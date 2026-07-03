Kioxia 与 Sandisk 在北上工厂 Fab2 启动第十代 3D 闪存产品生产

日本东京／美国加利福尼亚州米尔皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Kioxia Holdings Corporation（东京证券交易所代码：285A）旗下子公司 Kioxia Corporation 与 Sandisk Corporation（纳斯达克股票代码：SNDK）今日宣布，双方已在位于日本岩手县的北上工厂 Fab2（K2）启动第十代 3D 闪存技术的生产。值此重要里程碑之际，两家公司正持续推动未来多年的有效位增长，以满足市场对其创新闪存技术的强劲需求。

伴随第十代产品正式投产，两家公司同期举行了 K2 厂房启用仪式。该厂房于 2025 年 9 月投入运营，目前已承担双方第八代 3D 闪存产品的生产，并将随着第十代产品的导入进一步提升产能。第八代和第十代 3D 闪存均采用创新的 CBA（CMOS directly Bonded to Array，CMOS 直接键合至存储阵列）技术，在高性能、大容量和低功耗方面实现了卓越表现。

Fab2 厂房采用抗震建筑结构，并引入业界先进的节能型制造设备。该厂房运用人工智能技术进一步提升生产效率，同时采用高效利用空间的厂房设计，扩大洁净室内制造设备的安装空间。

Kioxia 与 Sandisk 近日宣布，双方已将合资合作框架协议延长至 2034 年 12 月。多年来，Sandisk 与铠侠始终携手推动 NAND 闪存技术创新。随着双方持续加大对 K2 厂房的投资，合资企业将进一步夯实长期发展基础，持续以规模化、稳定的方式提供业界领先的闪存技术创新成果，并支持实现双方此前公布的位增长目标。

负责运营北上工厂的 Kioxia Iwate Corporation 总裁兼首席执行官 Koichiro Shibayama 表示：“我们非常高兴在北上启动先进第十代闪存产品的生产。Fab2 生产的第八代及后续世代闪存产品，将为快速增长的 AI 市场创造新的价值。依托双方合作所形成的协同效应和规模优势，铠侠将持续生产业界领先的闪存产品，实现可持续增长。未来，铠侠将继续为推动半导体产业发展以及促进地方和日本国内经济发展贡献力量。”

Sandisk Corporation 首席技术官 Alper Ilkbahar 表示：“数十年来，Sandisk 与铠侠持续推动 NAND 闪存技术创新。随着市场对高性能闪存技术的需求不断增长，我们在北上工厂启动第十代 3D 闪存产品生产，标志着双方合作迈出了又一个重要里程碑。依托 K2 厂房，我们将继续为客户提供全球领先的 NAND 闪存技术，同时为运营所在地创造新的经济发展机遇，并展现美日两国强劲经贸合作关系所取得的成果。”

25 年多来，Kioxia 与 Sandisk 建立了长期稳固且卓有成效的合资合作伙伴关系。未来，双方将继续通过联合开发 3D 闪存技术和持续开展资本投资，进一步发挥协同优势，提升市场竞争力。

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关于Kioxia

Kioxia是全球存储解决方案领域的领军企业，致力于闪存和固态硬盘(SSD)的开发、生产和销售。其前身Toshiba Memory于2017年4月从1987年发明NAND闪存的公司Toshiba Corporation分拆而出。Kioxia致力于通过提供产品、服务和系统来为客户创造选择，并为社会创造基于存储技术的价值，从而提升世界的“记忆”。Kioxia创新的3D闪存技术BiCS FLASH™正在塑造存储技术在高密度应用领域（包括高级智能手机、PC、汽车系统、数据中心和生成式AI系统）的未来。

前瞻性声明

Sandisk

本新闻稿包含美国联邦证券法律所定义的前瞻性声明，包括有关以下事项的预期：Sandisk Corporation 与 Kioxia Holdings Corporation 的产品路线图、产能扩展计划，以及持续实现多年位增长的能力；市场对高性能闪存技术的需求；双方 3D 闪存技术的性能、容量及性能表现；Fab2 厂房的生产能力和运营效率；Sandisk 持续投资于其与 Kioxia 长期合资企业的战略；以及该合资企业实现长期成功、运营协同、资本效率、市场竞争力，并以规模化方式提供业界领先 3D 闪存创新成果的能力。上述前瞻性声明基于当前预期，并受到各种风险和不确定因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明中明示或暗示的内容存在重大差异。可能导致实际结果与前瞻性声明中明示或暗示内容存在重大差异的主要风险和不确定因素包括：全球或区域经济环境发生不利变化，包括不断变化的贸易政策、关税制度及贸易战带来的影响；Sandisk 产品需求波动；产品定价趋势及平均销售价格波动；长期协议带来的执行、财务及市场风险；通货膨胀；利率变化及潜在经济衰退；商业和市场环境的影响；竞争产品及价格竞争带来的影响；基于新技术产品的开发和推出，以及技术迭代管理；与战略举措相关的风险，包括重组、收购、资产剥离、成本节约措施及合资企业；产品缺陷相关风险；制造困难或延迟，以及供应链中断等风险；对包括 Kioxia Corporation 在内的重要合作伙伴战略合作关系的依赖；管理人才及技术人才的吸引、留任和培养；在业务运营中使用人工智能相关的风险；与重要客户关系变化或客户群整合相关的风险；网络安全事件或其他数据系统安全风险导致的数据泄露、数据损坏或业务中断；对知识产权的依赖；汇率波动；竞争对手采取的行动；遵守不断变化的法律法规要求所带来的风险；以及 Sandisk 向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中列示的其他风险和不确定因素，包括其于 2025 年 8 月 21 日向 SEC 提交的 Form 10-K 年度报告，以及于 2026 年 5 月 1 日提交的 Form 10-Q 季度报告，敬请投资者查阅。投资者不应过度依赖上述前瞻性声明。上述声明仅反映截至本新闻稿发布之日的情况。除法律另有规定外，Sandisk 不承担因新信息、未来事件或其他情况而更新或修订任何前瞻性声明的义务。

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