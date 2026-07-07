Strategisch partnerschap tussen Record Asset Management en Admicasa

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--RAM Swiss Holding AG is een dochteronderneming van de aan de London Stock Exchange (LSE) genoteerde Record Financial Group (Record) en maakt deel uit van de bedrijvengroep Record Asset Management (RAM). Het partnerschap vormt een mijlpaal in de groei van Admicasa en markeert een belangrijke stap in de verdere uitbreiding van het platform voor private markten van Record.

Onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders voorziet de op 1 juli 2026 ondertekende overeenkomst in een belang van 50% voor RAM Swiss Holding AG in Admicasa Fondsleitung AG, onderdeel van Admicasa. Daarnaast wordt een langetermijnpartnerschap aangegaan voor de ontwikkeling van investeringsmogelijkheden op de Zwitserse en wereldwijde vastgoedmarkt, met het voornemen om op middellange termijn uit te breiden naar andere beleggingscategorieën.

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