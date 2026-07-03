Access Advance verwelkomt Meta Platforms, Inc. en Alibaba Group in de patentpool voor videodistributie

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC heeft vandaag bekendgemaakt dat Meta Platforms, Inc., een van ’s werelds grootste distributeurs van videocontent via zijn diensten Facebook, Instagram, Threads en WhatsApp, zich als licentienemer heeft aangesloten bij de Video Distribution Patent Pool (VDP-pool). Meta is ook als licentienemer toegetreden tot zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pools. Alibaba Group, met een video-infrastructuur voor een breed scala aan videodiensten op het gebied van e-commerce, entertainment en digitale mediaplatforms, werd deze week eveneens aangekondigd als licentienemer van de VDP-pool. De toetreding van Meta en Alibaba tot de VDP-pool versterkt de marktleidende positie van het programma bij het oplossen van licentiekwesties rond het gebruik van moderne videocodecs (waaronder VP9, AV1, HEVC en VVC) binnen alle uiteenlopende bedrijfsmodellen voor internetvideostreaming.

"Dat een toonaangevend Amerikaans bedrijf als Meta zich als licentiehouder aansluit, is een mijlpaal voor de contentdistributiesector en voor de VDP-pool," aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. "Meta bereikt dagelijks miljarden gebruikers via enkele van de meest bekeken videoplatforms ter wereld. Meta's deelname aan de VDP-pool getuigt van de evenwichtige licentieoplossing die de VDP-pool de sector biedt. Met zijn veelzijdige aanbod van moderne videocodecs, zoals AV1, voor een groot aantal consumenten, bewijst Meta nogmaals zijn leidende rol onder Amerikaanse bedrijven. De toetreding van Alibaba met zijn geavanceerde videotechnologie tot de VDP-pool is ook bijzonder betekenisvol, en versterkt de positie van het programma als dé licentieoplossing voor de streamingmediasector."

Over Access Advance:

Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële patenten van de belangrijkste op standaarden gebaseerde videocodectechnologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel patenteigenaren als patentuitvoerders.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 29.000 patenten die essentieel zijn voor HEVC/H.265-technologie en de VVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 5.400 patenten die essentieel zijn voor VVC/H.266-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentiehouders een enkele kortingsstructuur voor royalty's voor licentiehouders die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pools. Daarnaast biedt Access Advance de Video Distribution Patent Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten die HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs omvat. Access Advance heeft ook de beheerder van de HEVC/VVC-patentpool van Via LA overgenomen, die nu het VCL Advance (Video Codec Licensing) programma heet. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

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