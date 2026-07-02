ELIOR GROUP: Half-Year Statement of the Liquidity Contract
ELIOR GROUP: Half-Year Statement of the Liquidity Contract
PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Pursuant to the liquidity contract granted by ELIOR GROUP (Paris:ELIOR) to NATIXIS ODDO BHF, the following resources appeared on the liquidity account on June 30, 2026:
• 54 105 shares
• €405 959
As a reminder, when the contract was established, the following resources appeared on the liquidity account:
• 91 782 shares
• €329 518.25
From January 1, 2026 to June 30, 2026, the following transactions were executed:
• 2 208 purchase transactions
• 2 064 sale transactions
During that period, the volumes traded were:
• 2 929 800 shares and €6 844 258.65 on purchase
• 2 963 871 shares and €6 937 768.31 on sale
This statement is available on the website of Elior Group: www.eliorgroup.com
(investors/regulated information/regulated information/information relating to the liquidity contract)
Appendix: Details of transactions by trading day
|Date
|
PURCHASES
|
SALES
|
Number of purchase transactions
|
Number of shares purchased
|
For an amount of (in €)
|
Number of purchase transactions
|
Number of shares purchased
|
For an amount of (in €)
|
Total
|
2 208
|
2 929 800
|
6 844 259
|
2 064
|
2 963 871
|
6 937 768
|
02/01/2026
|
21
|
15 001
|
40 857
|
10
|
6 001
|
16 637
|
05/01/2026
|
16
|
8 379
|
22 678
|
13
|
9 001
|
24 595
|
06/01/2026
|
11
|
7 000
|
18 968
|
22
|
17 500
|
47 980
|
07/01/2026
|
14
|
8 000
|
22 136
|
16
|
14 000
|
39 056
|
08/01/2026
|
13
|
8 001
|
22 121
|
23
|
13 001
|
36 647
|
09/01/2026
|
10
|
8 000
|
22 796
|
14
|
12 000
|
34 374
|
12/01/2026
|
17
|
14 000
|
39 458
|
2
|
2 000
|
5 626
|
13/01/2026
|
10
|
8 000
|
22 406
|
3
|
3 000
|
8 466
|
14/01/2026
|
8
|
12 500
|
34 400
|
25
|
40 000
|
112 630
|
15/01/2026
|
20
|
17 500
|
49 875
|
5
|
7 500
|
21 490
|
16/01/2026
|
11
|
15 000
|
42 255
|
9
|
12 500
|
35 425
|
19/01/2026
|
26
|
32 834
|
91 118
|
19
|
32 500
|
91 955
|
20/01/2026
|
16
|
15 000
|
42 205
|
8
|
10 000
|
28 295
|
21/01/2026
|
13
|
22 500
|
62 720
|
17
|
20 000
|
55 940
|
22/01/2026
|
13
|
17 500
|
49 535
|
25
|
35 000
|
99 835
|
23/01/2026
|
19
|
19 110
|
54 745
|
3
|
7 500
|
21 515
|
26/01/2026
|
24
|
22 500
|
63 720
|
15
|
20 000
|
57 015
|
27/01/2026
|
11
|
22 500
|
63 120
|
8
|
12 500
|
35 075
|
28/01/2026
|
16
|
25 000
|
69 225
|
15
|
27 500
|
76 805
|
29/01/2026
|
13
|
17 500
|
50 160
|
18
|
32 500
|
93 965
|
30/01/2026
|
13
|
17 500
|
49 910
|
6
|
9 164
|
26 202
|
02/02/2026
|
8
|
10 542
|
30 262
|
18
|
27 500
|
79 380
|
03/02/2026
|
15
|
30 000
|
85 410
|
10
|
17 500
|
49 860
|
04/02/2026
|
4
|
5 000
|
14 705
|
20
|
40 000
|
117 805
|
05/02/2026
|
34
|
55 000
|
158 210
|
13
|
25 000
|
71 830
|
06/02/2026
|
24
|
