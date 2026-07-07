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Record Asset Management y Admicasa establecen una alianza estratégica

RAM Swiss Holding AG anuncia una alianza estratégica con Admicasa Holding AG (Admicasa)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--RAM Swiss Holding AG, filial de Record Financial Group (Record), empresa cotizada en la Bolsa de Londres (LSE), forma parte del grupo Record Asset Management (RAM). Esta alianza supone un hito para el crecimiento de Admicasa y refuerza la expansión de la plataforma de mercados privados de Record.

A la espera de la aprobación de las autoridades regulatorias, el acuerdo, firmado el 1 de julio de 2026, prevé que RAM Swiss Holding AG adquiera una participación del 50 % en Admicasa Fondsleitung AG, empresa del grupo Admicasa. Asimismo, establece una colaboración estratégica a largo plazo para desarrollar oportunidades de inversión en los mercados inmobiliarios suizo e internacional y ampliar la actividad a otras clases de activos a medio plazo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Dr Jan Hendrik Witte
Director ejecutivo
Record Financial Group
Correo electrónico: reception@recordfg.com
Sitio web: www.recordfg.com

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