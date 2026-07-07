Access Advance、Meta Platforms, Inc. と Alibaba Group の Video Distribution Patent Pool への参加を歓迎

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Access Advance LLC は本日、Facebook、Instagram、Threads、WhatsApp などを通じて世界最大級の動画コンテンツ配信を行う Meta Platforms, Inc. が、Video Distribution Patent Pool（VDP Pool） にライセンシーとして参加したことを発表しました。Meta はあわせて HEVC Advance および VVC Advance の両特許プールにもライセンシーとして参加しています。また、電子商取引、エンターテインメント、デジタルメディアプラットフォームなど幅広い動画関連サービス向けの動画インフラを展開する Alibaba Group についても、今週、VDP Pool のライセンシーとして参加したことが発表されました。Meta と Alibaba の VDP Pool への参加は、インターネット動画配信における多様なビジネスモデル全体にわたり、VP9、AV1、HEVC、VVC といった最新の動画コーデックの利用に関するライセンス課題を解決するプログラムとして、VDP Pool の市場をリードする地位をさらに強固なものにします。

Access Advance の CEO である Peter Moller 氏 は次のように述べています。「Meta のような米国の重要企業がライセンシーとして参加したことは、コンテンツ配信業界および VDP Pool にとって画期的な出来事です。Meta は世界で最も視聴されている複数の動画プラットフォームを通じて、毎日数十億人のユーザーと繫がっています。同社の VDP Pool への参加は、VDP Pool が業界に提供するバランスの取れたライセンスソリューションであることを示すものであり、また、AV1 をはじめとする最新の動画コーデックの多くの利益を消費者にもたらすうえで、米国企業の中で Meta がリーダーシップを発揮していることの証でもあります。さらに、Alibaba の高度な動画技術を考えると、同社が VDP Pool への参加を拡大したことは特に意義深く、ストリーミングメディア業界における有力なライセンスソリューションとして、このプログラムの地位をさらに確立するものです。」

Access Advanceについて：

Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立したライセンス・アドミニストレータです。Access Advanceは、特許所有者と特許実施者の両方に透明性の高い効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、HEVC/H.265技術に不可欠な29,000件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な5,400件を超える特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加しているライセンシーに対して、単一の割引ロイヤルティレート構造を適格ライセンシーに提供します。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、AV1コーデックをカバーするビデオストリーミングサービスの包括的なライセンスソリューションであるVideo Distribution Patent Poolを提供しています。またAccess Advanceは、Via LAのHEVC/VVCプログラム ― 現在VCL Advance（ビデオコーデックライセンス）プログラムという名称 ― を買収しました。 詳細については、www.accessadvance.comをご参照ください。

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