ROYC sélectionné par Slättö comme solution de structuration et de plateforme pour un fonds nourricier luxembourgeois

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, fournisseur mondial de premier plan en matière de structuration et de plateformes, a annoncé aujourd'hui que Slättö, société immobilière nordique spécialisée dans les marchés privés, a choisi ROYC pour créer et gérer un fonds nourricier domicilié au Luxembourg, destiné à regrouper efficacement les souscriptions individuelles d'investisseurs professionnels.

Ce véhicule d’investissement, domicilié au Luxembourg, sera entièrement structuré et géré sur la plateforme propriétaire de ROYC et proposera aux investisseurs une expérience numérique fluide avec un accès en temps réel à leur portefeuille, un reporting automatisé et une distribution internationale efficace. ROYC simplifie l’onboarding et la gouvernance, uniformise la documentation juridique et facilite l’accès aux capitaux.

« Les banques internationales et les plateformes de gestion de patrimoine recherchant de plus en plus un accès efficace à des stratégies de private equity de haute qualité, les marchés privés sont en pleine mutation structurelle. L'association de notre profonde expertise en matière de structuration et de l'infrastructure opérationnelle numérique de ROYC, permet à des gestionnaires de premier plan comme Slättö de lancer rapidement des véhicules prêts à attirer des investisseurs, en leur offrant une expérience fluide et totalement transparente tout au long du cycle de vie du fonds », déclare Mathias Leijon, fondateur et président de ROYC.

« Lors de la création d'un fonds nourricier luxembourgeois, nous avons évalué plusieurs solutions. ROYC offre une plateforme technologique moderne qui simplifie l'onboarding des investisseurs, le reporting et la gestion du cycle de vie du fonds, nous permettant ainsi d'élargir l'accès à un plus grand nombre d'investisseurs », déclare Jonas Andersson, associé gérant adjoint de Slättö.

Principales caractéristiques de la plateforme de ROYC

Mise sur le marché accélérée : l’architecture juridique uniformisée et l’orchestration automatisée des workflows de ROYC réduisent considérablement le délai de lancement des fonds sans compromettre la gouvernance ni le respect de la conformité.

l’architecture juridique uniformisée et l’orchestration automatisée des workflows de ROYC réduisent considérablement le délai de lancement des fonds sans compromettre la gouvernance ni le respect de la conformité. Gestion du cycle de vie numérique de bout en bout : les investisseurs bénéficient d'un processus KYC/AML entièrement automatisé, de souscriptions numériques, d'un suivi des mouvements de capitaux et de tableaux de bord de performance à la demande, le tout via des portails investisseurs sécurisés en marque blanche.

À propos de ROYC

ROYC est une entreprise de premier plan en technologies financières B2B qui fournit une plateforme opérationnelle complète pour gérer les marchés privés. Cette plateforme permet aux sociétés de private equity, aux banques, aux gestionnaires de patrimoine et aux family offices de structurer, distribuer et gérer des investissements privés de manière fluide et à grande échelle. ROYC associe une technologie de pointe dédiée aux marchés privés à des solutions de structuration sur mesure. Sa plateforme intuitive et évolutive remplace les processus manuels par l'automatisation et l'accès aux données en temps réel, et transforme ainsi la manière de structurer et de gérer les investissements sur les marchés privés tout au long du cycle de vie des fonds.

www.roycgroup.com

À propos de Slättö

Slättö est un investisseur en private equity immobilier spécialisé dans les pays nordiques. Nous nous attachons à offrir à nos investisseurs des rendements constants parmi les meilleurs du marché grâce à des stratégies thématiques et à une expertise locale. Depuis sa création en 2013, la société a réalisé des transactions pour une valeur totale de 5 milliards d'euros. Dans une perspective d'avenir, nous privilégions la pérennité, élément essentiel de la réussite à long terme de nos investissements.

www.slatto.se

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