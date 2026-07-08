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Access Advance 欢迎 Meta Platforms, Inc. 和阿里巴巴集团加入视频分发专利池

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今日宣布，全球最大的视频内容分发平台之一—Meta Platforms, Inc. 携旗下Facebook、Instagram、Threads 和 WhatsApp 等服务，已加入视频分发专利池（VDP专利池），成为被许可方。与此同时，Meta 还作为被许可方加入了 HEVC Advance 专利池和 VVC Advance 专利池。此前，阿里巴巴集团也宣布成为 VDP 专利池的被许可方。阿里巴巴的视频服务涉及电子商务、娱乐及数字媒体等多个领域。Meta 和阿里巴巴加入 VDP 专利池，进一步巩固了该许可计划在解决现代视频编解码技术—包括 VP9、AV1、HEVCVVC—使用在各种互联网视频流媒体商业模式中所涉及的专利许可问题方面的市场领先地位。

Access Advance 首席执行官Peter Moller 表示：“像 Meta 这样具有重要影响力的美国企业加入成为被许可方，是内容分发行业和 VDP 专利池发展的一个重要里程碑。Meta 每天通过全球观看量最高的一些视频平台触达数十亿用户。Meta 的加入，充分体现了 VDP专利池为行业提供的平衡、合理的专利许可解决方案，也彰显了 Meta在推动 AV1 等现代视频编解码技术广泛惠及消费者方面所展现的在美国科技企业中的领导力。此外，阿里巴巴在视频技术领域拥有深厚的技术实力，其进一步参与 VDP 专利池具有特别重要意义，也进一步确立了 VDP专利池作为流媒体行业首选专利许可解决方案的市场地位。”

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 负责管理和运营 HEVC Advance 专利池，为超过两万九千件 HEVC/H.265 技术标准必要专利（SEP）提供专利许可；同时管理和运营 VVC Advance 专利池，为超过 五千四百件 VVC/H.266 技术标准必要专利（SEP）提供专利许可。公司的多编解码器桥接协议为参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方提供单一专利费结构。此外，Access Advance 还提供视频分发专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。Access Advance 还收购了 Via LA 的 HEVC/VVC专利池管理机构，现名为 VCL Advance（视频编解码器许可）计划。有关更多信息，请访问：www.accessadvance.com

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媒体联系人：
Meredith Hollander
战略传播总监
Access Advance LLC
电子邮件：press@accessadvance.com
网站：www.accessadvance.com

许可查询：
电子邮件：licensing@accessadvance.com

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