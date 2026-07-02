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ODDO BHF initie à l’achat la couverture de SEMCO Technologies

CASTRIES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

SEMCO Technologies (Code ISIN : FR0014010H01 ; Mnémonique : ALSEM), entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de composants stratégiques pour la production de semi-conducteurs, annonce aujourd’hui l’initiation de son titre par ODDO BHF, société de bourse et banque d’affaires.

Dans son étude d’initiation intitulée « La haute couture du semiconducteur », ODDO BHF initie le suivi du titre avec une recommandation Surperformance et un objectif de cours à 62,0€1.

À propos de SEMCO Technologies

SEMCO Technologies est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants essentiels à la production de semi-conducteurs de nouvelle génération, les chucks électrostatiques (eChucks). Forte de 30 ans d’expertise et d’un savoir-faire technologique unique, SEMCO Technologies conçoit des eChucks de haute technologie et sur-mesure, se distinguant des fabricants généralistes par sa capacité à répondre aux exigences les plus pointues du marché. Fondée en 1986 à Montpellier, elle est devenue en 2016 une filiale à 100 % de ECM Group, groupe familial et leader mondial de la fabrication de biens d’équipement pour le traitement et la transformation des matériaux. SEMCO Technologies a réalisé au 31 décembre 2025 un chiffre d’affaires de 34,7 M€.

Pour en savoir plus : https://www.semco-tech.com/fr/

1 Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. La fourniture d’un service de production et de diffusion d’analyses financières a été convenue entre SEMCO Technologies et ODDO BHF.

Contacts

SEMCO Technologies
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Tél : 04 67 99 47 47
presse@semco-tech.com

Relations Investisseurs
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Tél : 01 44 71 94 94
semcotech@newcap.eu

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Nicolas Mérigeau
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BOURSE:ALSEM
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