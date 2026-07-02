Half-Year Liquidity Contract Statement for FORSEE POWER
Half-Year Liquidity Contract Statement for FORSEE POWER
PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:
Under the liquidity contract entered into between FORSEE POWER (Paris:ALFOR) and Kepler Cheuvreux, the following resources appeared on the liquidity account on June 30th 2026:
- 521,021 shares
- € 12,907.97
- Number of executions on buy side on semester: 421
- Number of executions on sell side on semester: 374
- Traded volume on buy side on semester: 168,289 shares for € 44,144.79
- Traded volume on sell side on semester: 169,373 shares for € 46,421.38
As a reminder :
• the following resources appeared on the last half year statement on 31 December 2025 on the liquidity account:
- 522,105 shares
- € 10,581.90
- Number of executions on buy side on semester: 702
- Number of executions on sell side on semester: 550
- Traded volume on buy side on semester: 559,155 shares for € 190,393.65
- Traded volume on sell side on semester: 478,877 shares for € 165,988.32
• the following resources appeared on the liquidity account when the activity started:
- 0 shares
- € 500,000.00
The implementation of this report is carried out in accordance with AMF Decision N°2021-01 of June 22nd 2021 renewing the implementation of liquidity contracts for shares as an accepted market practice.
o0o
|Buy Side
|Sell Side
|Number of executions
|Number of shares
|Traded volume in EUR
|Number of executions
|Number of shares
|Traded volume in EUR
|Total
|
421
|
168,289
|
44,144.79
|
374
|
169,373
|
46,421.38
|01/02/2026
|
4
|
1,368
|
369.36
|
1
|
1
|
0.28
|01/05/2026
|
1
|
1,000
|
280.00
|
5
|
6,000
|
1,680.00
|01/06/2026
|
1
|
1,000
|
290.00
|
1
|
380
|
110.20
|01/07/2026
|
3
|
3,000
|
840.00
|
3
|
2,000
|
580.00
|01/08/2026
|
3
|
1,000
|
280.00
|
1
|
1,000
|
280.00
|01/09/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
1,000
|
280.00
|01/12/2026
|
5
|
3,000
|
810.00
|
1
|
1,000
|
280.00
|01/13/2026
|
2
|
2,000
|
540.00
|
1
|
1,000
|
270.00
|01/14/2026
|
3
|
2,000
|
540.00
|
2
|
1,180
|
318.60
|01/15/2026
|
1
|
50
|
13.50
|
2
|
1,000
|
270.00
|01/16/2026
|
1
|
500
|
135.00
|
2
|
500
|
135.00
|01/19/2026
|
7
|
3,000
|
780.00
|
3
|
2,000
|
540.00
|01/20/2026
|
3
|
574
|
154.98
|
5
|
2,000
|
540.00
|01/21/2026
|
3
|
2,000
|
520.00
|
2
|
1,000
|
270.00
|01/22/2026
|
2
|
2,000
|
520.00
|
3
|
2,207
|
595.89
|01/23/2026
|
3
|
1,000
|
260.00
|
1
|
119
|
32.13
|01/26/2026
|
3
|
2,000
|
520.00
|
3
|
881
|
237.87
|01/27/2026
|
3
|
2,000
|
520.00
|
3
|
1,014
|
263.64
|01/28/2026
|
2
|
1,000
|
260.00
|
1
|
92
|
24.84
|01/29/2026
|
9
|
5,000
|
