

27 500

74 530

17

15 000

40 955

13/02/2026

26

30 001

79 838

19

32 501

86 843

16/02/2026

11

22 500

61 185

25

30 000

81 710

17/02/2026

15

8 000

21 414

18

13 000

35 079

18/02/2026

13

7 264

20 239

25

17 000

47 603

19/02/2026

17

15 000

41 340

10

9 000

24 800

20/02/2026

10

9 000

25 030

14

14 000

39 200

23/02/2026

12

10 000

27 720

14

8 000

22 422

24/02/2026

10

7 000

19 212

11

9 000

24 816

25/02/2026

9

8 000

21 960

9

6 001

16 519

26/02/2026

8

7 000

19 280

13

12 000

33 420

27/02/2026

20

18 000

50 290

23

15 000

42 076

02/03/2026

30

20 000

53 880

10

8 000

21 760

03/03/2026

15

9 000

23 640

0

0

0

04/03/2026

8

4 357

11 225

6

4 000

10 420

05/03/2026

17

10 000

25 920

9

6 132

16 023

06/03/2026

4

4 000

10 350

7

2 868

7 495

09/03/2026

23

16 000

40 070

8

7 000

17 800

10/03/2026

7

7 000

18 140

21

13 000

34 034

11/03/2026

10

7 000

17 810

1

1 000

2 560

12/03/2026

20

13 001

32 032

3

2 001

5 012

13/03/2026

18

11 001

27 004

4

3 001

7 442

16/03/2026

17

10 011

24 052

7

5 001

12 032

17/03/2026

4

2 001

4 808

17

13 001

32 036

18/03/2026

20

12 001

29 377

1

1

3

19/03/2026

16

9 001

21 372

2

1 001

2 394

20/03/2026

10

6 001

14 278

9

4 001

9 620

23/03/2026

20

10 001

23 198

24

19 001

45 624

24/03/2026

4

2 001

4 902

6

3 001

7 406

25/03/2026

4

3 001

7 382

14

12 001

29 786

26/03/2026

11

6 001

14 566

1

1

2

27/03/2026

9

4 319

10 329

1

1

2

30/03/2026

6

5 000

11 774

11

10 000

23 850

31/03/2026

3

6 000

14 700

6

5 000

12 290

01/04/2026

7

6 000

15 060

25

26 000

65 608

02/04/2026

13

18 000

45 228

8

12 000

30 308

07/04/2026

14

20 000

50 240

18

18 000

45 928

08/04/2026

3

2 000

5 220

25

18 000

47 814

09/04/2026

13

16 000

41 224

3

3 000

7 760

10/04/2026

23

34 789

85 138

5

8 000

19 960

13/04/2026

14

20 000

48 852

8

12 000

29 348

14/04/2026

6

8 000

19 980

21

24 000

60 180

15/04/2026

5

6 000

15 400

9

12 691

32 670

16/04/2026

9

12 000

30 897

4

5 309

13 810

17/04/2026

5

4 001

10 175

12

16 001

41 383

20/04/2026

1

1

3

1

1

3

21/04/2026

9

12 000

30 860

5

8 000

20 700

22/04/2026

9

12 000

30 400

15

10 000

25 464

23/04/2026

7

4 000

10 160

9

10 000

25 500

24/04/2026

15

10 000

25 620

14

14 000

36 220

27/04/2026

15

12 000

30 998

8

8 000

20 880

28/04/2026

7

10 000

25 540

3

6 000

15 380

29/04/2026

6

8 000

20 340

6

10 000

25 580

30/04/2026

6

8 001

20 603

13

22 000

57 460

04/05/2026

13

18 000

47 300

14

14 000

37 140

05/05/2026

6

12 000

31 500

13

16 000

42 180

06/05/2026

28

31 086

85 239

36

48 488

131 461

07/05/2026

9

32 309

89 521

7

29 226

81 234

08/05/2026

26

32 910

89 936

30

23 544

64 714

11/05/2026

11

27 259

74 151

10

27 259

74 369

12/05/2026

15

27 060

73 470

15

36 021

98 329

13/05/2026

6

9 112

25 230

17

35 453

99 263

14/05/2026

12

16 281

46 616

24

40 180

116 144

15/05/2026

24

28 566

84 159

28

31 546

93 268

18/05/2026

32

41 132

120 248

12

19 833

58 049

19/05/2026

19

43 364

126 123

18

31 994

93 624

20/05/2026

17

36 707

102 654

19

40 983

114 917

21/05/2026

24

35 414

81 806

