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Croma-Pharma annuncia che la FDA ha approvato l'uso di Obagi saypha® ChIQ™ negli Stati Uniti

ChIQ™ diventa il secondo prodotto del portafoglio saypha® targato Croma approvato dalla FDA negli Stati Uniti; si ampliano le opzioni di trattamento mirate al ripristino dei volumi del viso

LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--Il primo semestre del 2026 si conclude con un altro risultato importante per Croma-Pharma, che annuncia l'approvazione, negli Stati Uniti, di Obagi saypha® ChIQ™ da parte da parte della FDA.

Il gel iniettabile a base di acido ialuronico Obagi saypha® ChIQ™ ha ottenuto l'approvazione per l'aumento dei volumi delle guance e la correzione delle asimmetrie a livello di linea mediana facciale negli adulti di oltre 21 anni. Sviluppato e prodotto da Croma-Pharma, e commercializzato negli Stati Uniti da Obagi Medical, azienda del gruppo Waldencast, ChIQ™ fa seguito all'approvazione di Obagi saypha® MagIQ™ ottenuta nel mese di settembre del 2025, e amplia ulteriormente la disponibilità delle soluzioni estetiche iniettabili di Croma negli Stati Uniti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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