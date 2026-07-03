Kioxia et Sandisk lancent la production de produits de mémoire flash 3D de 10e génération dans le bâtiment Fab2 du site de Kitakami

TOKYO et MILPITAS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Kioxia Corporation, filiale de Kioxia Holdings Corporation (TOKYO : 285A), et Sandisk Corporation (Nasdaq : SNDK), ont annoncé aujourd’hui le lancement de la production de sa technologie de mémoire flash 3D de 10e génération dans le bâtiment Fab2 (K2) du site de Kitakami implanté dans la préfecture d’Iwate, au Japon. Cette étape importante s’inscrit dans la stratégie de croissance pluriannuelle et l'importante mise en œuvre par les deux entreprises afin de répondre à la forte demande de leur technologie de mémoire flash innovante.

Parallèlement au lancement de la production, les entreprises ont organisé une cérémonie d'inauguration du bâtiment K2. Mis en service en septembre 2025, ce bâtiment a produit la 8e génération de mémoire flash 3D des entreprises et augmentera sa production avec le lancement de la 10e génération. Ces deux générations de mémoire flash 3D utilisent la technologie innovante CBA (CMOS directement lié à la matrice) de haute performance, à grande capacité et faible consommation d'énergie.

Le bâtiment Fab2 et doté d'une structure architecturale parasismique et sa conception intègre des équipements de production de pointe à faible consommation d'énergie. Ceui-ci a recours à l'intelligence artificielle pour augmenter la production et bénéficie d'une conception spatiale optimisant l'espace disponible pour les équipements de fabrication dans ses salles blanches.

Kioxia et Sandisk ont ​​récemment annoncé la prolongation de leur accord de coentreprise jusqu'en décembre 2034. Ce partenariat Sandisk-Kioxia a permis d'innover dans le domaine de la mémoire flash NAND pendant plusieurs décennies. La poursuite des investissements dans le bâtiment K2 entretiendra le succès à long terme de la coentreprise ainsi que sa capacité à fournir des innovations de pointe en matière de mémoire flash à grande échelle et de manière régulière, conformément aux objectifs de croissance de la capacité de mémoire précédemment annoncés par chaque entreprise.

Koichiro Shibayama, CEO de Kioxia Iwate Corporation, qui exploite l'usine de Kitakami, a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer la production de notre mémoire flash de 10e génération sur le site de Kitakami. La production des mémoires flash de 8e génération et des suivantes dans le bâtiment Fab2, créera une valeur nouvelle sur le marché de l'IA, en pleine expansion. Grâce à ce partenariat et aux économies d'échelle réalisées, Kioxia poursuivra sa fabrication de mémoires flash de pointe ainsi qu'une croissance durable. Kioxia continuera également de favoriser le développement de l'industrie des semi-conducteurs ainsi que la croissance des économies locales et nationales. »

« Depuis des décennies, Sandisk et Kioxia ont contribué à l'innovation dans le domaine de la mémoire flash NAND », a déclaré Alper Ilkbahar, CTO de Sandisk Corporation. « Le lancement de la production de notre mémoire flash 3D de 10e génération sur notre site de Kitakami marque une étape importante pour nos deux entreprises, car la demande en technologies flash haute performance ne cesse de croître. Grâce à notre bâtiment K2, nous continuerons à accompagner nos clients avec la technologie NAND la plus performante au monde, tout en créant de nouvelles opportunités économiques dans les communautés où nous sommes implantés, qui illustreront la solidité des relations économiques nippo-américaines. »

Depuis plus de 25 ans, Kioxia et Sandisk entretiennent un partenariat fructueux au sein d'une coentreprise et continueront de renforcer leurs synergies et leur compétitivité grâce au développement conjoint de la mémoire flash 3D et à des investissements de capitaux.

À propos de Sandisk

Sandisk (Nasdaq : SNDK) propose des solutions Flash innovantes ainsi que des technologies de mémoire avancées répondant à la demande des particuliers et des entreprises, à la croisée de leurs aspirations et des enjeux actuels, leur permettant ainsi de progresser et d’explorer de nouveaux horizons. Suivez Sandisk sur Instagram, Facebook, X, LinkedIn, YouTube. Rejoignez TeamSandisk sur Instagram.

© 2026 Sandisk Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés. Sandisk et le logo Sandisk sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sandisk Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, dédié au développement, à la production et à la vente de mémoire flash et de disques à semi-conducteurs (SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory a été séparé de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. Kioxia s’engage à améliorer le monde grâce à la « mémoire » en offrant des produits, des services et des systèmes qui créent un choix pour les clients et une valeur basée sur la mémoire pour la société. La technologie innovante de mémoire flash 3D de Kioxia, BiCS FLASH™, façonne l’avenir du stockage dans les applications à haute densité, notamment les smartphones avancés, les PC, les systèmes automobiles, les centres de données et les systèmes d’IA générative.

Déclarations prospectives

Sandisk

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières, notamment des déclarations concernant les attentes relatives à la feuille de route produit de Sandisk Corporation et de Kioxia Holdings, à leurs prévisions d’augmentation de la production ainsi qu'à leur capacité continue à générer une croissance pluriannuelle du nombre de bits ; à la demande de technologies flash haute performance ; aux performances, à la capacité et aux fonctionnalités de la technologie de mémoire flash 3D des deux entreprises ; aux capacités et à l’efficacité du bâtiment Fab2 ; à la stratégie d’investissement continue de Sandisk dans sa coentreprise de longue date avec Kioxia ; et au succès à long terme de la coentreprise, à ses synergies opérationnelles, à son efficacité en matière de capital, à sa compétitivité et sa capacité à fournir à grande échelle des innovations de pointe en matière de mémoire flash 3D. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Les principaux risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives comprennent une évolution défavorable de la conjoncture économique mondiale ou régionale, notamment l'impact de l'évolution des politiques commerciales, des régimes tarifaires et des guerres commerciales ; la volatilité de la demande pour les produits de Sandisk ; les tendances et fluctuations des prix de vente moyens ; l'exposition aux risques d'exécution, financiers et de marché liés aux accords à long terme ; l'inflation ; les variations des taux d'intérêt et le risque de récession économique ; l'impact de la conjoncture commerciale et des conditions de marché ; l'impact des produits concurrentiels et de leur politique de prix ; le développement et le lancement de produits basés sur de nouvelles technologies et la gestion des transitions technologiques ; les risques associés aux initiatives stratégiques, notamment les restructurations, les acquisitions, les cessions, les mesures de réduction des coûts et les coentreprises ; les risques liés aux défauts des produits ; les difficultés ou les retards de production ou autres perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ; la dépendance à l'égard de relations stratégiques avec des partenaires clés, notamment Kioxia Corporation ; l'attraction, la fidélisation et le développement de talents techniques et de gestion qualifiés ; les risques liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les activités commerciales ; les modifications des relations avec les clients clés ou la consolidation de la clientèle ; les compromissions, dommages ou interruptions provenant d'incidents de cybersécurité ou d'autres risques liés à la sécurité des systèmes de données ; la dépendance à l'égard de la propriété intellectuelle ; les fluctuations des taux de change ; les pratiques des concurrents ; les risques liés à la conformité aux exigences légales et réglementaires en constante évolution ; et les autres risques et incertitudes décrits dans les documents déposés par Sandisk auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment son rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 21 août 2025 et son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC le 1er mai 2026, sur lesquels nous attirons votre attention. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué, et Sandisk ne s'engage aucunement à les mettre à jour ou à les réviser en fonction de nouvelles informations ou de nouveaux événements, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.