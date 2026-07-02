Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société FORSEE POWER
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société FORSEE POWER
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Au titre du contrat de liquidité confié par la société FORSEE POWER (Paris:ALFOR) à Kepler Cheuvreux, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 521 021 titres
- 12 907.97 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 421
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 374
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 168 289 titres pour 44 144.79 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 169 373 titres pour 46 421.38 €
Il est rappelé :
• que lors du dernier bilan du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 522 105 titres
- 10 581.90 € en espèces
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 702
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550
- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 559 155 titres pour 190 393.65 €
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 478 877 titres pour 165 988.32 €
• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 0 titres
- 500 000.00 € en espèces
La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.
o0o
|Achats
|Ventes
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Nombre de
transactions
|Nombre de
titres
|Capitaux en EUR
|Total
|
421
|
168,289
|
44,144.79
|
374
|
169,373
|
46,421.38
|02/01/2026
|
4
|
1,368
|
369.36
|
1
|
1
|
0.28
|05/01/2026
|
1
|
1,000
|
280.00
|
5
|
6,000
|
1,680.00
|06/01/2026
|
1
|
1,000
|
290.00
|
1
|
380
|
110.20
|07/01/2026
|
3
|
3,000
|
840.00
|
3
|
2,000
|
580.00
|08/01/2026
|
3
|
1,000
|
280.00
|
1
|
1,000
|
280.00
|09/01/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
1,000
|
280.00
|12/01/2026
|
5
|
3,000
|
810.00
|
1
|
1,000
|
280.00
|13/01/2026
|
2
|
2,000
|
540.00
|
1
|
1,000
|
270.00
|14/01/2026
|
3
|
2,000
|
540.00
|
2
|
1,180
|
318.60
|15/01/2026
|
1
|
50
|
13.50
|
2
|
1,000
|
270.00
|16/01/2026
|
1
|
500
|
135.00
|
2
|
500
|
135.00
|19/01/2026
|
7
|
3,000
|
780.00
|
3
|
2,000
|
540.00
|20/01/2026
|
3
|
574
|
154.98
|
5
|
2,000
|
540.00
|21/01/2026
|
3
|
2,000
|
520.00
|
2
|
1,000
|
270.00
|22/01/2026
|
2
|
2,000
|
520.00
|
3
|
2,207
|
595.89
|23/01/2026
|
3
|
1,000
|
260.00
|
1
|
119
|
32.13
|26/01/2026
|
3
|
2,000
|
520.00
|
3
|
881
|
237.87
|27/01/2026
|
3
|
2,000
|
520.00
|
3
|
1,014
|
263.64
|28/01/2026
|
2
|
1,000
|
260.00
|
1
|
92
|
24.84
|29/01/2026
|
9
|
5,000
|
1,300.00
|
2
|
2,000
|
540.00
|30/01/2026
|
3
|
3,000
|
750.00
|
5
|
3,000
|
750.00
|02/02/2026
