Record Asset Management y Admicasa establecen una alianza estratégica

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--RAM Swiss Holding AG, filial de Record Financial Group (Record), empresa cotizada en la Bolsa de Londres (LSE), forma parte del grupo Record Asset Management (RAM). Esta alianza supone un hito para el crecimiento de Admicasa y refuerza la expansión de la plataforma de mercados privados de Record.

A la espera de la aprobación de las autoridades regulatorias, el acuerdo, firmado el 1 de julio de 2026, prevé que RAM Swiss Holding AG adquiera una participación del 50 % en Admicasa Fondsleitung AG, empresa del grupo Admicasa. Asimismo, establece una colaboración estratégica a largo plazo para desarrollar oportunidades de inversión en los mercados inmobiliarios suizo e internacional y ampliar la actividad a otras clases de activos a medio plazo.

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