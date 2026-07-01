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CoStar Group investe in Wikicasa, il marketplace italiano con agenti immobiliari

La transazione comporta l'acquisizione di una quota di circa il 30% nella società e sosterrà l'innovazione e la trasformazione digitale del mercato immobiliare nazionale

MILANO--(BUSINESS WIRE)--CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), leader mondiale nei marketplace online, nelle informazioni, nell'analisi e nella tecnologia del digital twin 3D per il settore immobiliare, oggi annuncia un investimento in Wikicasa, il marketplace italiano supportato da agenti immobiliari. Con questa operazione CoStar Group acquisisce una quota di circa il 30% in Wikicasa, che vanta tra i suoi azionisti le principali agenzie immobiliari italiane del calibro di Gruppo Tecnocasa, Gabetti Group, RE/MAX Italia e Tempocasa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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