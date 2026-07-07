Una partnership strategica tra Record Asset Management e Admicasa

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--RAM Swiss Holding AG è una controllata di LSE-listed Record Financial Group (Record) e una parte del gruppo di aziende Record Asset Management (RAM). La partnership è una tappa nella crescita di Admicasa e segna un passaggio importante nella continua espansione della piattaforma dei mercati privati di Record.

Previa approvazione normativa, l'accordo, firmato il 1o luglio 2026, offre a RAM Swiss Holding AG una partecipazione al 50% in Admicasa Fondsleitung AG, parte di Admicasa, e stabilisce una collaborazione a lungo termine per sviluppare opportunità di investimento nel mercato immobiliare svizzero e globale, con un piano di estensione in altre categorie di asset nel medio termine.

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