1,300.00
|
2
|
2,000
|
540.00
|01/30/2026
|
3
|
3,000
|
750.00
|
5
|
3,000
|
750.00
|02/02/2026
|
1
|
1,000
|
250.00
|
1
|
1,000
|
260.00
|02/03/2026
|
2
|
1,001
|
250.25
|
1
|
1
|
0.25
|02/04/2026
|
2
|
1,000
|
250.00
|
-
|
-
|
-
|02/05/2026
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1,000
|
250.00
|02/06/2026
|
1
|
1,000
|
250.00
|
1
|
501
|
125.25
|02/09/2026
|
4
|
3,000
|
720.00
|
-
|
-
|
-
|02/10/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2,000
|
480.00
|02/11/2026
|
1
|
1,000
|
240.00
|
1
|
50
|
12.50
|02/12/2026
|
10
|
9,000
|
2,340.00
|
14
|
14,000
|
3,780.00
|02/13/2026
|
2
|
1,288
|
322.00
|
2
|
1,000
|
260.00
|02/16/2026
|
4
|
1,500
|
375.00
|
4
|
1,500
|
375.00
|02/17/2026
|
2
|
1,000
|
250.00
|
6
|
2,500
|
650.00
|02/18/2026
|
2
|
501
|
125.25
|
2
|
500
|
130.00
|02/19/2026
|
3
|
1,499
|
389.74
|
7
|
2,460
|
639.60
|02/20/2026
|
6
|
1,500
|
375.00
|
2
|
500
|
130.00
|02/23/2026
|
5
|
2,000
|
480.00
|
3
|
1,000
|
250.00
|02/24/2026
|
2
|
500
|
125.00
|
-
|
-
|
-
|02/25/2026
|
4
|
1,060
|
265.00
|
4
|
2,000
|
520.00
|02/26/2026
|
36
|
1,000
|
250.00
|
2
|
1,000
|
250.00
|02/27/2026
|
5
|
2,000
|
500.00
|
5
|
1,500
|
390.00
|03/02/2026
|
2
|
1,000
|
250.00
|
-
|
-
|
-
|03/03/2026
|
4
|
1,000
|
250.00
|
6
|
2,704
|
703.04
|03/04/2026
|
5
|
1,500
|
375.00
|
3
|
1,296
|
336.96
|03/05/2026
|
1
|
500
|
125.00
|
1
|
500
|
130.00
|03/06/2026
|
5
|
2,440
|
610.00
|
1
|
231
|
57.75
|03/09/2026
|
3
|
1,000
|
240.00
|
-
|
-
|
-
|03/10/2026
|
3
|
1,001
|
250.25
|
5
|
1,270
|
317.50
|03/11/2026
|
3
|
1,500
|
360.00
|
1
|
500
|
125.00
|03/12/2026
|
3
|
1,500
|
375.00
|
4
|
1,500
|
375.00
|03/13/2026
|
2
|
1,000
|
240.00
|
5
|
2,000
|
520.00
|03/16/2026
|
5
|
1,500
|
375.00
|
1
|
15
|
3.90
|03/17/2026
|
1
|
500
|
125.00
|
3
|
1,485
|
371.25
|03/18/2026
|
5
|
1,500
|
375.00
|
2
|
1,000
|
250.00
|03/19/2026
|
4
|
1,001
|
250.25
|
3
|
501
|
125.25
|03/20/2026
|
5
|
1,501
|
375.25
|
1
|
1
|
0.25
|03/23/2026
|
4
|
1,000
|
240.00
|
2
|
934
|
233.50
|03/24/2026
|
1
|
500
|
130.00
|
4
|
1,566
|
407.16
|03/25/2026
|
3
|
501
|
125.25
|
3
|
1,001
|
260.26
|03/26/2026
|
2
|
1,000
|
260.00
|
-
|
-
|
-
|03/27/2026
|
3
|
1,000
|
250.00
|
1
|
100
|
25.00
|03/30/2026
|
1
|
500
|
125.00
|
-
|
-
|
-
|03/31/2026
|
-
|
-
|
-
|
2
|
89
|
22.25
|04/02/2026
|
2
|
500
|
125.00
|
1
|
311
|
77.75
|04/07/2026
|
5
|
2,000
|
480.00
|
-
|
-
|
-
|04/08/2026
|
1
|
500
|
120.00
|
-
|
-
|
-
|04/09/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
1,000
|
250.00
|04/10/2026
|
3
|
1,001
|
250.25
|
4
|
1,001
|
250.25
|04/13/2026
|
5
|
1,000
|
250.00
|
-
|
-
|
-
|04/14/2026
|
3
|
548
|
137.00
|
5
|
1,500
|
390.00
|04/15/2026
|
5
|
1,548
|
387.00
|
4
|
1,000
|
260.00
|04/16/2026
|
12
|
3,404
