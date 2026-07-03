Access Advance accoglie Meta Platforms, Inc. e Alibaba Group nel Pool di brevetti per la distribuzione video

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC oggi ha annunciato che Meta Platforms, Inc., uno dei più grandi distributori al mondo di contenuti video sui suoi servizi Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp, è entrata a far parte del Video Distribution Patent Pool (VDP Pool), il Pool dei brevetti per la distribuzione video, come Concessionario. Meta è entrata a far parte anche di entrambi i pool HEVC Advance e VVC Advance come Concessionario. Alibaba Group, la cui infrastruttura video comprende un'ampia gamma di servizi basati su video nelle piattaforme di e-commerce, dello spettacolo e dei media digitali, è stata inoltre annunciata come Concessionaria di VDP Pool questa settimana. La partecipazione di Meta e Alibaba nel VDP Pool rafforza ulteriormente la posizione leader di mercato del programma nella risoluzione delle problematiche riguardanti l'uso dei moderni codec per video, tra cui VP9, AV1, HEVC e VVC, in tutti i vari modelli commerciali dello streaming di video su internet.

"L'ingresso come Concessionaria di un'importante azienda statunitense come Meta è una tappa fondamentale per l'attività di distribuzione dei contenuti e il VDP Pool", ha dichiarato Peter Moller, CEO di Access Advance. "Meta raggiunge ogni giorno miliardi di utenti grazie ad alcune delle piattaforme video più seguite al mondo. La sua partecipazione al VDP Pool riflette la soluzione equilibrata di licenze che il VDP Pool offre all'industria, e testimonia la leadership di Meta tra le aziende statunitensi nel portare i tanti vantaggi dei moderni codec per video, come AV1, ad altrettanti consumatori. Inoltre, la sofisticata tecnologia video di Alibaba ne rende l'espansione nel VDP Pool particolarmente significativa, e stabilisce ulteriormente il programma come la soluzione di licenza preferita per il settore dei media per lo streaming”.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 5.400 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com.

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