|
1
|
1,000
|
250.00
|
1
|
1,000
|
260.00
|03/02/2026
|
2
|
1,001
|
250.25
|
1
|
1
|
0.25
|04/02/2026
|
2
|
1,000
|
250.00
|
-
|
-
|
-
|05/02/2026
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1,000
|
250.00
|06/02/2026
|
1
|
1,000
|
250.00
|
1
|
501
|
125.25
|09/02/2026
|
4
|
3,000
|
720.00
|
-
|
-
|
-
|10/02/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2,000
|
480.00
|11/02/2026
|
1
|
1,000
|
240.00
|
1
|
50
|
12.50
|12/02/2026
|
10
|
9,000
|
2,340.00
|
14
|
14,000
|
3,780.00
|13/02/2026
|
2
|
1,288
|
322.00
|
2
|
1,000
|
260.00
|16/02/2026
|
4
|
1,500
|
375.00
|
4
|
1,500
|
375.00
|17/02/2026
|
2
|
1,000
|
250.00
|
6
|
2,500
|
650.00
|18/02/2026
|
2
|
501
|
125.25
|
2
|
500
|
130.00
|19/02/2026
|
3
|
1,499
|
389.74
|
7
|
2,460
|
639.60
|20/02/2026
|
6
|
1,500
|
375.00
|
2
|
500
|
130.00
|23/02/2026
|
5
|
2,000
|
480.00
|
3
|
1,000
|
250.00
|24/02/2026
|
2
|
500
|
125.00
|
-
|
-
|
-
|25/02/2026
|
4
|
1,060
|
265.00
|
4
|
2,000
|
520.00
|26/02/2026
|
36
|
1,000
|
250.00
|
2
|
1,000
|
250.00
|27/02/2026
|
5
|
2,000
|
500.00
|
5
|
1,500
|
390.00
|02/03/2026
|
2
|
1,000
|
250.00
|
-
|
-
|
-
|03/03/2026
|
4
|
1,000
|
250.00
|
6
|
2,704
|
703.04
|04/03/2026
|
5
|
1,500
|
375.00
|
3
|
1,296
|
336.96
|05/03/2026
|
1
|
500
|
125.00
|
1
|
500
|
130.00
|06/03/2026
|
5
|
2,440
|
610.00
|
1
|
231
|
57.75
|09/03/2026
|
3
|
1,000
|
240.00
|
-
|
-
|
-
|10/03/2026
|
3
|
1,001
|
250.25
|
5
|
1,270
|
317.50
|11/03/2026
|
3
|
1,500
|
360.00
|
1
|
500
|
125.00
|12/03/2026
|
3
|
1,500
|
375.00
|
4
|
1,500
|
375.00
|13/03/2026
|
2
|
1,000
|
240.00
|
5
|
2,000
|
520.00
|16/03/2026
|
5
|
1,500
|
375.00
|
1
|
15
|
3.90
|17/03/2026
|
1
|
500
|
125.00
|
3
|
1,485
|
371.25
|18/03/2026
|
5
|
1,500
|
375.00
|
2
|
1,000
|
250.00
|19/03/2026
|
4
|
1,001
|
250.25
|
3
|
501
|
125.25
|20/03/2026
|
5
|
1,501
|
375.25
|
1
|
1
|
0.25
|23/03/2026
|
4
|
1,000
|
240.00
|
2
|
934
|
233.50
|24/03/2026
|
1
|
500
|
130.00
|
4
|
1,566
|
407.16
|25/03/2026
|
3
|
501
|
125.25
|
3
|
1,001
|
260.26
|26/03/2026
|
2
|
1,000
|
260.00
|
-
|
-
|
-
|27/03/2026
|
3
|
1,000
|
250.00
|
1
|
100
|
25.00
|30/03/2026
|
1
|
500
|
125.00
|
-
|
-
|
-
|31/03/2026
|
-
|
-
|
-
|
2
|
89
|
22.25
|02/04/2026
|
2
|
500
|
125.00
|
1
|
311
|
77.75
|07/04/2026
|
5
|
2,000
|
480.00
|
-
|
-
|
-
|08/04/2026
|
1
|
500
|
120.00
|
-
|
-
|
-
|09/04/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
1,000
|
250.00
|10/04/2026
|
3
|
1,001
|
250.25
|
4
|
1,001
|
250.25
|13/04/2026
|
5
|
1,000
|
250.00
|
-
|
-
|
-
|14/04/2026
|
3
|
548
|
137.00
|
5
|
1,500
|
390.00
|15/04/2026
|
5
|
1,548
|
387.00
|
4
|
1,000
|
260.00
|16/04/2026
|
12
|
3,404
|
885.04
|
11
|
4,500
|
1,215.00
|17/04/2026
|
5
|
2,500
