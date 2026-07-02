Slättö selecteert ROYC als structurende platformoplossing voor een feederfonds in Luxemburg

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, een vooraanstaande internationale aanbieder van structurering en platformoplossingen, maakte vandaag bekend dat Slättö, een Scandinavisch private equity vastgoedinvesteerder, ROYC heeft geselecteerd om een in Luxemburg gedomicilieerd feederfonds op te richten en te beheren, ontworpen om op efficiënte wijze individuele inschrijvingen van professionele beleggers te aggregeren.

De in Luxemburg gedomicilieerde vehikel zal op het eigen platform van ROYC gestructureerd en beheerd worden, om investeerders een naadloze digitale ervaring te bieden met realtime toegang tot de portfolio, geautomatiseerde rapportering en efficiënte globale verdeling. ROYC stroomlijnt onboarding en beheer, standaardiseert juridische documentatie en verruimt toegang tot kapitaal.

“Particuliere markten ondergaan een structurele verschuiving nu internationale banken en vermogensplatformen steeds meer efficiënte toegang tot kwaliteitsvolle private equity strategieën wensen. Door onze grondige expertise in structurering te combineren met ROYC’s digitale operationele infrastructuur, stellen we vooraanstaande beheerders zoals Slättö in staat om snel investeerdersklare vehikels te lanceren, terwijl beleggers tijdens de hele levenscyclus van het fonds een naadloze, volledig transparante ervaring wordt geboden,” verklaart Mathias Leijon, oprichter en voorzitter van ROYC.

“In het kader van de oprichting van een feederfonds in Luxemburg hebben we verschillende oplossingen geëvalueerd. ROYC biedt een modern technologieplatform dat onboarding van beleggers, rapportering en beheer van de levenscyclus van fondsen vereenvoudigt, waardoor we toegang tot meer beleggers kunnen openen,” aldus Jonas Andersson, Deputy Managing Partner van Slättö.

Belangrijkste kenmerken van ROYC’s platform

Versnelde marktintroductie: ROYC’s juridische architectuur gebaseerd op sjablonen en geautomatiseerde workfloworkestratie verkort de tijdslijn voor lancering van een fonds aanzienlijk zonder op beheer of naleving in te boeten.

ROYC’s juridische architectuur gebaseerd op sjablonen en geautomatiseerde workfloworkestratie verkort de tijdslijn voor lancering van een fonds aanzienlijk zonder op beheer of naleving in te boeten. End-to-end beheer van de digitale levenscyclus: investeerders genieten van straight-through KYC/AML, digitale inschrijvingen, tracering van kapitaalactiviteit en on-demand prestatiedashboards — allemaal aangeboden via veilige, white-label beleggersportals.

Over ROYC

ROYC is een toonaangevende bedrijf gespecialiseerd in financiële B2B-technologie dat een volledig beheersysteem voor particuliere markten aanbiedt, waarmee participatiemaatschappijen, banken, vermogensbeheerders en multi-family offices naadloos particuliere beleggingen op schaal kunnen structureren, verdelen en beheren. ROYC combineert geavanceerde technologie voor particuliere markten met op maat gemaakte oplossingen. Het intuïtieve, schaalbare platform vervangt handmatige processen door automatisering en realtime gegevenstoegang, wat de manier verandert waarop beleggingen in particuliere markten in de hele levenscyclus van een fonds worden gestructureerd en beheerd.

www.roycgroup.com

Over Slättö

Slättö is een investeerder in private-equity vastgoed gericht op de Scandinavische markt. We proberen onze beleggers consistente marktleidende rendementen aan te bieden aan de hand van thematische strategieën en lokale expertise. Sinds de oprichting in 2013 heeft het bedrijf transacties uitgevoerd met een totale waarde van EUR 5 miljard. Met een toekomstgerichte aanpak geven we prioriteit aan duurzaamheid als sleutel voor het succes van onze investeringen op lange termijn.

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