0

0

0

22/05/2026

25

53 417

107 976

24

42 052

85 836

25/05/2026

1

1 000

2 000

8

7 000

14 140

26/05/2026

21

38 529

76 274

22

38 529

76 433

27/05/2026

19

58 123

112 167

17

52 293

102 379

28/05/2026

21

73 946

142 560

20

65 251

126 321

29/05/2026

51

78 280

148 640

45

87 212

166 071

01/06/2026

31

74 020

138 773

30

68 561

128 898

02/06/2026

8

31 655

60 221

21

129 547

244 666

03/06/2026

27

99 991

194 359

13

75 364

147 198

04/06/2026

33

92 789

178 391

21

84 310

162 500

05/06/2026

16

75 694

145 024

10

67 077

128 929

08/06/2026

2

2 500

4 713

13

17 500

33 863

09/06/2026

58

48 094

94 375

63

65 640

128 947

10/06/2026

92

76 673

149 891

85

76 673

150 198

11/06/2026

60

46 354

91 530

56

46 354

91 715

12/06/2026

23

32 000

64 296

31

50 926

101 699

15/06/2026

27

26 845

54 893

23

38 997

79 926

16/06/2026

20

13 514

27 361

17

8 972

18 312

17/06/2026

11

27 498

54 728

9

22 784

45 405

18/06/2026

15

48 389

95 627

16

48 389

95 888

19/06/2026

34

39 700

77 959

25

30 362

59 832

22/06/2026

37

75 033

144 535

34

56 177

108 117

23/06/2026

45

40 749

77 388

77

70 269

134 059

24/06/2026

20

18 719

36 756

34

30 916

60 809

25/06/2026

94

68 277

133 337

60

66 766

130 703

26/06/2026

31

67 982

132 559

44

66 894

130 750

29/06/2026

22

49 129

96 719

7

13 204

26 163

30/06/2026

35

67 079

131 126

29

67 079

131 260

 

Contacts

ELIOR GROUP

ELIOR GROUP

BOURSE:ELIOR
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

ELIOR GROUP

More News From ELIOR GROUP

Elior Group: Outstanding Shares and Voting Rights – Monthly Statement

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Elior Group (Paris:ELIOR): Date Total number of shares1 Total number of voting rights June 30, 2026 253,611,809 Gross total of voting rights: 253,611,809 Net total2 of voting rights: 251,021,586 It is recalled that in addition to the legal obligation to inform the Company when certain portions of capital or voting rights are held, any natural person or legal entity, or any shareholder who should directly or indirectly, alone or in a group as d...

Elior: Outstanding Shares and Voting Rights – Monthly Statement

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: Elior (Paris:ELIOR): Date Total number of shares1 Total number of voting rights May 31, 2026 253,611,809 Gross total of voting rights: 253,611,809 Net total2 of voting rights: 250,941,509 It is recalled that in addition to the legal obligation to inform the Company when certain portions of capital or voting rights are held, any natural person or legal entity, or any shareholder who should directly or indirectly, alone or in a group as defined...

Elior Group: Share Buyback Program

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: In accordance with the authorization given by the combined shareholders’ general meeting on February 4, 2026 to trade on its shares, and pursuant to applicable law on share repurchase, Elior Group (Paris:ELIOR) declares the following purchases of its own shares between May 22, 2026 and May 27, 2026: Issuer name LEI Code Day of the transaction Identity code of the financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted aver...
Back to Newsroom