30 000
|
82 570
|
6
|
8 000
|
22 145
|
09/02/2026
|
23
|
32 500
|
89 965
|
21
|
32 500
|
90 316
|
10/02/2026
|
12
|
20 000
|
55 680
|
21
|
32 500
|
90 740
|
11/02/2026
|
20
|
27 500
|
76 130
|
4
|
5 563
|
15 465
|
12/02/2026
|
18
|
27 500
|
74 530
|
17
|
15 000
|
40 955
|
13/02/2026
|
26
|
30 001
|
79 838
|
19
|
32 501
|
86 843
|
16/02/2026
|
11
|
22 500
|
61 185
|
25
|
30 000
|
81 710
|
17/02/2026
|
15
|
8 000
|
21 414
|
18
|
13 000
|
35 079
|
18/02/2026
|
13
|
7 264
|
20 239
|
25
|
17 000
|
47 603
|
19/02/2026
|
17
|
15 000
|
41 340
|
10
|
9 000
|
24 800
|
20/02/2026
|
10
|
9 000
|
25 030
|
14
|
14 000
|
39 200
|
23/02/2026
|
12
|
10 000
|
27 720
|
14
|
8 000
|
22 422
|
24/02/2026
|
10
|
7 000
|
19 212
|
11
|
9 000
|
24 816
|
25/02/2026
|
9
|
8 000
|
21 960
|
9
|
6 001
|
16 519
|
26/02/2026
|
8
|
7 000
|
19 280
|
13
|
12 000
|
33 420
|
27/02/2026
|
20
|
18 000
|
50 290
|
23
|
15 000
|
42 076
|
02/03/2026
|
30
|
20 000
|
53 880
|
10
|
8 000
|
21 760
|
03/03/2026
|
15
|
9 000
|
23 640
|
0
|
0
|
0
|
04/03/2026
|
8
|
4 357
|
11 225
|
6
|
4 000
|
10 420
|
05/03/2026
|
17
|
10 000
|
25 920
|
9
|
6 132
|
16 023
|
06/03/2026
|
4
|
4 000
|
10 350
|
7
|
2 868
|
7 495
|
09/03/2026
|
23
|
16 000
|
40 070
|
8
|
7 000
|
17 800
|
10/03/2026
|
7
|
7 000
|
18 140
|
21
|
13 000
|
34 034
|
11/03/2026
|
10
|
7 000
|
17 810
|
1
|
1 000
|
2 560
|
12/03/2026
|
20
|
13 001
|
32 032
|
3
|
2 001
|
5 012
|
13/03/2026
|
18
|
11 001
|
27 004
|
4
|
3 001
|
7 442
|
16/03/2026
|
17
|
10 011
|
24 052
|
7
|
5 001
|
12 032
|
17/03/2026
|
4
|
2 001
|
4 808
|
17
|
13 001
|
32 036
|
18/03/2026
|
20
|
12 001
|
29 377
|
1
|
1
|
3
|
19/03/2026
|
16
|
9 001
|
21 372
|
2
|
1 001
|
2 394
|
20/03/2026
|
10
|
6 001
|
14 278
|
9
|
4 001
|
9 620
|
23/03/2026
|
20
|
10 001
|
23 198
|
24
|
19 001
|
45 624
|
24/03/2026
|
4
|
2 001
|
4 902
|
6
|
3 001
|
7 406
|
25/03/2026
|
4
|
3 001
|
7 382
|
14
|
12 001
|
29 786
|
26/03/2026
|
11
|
6 001
|
14 566
|
1
|
1
|
2
|
27/03/2026
|
9
|
4 319
|
10 329
|
1
|
1
|
2
|
30/03/2026
|
6
|
5 000
|
11 774
|
11
|
10 000
|
23 850
|
31/03/2026
|
3
|
6 000
|
14 700
|
6
|
5 000
|
12 290
|
01/04/2026
|
7
|
6 000
|
15 060
|
25
|
26 000
|
65 608
|
02/04/2026
|
13
|
18 000
|
45 228
|
8
|
12 000
|
30 308
|
07/04/2026
|
14
|
20 000
|
50 240
|
18
|
18 000
|
45 928
|
08/04/2026
|
3
|
2 000
|
5 220
|
25
|
18 000
|
47 814
|
09/04/2026
|
13
|
16 000
|
41 224
|
3
|
3 000
|
7 760
|
10/04/2026
|
23
|
34 789
|
85 138
|
5
|
8 000
|
19 960
|
13/04/2026
|
14
|
20 000
|
48 852
|
8
|
12 000
|
29 348
|
14/04/2026
|
6
|
8 000
|
19 980
|
21
|
24 000
|
60 180
|
15/04/2026
|
5
|
6 000
|
15 400
|
9
|
12 691
|
32 670
|
16/04/2026
|
9
|
12 000
|
30 897
|
4
|
5 309
|
13 810
|
17/04/2026
|
5
|
4 001
|
10 175
|
12
|
16 001
|
41 383
|
20/04/2026
|
1
|
1
|
3
|
1
|
1
|
3
|
21/04/2026
|
9
|
12 000
|
30 860
|
5
|
8 000
|
20 700
|
22/04/2026
|
9
|
12 000
|
30 400
|
15
|