|
675.00
|
6
|
2,500
|
700.00
|20/04/2026
|
1
|
500
|
135.00
|
2
|
1,000
|
270.00
|21/04/2026
|
2
|
755
|
203.85
|
2
|
700
|
196.00
|22/04/2026
|
6
|
746
|
201.42
|
1
|
1
|
0.27
|23/04/2026
|
2
|
501
|
135.27
|
8
|
2,801
|
784.28
|24/04/2026
|
2
|
1,000
|
280.00
|
12
|
6,000
|
1,800.00
|27/04/2026
|
-
|
-
|
-
|
14
|
5,500
|
1,815.00
|28/04/2026
|
9
|
3,500
|
1,050.00
|
-
|
-
|
-
|29/04/2026
|
3
|
1,000
|
300.00
|
4
|
1,500
|
480.00
|30/04/2026
|
12
|
4,000
|
1,160.00
|
-
|
-
|
-
|04/05/2026
|
5
|
1,500
|
435.00
|
11
|
2,122
|
636.60
|05/05/2026
|
2
|
1,000
|
290.00
|
6
|
2,378
|
737.18
|06/05/2026
|
8
|
2,500
|
750.00
|
2
|
1,000
|
310.00
|07/05/2026
|
9
|
3,000
|
870.00
|
2
|
500
|
155.00
|08/05/2026
|
11
|
4,000
|
1,080.00
|
2
|
17
|
4.76
|11/05/2026
|
1
|
500
|
135.00
|
2
|
483
|
135.24
|12/05/2026
|
2
|
1,000
|
270.00
|
12
|
2,001
|
580.29
|13/05/2026
|
5
|
1,500
|
405.00
|
2
|
500
|
140.00
|14/05/2026
|
3
|
1,500
|
405.00
|
4
|
1,501
|
405.27
|15/05/2026
|
6
|
2,000
|
540.00
|
4
|
2,000
|
540.00
|18/05/2026
|
5
|
1,638
|
425.88
|
5
|
2,000
|
540.00
|19/05/2026
|
4
|
1,000
|
270.00
|
3
|
1,500
|
420.00
|20/05/2026
|
1
|
362
|
97.74
|
3
|
481
|
129.87
|21/05/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
519
|
140.13
|22/05/2026
|
3
|
1,000
|
270.00
|
1
|
500
|
135.00
|25/05/2026
|
4
|
1,500
|
390.00
|
-
|
-
|
-
|26/05/2026
|
-
|
-
|
-
|
5
|
2,500
|
700.00
|27/05/2026
|
2
|
500
|
130.00
|
11
|
5,000
|
1,400.00
|28/05/2026
|
-
|
-
|
-
|
12
|
5,000
|
1,600.00
|29/05/2026
|
2
|
2,500
|
700.00
|
4
|
477
|
143.10
|01/06/2026
|
4
|
1,500
|
420.00
|
-
|
-
|
-
|02/06/2026
|
-
|
-
|
-
|
1
|
200
|
56.00
|03/06/2026
|
4
|
1,500
|
405.00
|
-
|
-
|
-
|04/06/2026
|
-
|
-
|
-
|
2
|
1,000
|
280.00
|05/06/2026
|
2
|
1,000
|
270.00
|
-
|
-
|
-
|08/06/2026
|
2
|
1,000
|
270.00
|
2
|
1,250
|
337.50
|09/06/2026
|
3
|
1,030
|
267.80
|
2
|
250
|
67.50
|10/06/2026
|
4
|
1,970
|
512.20
|
2
|
1,000
|
270.00
|11/06/2026
|
2
|
2,000
|
500.00
|
2
|
2,000
|
540.00
|12/06/2026
|
7
|
5,500
|
1,375.00
|
2
|
2,000
|
500.00
|15/06/2026
|
-
|
-
|
-
|
8
|
6,500
|
1,690.00
|16/06/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2,000
|
540.00
|17/06/2026
|
1
|
1
|
0.26
|
2
|
1,001
|
270.27
|18/06/2026
|
4
|
1,500
|
390.00
|
2
|
2,000
|
540.00
|19/06/2026
|
1
|
500
|
135.00
|
-
|
-
|
-
|22/06/2026
|
3
|
1,500
|
375.00
|
-
|
-
|
-
|23/06/2026
|
1
|
500
|
130.00
|
-
|
-
|
-
|24/06/2026
|
-
|
-
|
-
|
2
|
500
|
130.00
|25/06/2026
|
4
|
2,000
|
540.00
|
10
|
7,800
|
2,184.00
|26/06/2026
|
3
|
1,500
|
390.00
|
-
|
-
|
-
|29/06/2026
|
1
|
500
|
130.00
|
-
|
-
|
-
|30/06/2026
|
5
|
2,500
|
650.00
|
6
|
3,500
|
910.00
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