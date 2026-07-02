Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société FORSEE POWER

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORSEE POWER (Paris:ALFOR) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 521 021 titres

- 12 907.97 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 421

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 374

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 168 289 titres pour 44 144.79 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 169 373 titres pour 46 421.38 €

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 522 105 titres

- 10 581.90 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 702

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 559 155 titres pour 190 393.65 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 478 877 titres pour 165 988.32 €

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titres

- 500 000.00 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

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