ROYC、Slättöのルクセンブルク籍フィーダー・ファンド向けストラクチャリング／プラットフォーム・ソリューションに選定

ストックホルム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のストラクチャリングおよびプラットフォーム・プロバイダーであるROYCは、北欧に重点を置くプライベート・マーケット不動産投資会社であるSlättöが、プロフェッショナル投資家からの個別の出資申込みを効率的に集約するために設計されたルクセンブルク籍フィーダー・ファンドの設立・運営を担う企業として、ROYCを選定したと発表しました。

同ルクセンブルク籍の投資ビークルは、ROYC独自のプラットフォーム上で全面的に組成・運営管理され、投資家に対して、ポートフォリオへのリアルタイム・アクセス、自動レポーティング、効率的なグローバル販売・募集を通じて、シームレスなデジタル体験を提供します。ROYCは、オンボーディングとガバナンスを効率化し、法務文書を標準化するとともに、資金調達機会を拡大します。

「プライベート・マーケットは、世界的な銀行やウェルス・マネジメント・プラットフォームが質の高いプライベート・エクイティ戦略への効率的なアクセスをますます求める中、構造的な転換を迎えています。当社のストラクチャリングに関する深い専門知識とROYCのデジタル運用インフラを組み合わせることで、当社は、Slättöのような有力な運用会社が投資家への提供準備が整ったビークルを迅速に立ち上げられるようにし、同時にファンドのライフサイクル全体を通じて、投資家にシームレスかつ完全に透明性の高い体験を提供します」と、ROYCの創業者兼プレジデントであるマティアス・レイヨン（Mathias Leijon）は述べました。

「ルクセンブルク籍フィーダー・ファンド設立の一環として、Slättöは複数のソリューションを評価しました。ROYCは、投資家のオンボーディング、レポーティング、ファンド・ライフサイクル管理を簡素化する先進的なテクノロジー・プラットフォームを提供しており、これにより当社は、より多くの投資家に投資機会を提供できます」と、Slättöの副マネージング・パートナーであるヨナス・アンダーソン（Jonas Andersson）氏は述べました。

ROYCのプラットフォームの主な特徴

ファンド立ち上げ期間の短縮： ROYCのテンプレート化された法務ストラクチャーと自動化されたワークフロー管理により、ガバナンスやコンプライアンスを損なうことなく、ファンド立ち上げまでの期間を大幅に短縮します。

ROYCのテンプレート化された法務ストラクチャーと自動化されたワークフロー管理により、ガバナンスやコンプライアンスを損なうことなく、ファンド立ち上げまでの期間を大幅に短縮します。 エンドツーエンドのデジタル・ライフサイクル管理：投資家は、一気通貫型のKYC/AML処理、デジタルでの出資申込み、資金拠出・分配などの資本取引の追跡、必要に応じて確認できるパフォーマンス・ダッシュボードを活用できます。これらはすべて、セキュアなホワイトラベル型の投資家向けポータルを通じて提供されます。

ROYCについて

ROYCは、包括的なプライベート・マーケット向けオペレーティング・システムを提供する有数のB2B金融テクノロジー企業であり、プライベート・エクイティ・ファーム、銀行、ウェルス・マネジャー、マルチファミリー・オフィスが、プライベート・マーケット投資の組成、販売、管理をシームレスかつ大規模に行えるようにします。ROYCは、最先端のプライベート・マーケット向けテクノロジーと、個別対応のストラクチャリング・ソリューションを組み合わせています。同社の直感的で拡張性の高いプラットフォームは、自動化とリアルタイムのデータ・アクセスによって手作業のプロセスを置き換え、ファンドのライフサイクル全体にわたり、プライベート・マーケット投資の組成・管理の在り方を変革します。

www.roycgroup.com

Slättöについて

Slättöは、北欧に重点を置くプライベート・エクイティ不動産投資会社です。同社は、テーマ別戦略と地域に根差した専門知識を通じて、投資家に市場最高水準のリターンを一貫して提供することを目指しています。2013年の創業以来、同社は総額50億ユーロ相当の取引を実行してきました。Slättöは、将来を見据えたアプローチのもと、投資の長期的な成功の鍵としてサステナビリティーを重視しています。

www.slatto.se

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。