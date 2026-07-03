Kioxia y Sandisk inician la producción de memorias flash 3D de décima generación en la Fab2 de la planta de Kitakami

TOKIO y MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation, filial de Kioxia Holdings Corporation (TOKYO: 285A), y Sandisk Corporation (Nasdaq: SNDK) anunciaron hoy el inicio de la fabricación de su tecnología de memoria flash 3D de décima generación en la Fab2 (K2) de la planta de Kitakami, ubicada en la prefectura de Iwate, Japón. Este hito se enmarca en la estrategia de ambas empresas para alcanzar un crecimiento significativo de bits durante los próximos años y responder a la creciente demanda de sus innovadoras soluciones flash.

Como parte de este anuncio, las empresas realizaron un acto de presentación de las instalaciones de K2. La planta, inaugurada en septiembre de 2025, fabrica memorias flash 3D de octava generación y ampliará su capacidad de producción con la incorporación de la décima generación. Ambas generaciones integran la innovadora tecnología CBA (CMOS directamente enlazado al arreglo), que ofrece alto rendimiento, gran capacidad y bajo consumo energético.

La Fab2 cuenta con una estructura arquitectónica antisísmica y un diseño que integra equipos de fabricación de última generación con eficiencia energética. Además, utiliza IA para optimizar los procesos de producción y presenta una distribución inteligente del espacio que amplía la superficie disponible dentro de sus salas limpias.

Kioxia y Sandisk anunciaron recientemente la extensión de su acuerdo de colaboración hasta diciembre de 2034. La alianza entre ambas empresas lleva décadas impulsando la innovación en memoria flash NAND. Las inversiones constantes en K2 reforzarán esta colaboración a largo plazo y su capacidad para ofrecer soluciones de memoria flash de vanguardia de manera estable y a gran escala, en línea con los objetivos de crecimiento de bits anunciados previamente por cada empresa.

“Nos complace iniciar la producción de nuestra avanzada memoria flash de décima generación aquí en Kitakami”, afirmó Koichiro Shibayama, presidente y director ejecutivo de Kioxia Iwate Corporation, empresa que opera dicha planta. “Las memorias flash de octava generación y generaciones posteriores fabricadas en la Fab2 aportarán nuevo valor al mercado de IA, que se encuentra en plena expansión. Gracias a esta alianza y a las ventajas de escala, Kioxia seguirá fabricando soluciones flash de vanguardia y avanzará hacia un crecimiento corporativo sostenible. Asimismo, contribuirá al progreso de la industria de los semiconductores y al desarrollo de las economías locales y nacionales”.

“Durante décadas, Sandisk y Kioxia han impulsado la innovación en memoria flash NAND”, señaló Alper Ilkbahar, director de Tecnología de Sandisk Corporation. “El inicio de la producción de nuestra memoria flash 3D de décima generación en las instalaciones de Kitakami representa un hito importante para ambas empresas ante la creciente demanda de tecnologías flash de alto rendimiento. A través de K2, seguiremos ofreciendo a nuestros clientes la tecnología NAND líder a nivel mundial, además de generar nuevas oportunidades económicas para las comunidades donde operamos y reflejar la solidez de las relaciones económicas entre Estados Unidos y Japón”.

Kioxia y Sandisk cuentan con una exitosa colaboración desde hace más de 25 años y continuarán reforzando sus sinergias y competitividad a través del desarrollo conjunto de memoria flash 3D e inversiones de capital.

Acerca de Sandisk

Sandisk (Nasdaq: SNDK) ofrece soluciones flash innovadoras y tecnologías avanzadas de memoria diseñadas para acompañar las necesidades actuales y futuras de las personas y las empresas, con el objetivo de ayudarlas a avanzar y ampliar sus posibilidades. Siga a Sandisk en Instagram, Facebook, X, LinkedIn y YouTube. Únase a TeamSandisk en Instagram.

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Acerca de Kioxia

Kioxia es líder mundial en soluciones de memoria y se dedica al desarrollo, la producción y la comercialización de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD). En abril de 2017, su predecesora Toshiba Memory se escindió de Toshiba Corporation, la empresa que inventó la memoria flash NAND en 1987. Kioxia tiene el compromiso de contribuir a un mundo mejor a través de la “memoria” mediante productos, servicios y sistemas que ofrecen más opciones a los clientes y aportan valor a la sociedad. La innovadora tecnología de memoria flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH™, impulsa el futuro del almacenamiento en aplicaciones de alta densidad, incluidos teléfonos inteligentes avanzados, PC, sistemas automotrices, centros de datos y sistemas de IA generativa.

Declaraciones prospectivas

Sandisk

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las leyes federales de valores de Estados Unidos, incluidas declaraciones relacionadas con las expectativas sobre: la hoja de ruta de productos de Sandisk Corporation y Kioxia Holdings Corporation, sus planes de ampliación de producción y su potencial para lograr un crecimiento de bits durante varios años; la demanda de tecnologías flash de alto rendimiento; el desempeño, la capacidad y las prestaciones de la tecnología de memoria flash 3D de las empresas; las características y eficiencias de la planta Fab2; la estrategia de inversión continua de Sandisk en su empresa conjunta de larga trayectoria con Kioxia; así como el éxito a largo plazo de esta colaboración, sus sinergias operativas, la eficiencia del capital, la competitividad y su potencial para ofrecer innovaciones de vanguardia en memoria flash 3D de forma estable y a gran escala. Estas declaraciones prospectivas se basan en expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de aquellos expresados o implícitos en dichas declaraciones. Entre los principales riesgos e incertidumbres que podrían provocar estas diferencias se incluyen: cambios adversos en las condiciones económicas mundiales o regionales, incluido el efecto de la evolución de las políticas comerciales, los regímenes arancelarios y las guerras comerciales; volatilidad en la demanda de productos de Sandisk; tendencias de precios y fluctuaciones en los precios de venta promedio; exposición a riesgos de ejecución, financieros y de mercado derivados de acuerdos a largo plazo; inflación; cambios en las tasas de interés y una posible recesión económica; repercusiones de las condiciones comerciales y del mercado; efectos de los productos y precios de la competencia; desarrollo e introducción de productos basados en nuevas tecnologías y gestión de transiciones tecnológicas; riesgos asociados con iniciativas estratégicas, incluidas reestructuraciones, adquisiciones, desinversiones, medidas de reducción de costos y empresas conjuntas; riesgos relacionados con defectos en los productos; dificultades o demoras en la fabricación u otras interrupciones en la cadena de suministro; dependencia de relaciones estratégicas con socios clave, incluida Kioxia Corporation; atracción, retención y desarrollo de talento directivo y técnico especializado; riesgos asociados con el uso de IA en las operaciones comerciales; cambios en las relaciones con clientes clave o consolidación de la base de clientes; vulneraciones, daños o interrupciones derivados de incidentes de ciberseguridad u otros riesgos de seguridad de sistemas de datos; dependencia de la propiedad intelectual; fluctuaciones en los tipos de cambio; acciones de la competencia; riesgos asociados con el cumplimiento de requisitos legales y regulatorios cambiantes; y otros riesgos e incertidumbres detallados en las presentaciones de Sandisk ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), incluido su informe anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 21 de agosto de 2025 y su informe trimestral en el Formulario 10-Q presentado ante la SEC el 1 de mayo de 2026, documentos a los que se remite al lector. No debe depositarse una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que son válidas únicamente a la fecha del presente documento. Sandisk no asume ninguna obligación de actualizar ni revisar dichas declaraciones para reflejar nueva información o acontecimientos, salvo que así lo exija la ley.

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