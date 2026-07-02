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ROYC, elegido por Slättö como solución de estructuración y plataforma para un fondo de inversión de Luxemburgo

ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--ROYC, proveedor líder internacional de estructuración y plataformas, ha anunciado hoy que Slättö, una empresa nórdica dedicada al sector inmobiliario de los mercados privados, ha elegido a ROYC para crear y administrar un fondo de inversión subordinado con sede en Luxemburgo, diseñado para agrupar de forma eficiente las suscripciones individuales de inversores profesionales.

El instrumento financiero domiciliado en Luxemburgo se estructurará y administrará íntegramente en la plataforma propia de ROYC, lo que ofrecerá a los inversores una experiencia digital fluida con acceso en tiempo real a la cartera, informes automatizados y una distribución internacional eficiente. ROYC agiliza los procesos de incorporación y gobernanza, estandariza la documentación jurídica y amplía el acceso al capital.

«Los mercados privados están experimentando un cambio estructural, ya que los bancos internacionales y las plataformas de gestión patrimonial buscan cada vez más un acceso eficiente a estrategias de capital riesgo de alta calidad. Al combinar nuestra amplia experiencia en estructuración con la infraestructura operativa digital de ROYC, permitimos que gestores líderes como Slättö lancen rápidamente productos listos para los inversores, al tiempo que ofrecemos a estos últimos una experiencia fluida y totalmente transparente a lo largo de todo el ciclo de vida del fondo», afirma Mathias Leijon, fundador y presidente de ROYC.

«En la creación de un fondo de inversión de tipo «feeder» en Luxemburgo, evaluamos varias soluciones. ROYC ofrece una plataforma tecnológica moderna que simplifica la incorporación de inversores, la elaboración de informes y la gestión del ciclo de vida del fondo, lo que nos permite abrir el acceso a un mayor número de inversores», afirma Jonas Andersson, socio director adjunto de Slättö.

Características principales de la plataforma de ROYC

  • Aceleración del tiempo de comercialización: la estructura jurídica basada en plantillas y la gestión automatizada de los flujos de trabajo de ROYC acortan considerablemente los plazos de lanzamiento de los fondos sin comprometer la gobernanza ni el cumplimiento de la normativa.
  • Gestión digital integral del ciclo de vida: los inversores disponen de procesos automatizados de KYC/AML, suscripciones digitales, seguimiento de las operaciones de capital y paneles de control de rendimiento a petición, todo ello a través de portales para inversores seguros y sin marca.

Acerca de ROYC

ROYC es una empresa líder en tecnología financiera B2B que ofrece un sistema operativo completo para los mercados privados, lo que permite a las sociedades de capital riesgo, bancos, gestores de patrimonios y oficinas multifamiliares estructurar, distribuir y administrar inversiones privadas a gran escala de forma fluida. ROYC combina tecnología de vanguardia para los mercados privados con soluciones de estructuración a medida. Su plataforma intuitiva y ampliable sustituye los procesos manuales por la automatización y el acceso a datos en tiempo real, transformando la manera en que se estructuran y administran las inversiones en los mercados privados a lo largo de todo el ciclo de vida del fondo.
www.roycgroup.com

Acerca de Slättö

Slättö es una sociedad de capital riesgo especializada en el sector inmobiliario y centrada en los países nórdicos. Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros inversores una rentabilidad constante y líder del mercado mediante estrategias específicas y nuestra experiencia local. Desde su creación en 2013, la empresa ha llevado a cabo operaciones por un valor total de 5 mil millones de euros. Con un enfoque orientado al futuro, damos prioridad a la sostenibilidad como factor clave para el éxito a largo plazo de nuestras inversiones.
www.slatto.se

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para obtener más información o solicitar entrevistas:
Mathias Leijon
Fundador y presidente de ROYC
mathias.leijon@roycgroup.com

Industry:

ROYC

Release Versions
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mathias.leijon@roycgroup.com

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