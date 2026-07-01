Robinhood elige Morpho para impulsar su nuevo producto "Earn"

PARÍS Y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Morpho, la red de crédito abierta con blockchain, ha anunciado hoy que impulsará el nuevo producto "Earn" de Robinhood, de modo que los millones de usuarios de Robinhood que cumplan los requisitos podrán disponer de más opciones para obtener rentabilidad en la cadena a través de un monedero de autocustodia, directamente desde la aplicación de Robinhood. Este producto se irá implementando progresivamente entre los clientes de Robinhood en EE. UU. durante las próximas semanas.

El objetivo del producto "Earn" de Robinhood es proporcionar una rentabilidad ajustada al riesgo sobre los saldos inactivos, con USDG, una moneda estable vinculada al dólar.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.