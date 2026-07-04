Kioxia與Sandisk宣佈開始在北上廠區Fab2量產第10代3D快閃記憶體

東京與加州米爾皮塔斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kioxia Corporation是Kioxia Holdings Corporation（東京證券交易所代號：285A）旗下子公司，其與Sandisk Corporation（納斯達克代號：SNDK）今日宣布，位於日本岩手縣北上工廠的Fab2（K2）已開始生產其第10代3D快閃記憶體技術產品。這一里程碑象徵著兩家公司繼續推動具重大意義的多年度位元增長，以應對市場對其創新快閃記憶體技術的強勁需求。

配合投產，兩家公司為K2廠房舉行了揭幕儀式。該廠房於2025年9月啟用，此前一直生產兩家公司的第8代3D快閃記憶體產品，並將隨着引入第10代產品而開始擴大生產規模。這兩代3D快閃記憶體均採用創新的CBA（CMOS直接鍵合於陣列）技術，具備高效能、高容量及低功耗的特點。

Fab2廠房採用具備吸震功能的建築結構，其設計亦採用最先進的節能製造設備。該廠房藉助人工智慧以提升生產效率，並採用高空間利用率的設施設計，從而擴大了其潔淨室內可用於裝設製造設備的空間。

Kioxia與Sandisk近期宣布將其合資企業架構延長至2034年12月。兩家公司的合作夥伴關係已推動了數十年的NAND快閃記憶體創新。對K2晶圓廠的持續投資將助力該合資企業的長期成功，並使其有能力規模化且穩定地提供前沿的快閃記憶體創新技術，這與兩家公司先前設定的位元增長目標相符。

負責營運北上工廠的Kioxia Iwate Corporation社長兼行政總裁Koichiro Shibayama表示：「我們很高興能在北上開始生產先進的第10代快閃記憶體。Fab2所生產的第8代及更新世代的快閃記憶體產品，將為快速增長的AI市場帶來全新價值。憑藉合作夥伴關係與規模優勢，Kioxia將繼續製造前沿的快閃記憶體產品並實現企業的可持續增長。同時將繼續為半導體產業的進步以及地方和國內經濟的發展作出貢獻。」

Sandisk Corporation首席技術官Alper Ilkbahar表示：「數十年來，Sandisk與Kioxia一直推動着NAND快閃記憶體的創新。隨着市場對高效能快閃記憶體技術的需求持續增加，在我們的北上設施開始生產第10代3D快閃記憶體，標誌着兩家公司迎來了一個重要的里程碑。透過我們的K2廠房，我們將繼續以全球領先的NAND技術支持客戶，同時為我們營運所在的社區提供新的經濟機遇，並成為美日強大經濟關係的典範。」

Kioxia與Sandisk共享超過25年的成功合資夥伴關係，並將透過共同研發3D快閃記憶體及資本投資，繼續加強協同效應與競爭力。

關於Sandisk

Sandisk（納斯達克代號：SNDK）提供創新的快閃記憶體解決方案與先進的記憶體技術，因應人們與企業的即時需求並助力實現其遠大抱負，使其得以持續前行並不斷突破。敬請在以下各平臺關注Sandisk：Instagram、Facebook、X、LinkedIn、YouTube。加入 TeamSandisk，前往Instagram。

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關於 Kioxia

Kioxia是全球記憶體解決方案領域的領軍企業，致力於快閃記憶體和固態硬碟(SSD)的開發、生產和銷售。其前身是Toshiba Memory，於2017年4月從1987年發明了NAND快閃記憶體的公司Toshiba Corporation脫售而出。Kioxia致力於透過提供產品、服務和系統來為客戶創造選擇，並為社會創造以儲存技術為基礎的價值，從而提升世界的「記憶」。Kioxia創新的3D快閃記憶體技術BiCS FLASH™正在塑造儲存技術在高密度應用領域（包括高階智慧型手機、PC、汽車系統、資料中心和生成式AI系統）的未來。

前瞻性陳述

Sandisk

本新聞稿包含美國聯邦證券法所定義之前瞻性陳述，其中包括對以下事項的預期：Sandisk Corporation與Kioxia Holdings Corporation的產品路線圖、生產規模擴大計劃及持續推動多年度位元增長的能力；對高效能快閃記憶體技術的需求；兩家公司3D快閃記憶體技術的效能、容量及功能；Fab2廠房的功能與效率；Sandisk在其與Kioxia長期合資企業中的持續投資策略；以及該合資企業的長期成功、營運協同效應、資本效率、競爭力及規模化提供前沿3D快閃記憶體創新技術的能力。這些前瞻性陳述乃基於當前的預期，並受到可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的風險及不確定因素影響。可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異的主要風險及不確定因素包括：全球或區域經濟狀況的不利變化，包括不斷變化的貿易政策、關稅制度及貿易戰的影響；Sandisk產品需求的波動；價格趨勢及平均售價的波動；因長期協議而面臨的執行、財務及市場風險；通脹；利率變動及潛在的經濟衰退；業務及市場狀況的影響；競爭產品及價格的影響；基於新技術的產品研發與推出以及技術轉型的管理；與戰略倡議相關的風險，包括重組、收購、資產剝離、成本節約措施及合資企業；與產品缺陷相關的風險；製造困難或延誤或其他供應鏈中斷；對包括Kioxia Corporation在內之關鍵合作夥伴戰略關係的依賴；熟練管理與技術人才的吸引、留任與發展；在業務營運中使用人工智慧相關的風險；與關鍵客戶關係的變更或客戶群的整合；網絡安全事件或其他數據系統安全風險所造成的損害、破壞或中斷；對知識產權的依賴；匯率波動；競爭對手的行動；與遵守不斷變化的法律及監管要求相關的風險；以及Sandisk向美國證券交易委員會提交的文件中列出的其他風險及不確定因素，包括於2025年8月21日向證交會提交的Form 10-K年度報告，以及於2026年5月1日向證交會提交的Form 10-Q季度報告，敬請投資者留意。讀者不應過度依賴這些前瞻性陳述，該等陳述僅反映截至本新聞稿發布之日的情況。除法律要求外，Sandisk不承擔更新或修訂這些前瞻性陳述以反映新資訊或事件的義務。

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