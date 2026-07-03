Access Advance accueille Meta Platforms, Inc. et Alibaba Group au sein du pool de brevets de distribution vidéo

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC a annoncé aujourd’hui que Meta Platforms, Inc., l’un des plus grands distributeurs mondiaux de contenus vidéo via ses services Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp, a rejoint le pool de brevets de distribution vidéo (VDP Pool) en tant que titulaire de licence. Meta a également rejoint les pools HEVC Advance et VVC Advance en tant que titulaire de licence. Alibaba Group, dont l’infrastructure vidéo couvre un large éventail de services vidéo sur des plateformes de commerce électronique, de divertissement et de médias numériques, a également été annoncé cette semaine comme titulaire de licence du VDP Pool. L’adhésion de Meta et d’Alibaba au VDP Pool renforce encore la position de leader du programme sur le marché en matière de résolution des problèmes de licence liés à l’utilisation des codecs vidéo modernes, notamment VP9, AV1, HEVC et VVC, dans tous les modèles économiques variés du streaming vidéo sur Internet.

« L’adhésion d’une entreprise américaine de premier plan telle que Meta en tant que titulaire de licence constitue une étape décisive pour le secteur de la distribution de contenus et pour le VDP Pool », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « Meta touche chaque jour des milliards d’utilisateurs via certaines des plateformes vidéo les plus regardées au monde. Sa participation au VDP Pool témoigne de la solution de licence équilibrée que le VDP Pool offre au secteur, et confirme le rôle de premier plan joué par Meta parmi les entreprises américaines pour faire profiter un très grand nombre de consommateurs des nombreux avantages des codecs vidéo modernes, tels que l’AV1. De plus, l’expertise d’Alibaba en matière de technologie vidéo rend son intégration au sein du VDP Pool particulièrement significative et consolide encore davantage la position du programme en tant que solution de licence de référence pour le secteur du streaming multimédia. »

À propos d’Access Advance :

Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets.

Access Advance gère et administre le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 29 000 brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 et le VVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 5 400 brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Video Distribution Patent Pool, une solution complète de licence pour les services de streaming vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Access Advance a également acquis l’administrateur du pool de brevets HEVC/VVC de Via LA, désormais appelé programme VCL Advance (Video Codec Licensing). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

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