|
885.04
|
11
|
4,500
|
1,215.00
|04/17/2026
|
5
|
2,500
|
675.00
|
6
|
2,500
|
700.00
|04/20/2026
|
1
|
500
|
135.00
|
2
|
1,000
|
270.00
|04/21/2026
|
2
|
755
|
203.85
|
2
|
700
|
196.00
|04/22/2026
|
6
|
746
|
201.42
|
1
|
1
|
0.27
|04/23/2026
|
2
|
501
|
135.27
|
8
|
2,801
|
784.28
|04/24/2026
|
2
|
1,000
|
280.00
|
12
|
6,000
|
1,800.00
|04/27/2026
|
-
|
-
|
-
|
14
|
5,500
|
1,815.00
|04/28/2026
|
9
|
3,500
|
1,050.00
|
-
|
-
|
-
|04/29/2026
|
3
|
1,000
|
300.00
|
4
|
1,500
|
480.00
|04/30/2026
|
12
|
4,000
|
1,160.00
|
-
|
-
|
-
|05/04/2026
|
5
|
1,500
|
435.00
|
11
|
2,122
|
636.60
|05/05/2026
|
2
|
1,000
|
290.00
|
6
|
2,378
|
737.18
|05/06/2026
|
8
|
2,500
|
750.00
|
2
|
1,000
|
310.00
|05/07/2026
|
9
|
3,000
|
870.00
|
2
|
500
|
155.00
|05/08/2026
|
11
|
4,000
|
1,080.00
|
2
|
17
|
4.76
|05/11/2026
|
1
|
500
|
135.00
|
2
|
483
|
135.24
|05/12/2026
|
2
|
1,000
|
270.00
|
12
|
2,001
|
580.29
|05/13/2026
|
5
|
1,500
|
405.00
|
2
|
500
|
140.00
|05/14/2026
|
3
|
1,500
|
405.00
|
4
|
1,501
|
405.27
|05/15/2026
|
6
|
2,000
|
540.00
|
4
|
2,000
|
540.00
|05/18/2026
|
5
|
1,638
|
425.88
|
5
|
2,000
|
540.00
|05/19/2026
|
4
|
1,000
|
270.00
|
3
|
1,500
|
420.00
|05/20/2026
|
1
|
362
|
97.74
|
3
|
481
|
129.87
|05/21/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
519
|
140.13
|05/22/2026
|
3
|
1,000
|
270.00
|
1
|
500
|
135.00
|05/25/2026
|
4
|
1,500
|
390.00
|
-
|
-
|
-
|05/26/2026
|
-
|
-
|
-
|
5
|
2,500
|
700.00
|05/27/2026
|
2
|
500
|
130.00
|
11
|
5,000
|
1,400.00
|05/28/2026
|
-
|
-
|
-
|
12
|
5,000
|
1,600.00
|05/29/2026
|
2
|
2,500
|
700.00
|
4
|
477
|
143.10
|06/01/2026
|
4
|
1,500
|
420.00
|
-
|
-
|
-
|06/02/2026
|
-
|
-
|
-
|
1
|
200
|
56.00
|06/03/2026
|
4
|
1,500
|
405.00
|
-
|
-
|
-
|06/04/2026
|
-
|
-
|
-
|
2
|
1,000
|
280.00
|06/05/2026
|
2
|
1,000
|
270.00
|
-
|
-
|
-
|06/08/2026
|
2
|
1,000
|
270.00
|
2
|
1,250
|
337.50
|06/09/2026
|
3
|
1,030
|
267.80
|
2
|
250
|
67.50
|06/10/2026
|
4
|
1,970
|
512.20
|
2
|
1,000
|
270.00
|06/11/2026
|
2
|
2,000
|
500.00
|
2
|
2,000
|
540.00
|06/12/2026
|
7
|
5,500
|
1,375.00
|
2
|
2,000
|
500.00
|06/15/2026
|
-
|
-
|
-
|
8
|
6,500
|
1,690.00
|06/16/2026
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2,000
|
540.00
|06/17/2026
|
1
|
1
|
0.26
|
2
|
1,001
|
270.27
|06/18/2026
|
4
|
1,500
|
390.00
|
2
|
2,000
|
540.00
|06/19/2026
|
1
|
500
|
135.00
|
-
|
-
|
-
|06/22/2026
|
3
|
1,500
|
375.00
|
-
|
-
|
-
|06/23/2026
|
1
|
500
|
130.00
|
-
|
-
|
-
|06/24/2026
|
-
|
-
|
-
|
2
|
500
|
130.00
|06/25/2026
|
4
|
2,000
|
540.00
|
10
|
7,800
|
2,184.00
|06/26/2026
|
3
|
1,500
|
390.00
|
-
|
-
|
-
|06/29/2026
|
1
|
500
|
130.00
|
-
|
-
|
-
|06/30/2026
|
5
|
2,500
|
650.00
|
6
|
3,500
|
910.00
Contacts
FORSEE POWER