10 000
|
25 464
|
23/04/2026
|
7
|
4 000
|
10 160
|
9
|
10 000
|
25 500
|
24/04/2026
|
15
|
10 000
|
25 620
|
14
|
14 000
|
36 220
|
27/04/2026
|
15
|
12 000
|
30 998
|
8
|
8 000
|
20 880
|
28/04/2026
|
7
|
10 000
|
25 540
|
3
|
6 000
|
15 380
|
29/04/2026
|
6
|
8 000
|
20 340
|
6
|
10 000
|
25 580
|
30/04/2026
|
6
|
8 001
|
20 603
|
13
|
22 000
|
57 460
|
04/05/2026
|
13
|
18 000
|
47 300
|
14
|
14 000
|
37 140
|
05/05/2026
|
6
|
12 000
|
31 500
|
13
|
16 000
|
42 180
|
06/05/2026
|
28
|
31 086
|
85 239
|
36
|
48 488
|
131 461
|
07/05/2026
|
9
|
32 309
|
89 521
|
7
|
29 226
|
81 234
|
08/05/2026
|
26
|
32 910
|
89 936
|
30
|
23 544
|
64 714
|
11/05/2026
|
11
|
27 259
|
74 151
|
10
|
27 259
|
74 369
|
12/05/2026
|
15
|
27 060
|
73 470
|
15
|
36 021
|
98 329
|
13/05/2026
|
6
|
9 112
|
25 230
|
17
|
35 453
|
99 263
|
14/05/2026
|
12
|
16 281
|
46 616
|
24
|
40 180
|
116 144
|
15/05/2026
|
24
|
28 566
|
84 159
|
28
|
31 546
|
93 268
|
18/05/2026
|
32
|
41 132
|
120 248
|
12
|
19 833
|
58 049
|
19/05/2026
|
19
|
43 364
|
126 123
|
18
|
31 994
|
93 624
|
20/05/2026
|
17
|
36 707
|
102 654
|
19
|
40 983
|
114 917
|
21/05/2026
|
24
|
35 414
|
81 806
|
0
|
0
|
0
|
22/05/2026
|
25
|
53 417
|
107 976
|
24
|
42 052
|
85 836
|
25/05/2026
|
1
|
1 000
|
2 000
|
8
|
7 000
|
14 140
|
26/05/2026
|
21
|
38 529
|
76 274
|
22
|
38 529
|
76 433
|
27/05/2026
|
19
|
58 123
|
112 167
|
17
|
52 293
|
102 379
|
28/05/2026
|
21
|
73 946
|
142 560
|
20
|
65 251
|
126 321
|
29/05/2026
|
51
|
78 280
|
148 640
|
45
|
87 212
|
166 071
|
01/06/2026
|
31
|
74 020
|
138 773
|
30
|
68 561
|
128 898
|
02/06/2026
|
8
|
31 655
|
60 221
|
21
|
129 547
|
244 666
|
03/06/2026
|
27
|
99 991
|
194 359
|
13
|
75 364
|
147 198
|
04/06/2026
|
33
|
92 789
|
178 391
|
21
|
84 310
|
162 500
|
05/06/2026
|
16
|
75 694
|
145 024
|
10
|
67 077
|
128 929
|
08/06/2026
|
2
|
2 500
|
4 713
|
13
|
17 500
|
33 863
|
09/06/2026
|
58
|
48 094
|
94 375
|
63
|
65 640
|
128 947
|
10/06/2026
|
92
|
76 673
|
149 891
|
85
|
76 673
|
150 198
|
11/06/2026
|
60
|
46 354
|
91 530
|
56
|
46 354
|
91 715
|
12/06/2026
|
23
|
32 000
|
64 296
|
31
|
50 926
|
101 699
|
15/06/2026
|
27
|
26 845
|
54 893
|
23
|
38 997
|
79 926
|
16/06/2026
|
20
|
13 514
|
27 361
|
17
|
8 972
|
18 312
|
17/06/2026
|
11
|
27 498
|
54 728
|
9
|
22 784
|
45 405
|
18/06/2026
|
15
|
48 389
|
95 627
|
16
|
48 389
|
95 888
|
19/06/2026
|
34
|
39 700
|
77 959
|
25
|
30 362
|
59 832
|
22/06/2026
|
37
|
75 033
|
144 535
|
34
|
56 177
|
108 117
|
23/06/2026
|
45
|
40 749
|
77 388
|
77
|
70 269
|
134 059
|
24/06/2026
|
20
|
18 719
|
36 756
|
34
|
30 916
|
60 809
|
25/06/2026
|
94
|
68 277
|
133 337
|
60
|
66 766
|
130 703
|
26/06/2026
|
31
|
67 982
|
132 559
|
44
|
66 894
|
130 750
|
29/06/2026
|
22
|
49 129
|
96 719
|
7
|
13 204
|
26 163
|
30/06/2026
|
35
|
67 079
|
131 126
|
29
|
67 079
|
131 260
Contacts
ELIOR GROUP