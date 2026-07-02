Access Advance y Alibaba anuncian que Alibaba amplía su participación en el VDP Pool

BOSTON & HANGZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC y Alibaba Group han anunciado hoy que Alibaba amplía su participación en el Access Advance Video Distribution Patent Pool (VDP Pool) al incorporarse como licenciatario, con una licencia que abarca las tecnologías de códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Este anuncio supone un nuevo hito en la colaboración que ambas empresas mantienen desde hace varios años, que incluye el VVC Advance Patent Pool, donde Alibaba actúa como licenciante y licenciatario, así como el VDP Pool, al que se sumó como licenciante en 2025. Ese mismo año, Youku, filial de Alibaba y una de las principales plataformas chinas de transmisión de vídeo, también se incorporó al VDP Pool como licenciatario.

Alibaba gestiona uno de los ecosistemas de vídeo más amplios y diversos del mundo, con servicios que abarcan el comercio electrónico, el entretenimiento y los medios digitales. Hoy, el vídeo desempeña un papel esencial en la forma en que los consumidores compran, se comunican y disfrutan de contenidos de entretenimiento. La amplitud y diversidad de las operaciones de Alibaba reflejan el tipo de modelo de negocio para el que se diseñó el VDP Pool.

«Cuando una empresa contribuye al desarrollo de los estándares de códecs de vídeo, incorpora sus patentes a un consorcio, obtiene una licencia y extiende esa colaboración a otros programas, demuestra su compromiso con el ecosistema de licencias que impulsa la innovación y favorece la adopción de las tecnologías más avanzadas. Alibaba ha desempeñado un papel importante en la construcción de ese ecosistema y el anuncio de hoy marca un nuevo hito en esa colaboración», afirmó Peter Moller, director ejecutivo de Access Advance. «El VDP Pool ofrece una licencia única que reúne las patentes esenciales de los cuatro principales códecs de vídeo mediante una única tarifa de regalías, lo que evita tener que gestionar múltiples acuerdos bilaterales a medida que evolucionan las plataformas. Las operaciones de Alibaba abarcan desde el comercio electrónico hasta el entretenimiento y muchos otros ámbitos, y el VDP Pool se diseñó precisamente para dar respuesta a organizaciones de esa envergadura y diversidad. Nos complace contar con la participación de Alibaba en el programa, tanto en calidad de licenciante como de licenciatario».

«La tecnología de vídeo nos permite ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y fortalecer nuestra relación con ellos a través de nuestras plataformas», señaló Xiaopeng Ke, director jurídico de Patentes de Alibaba Group. «Creemos que el VDP Pool proporciona un marco de licencias que impulsará el desarrollo continuo y la adopción generalizada de los estándares de códecs de vídeo de próxima generación. Confiamos en mantener nuestra colaboración con Access Advance y con el resto de participantes para que el consorcio continúe atendiendo los intereses tanto de los licenciantes como de los licenciatarios».

Para obtener más información sobre el VDP Pool o realizar consultas sobre licencias, visite accessadvance.com/licensing-programs/vdp-pool.

Acerca de Alibaba Group

Alibaba Group es una empresa tecnológica global centrada en la IA + Cloud y el consumo. Proporciona la infraestructura y el alcance comercial necesarios para ayudar a comerciantes, marcas, minoristas y otras organizaciones a conectar con sus usuarios y clientes y desarrollar su actividad de forma más eficiente. Además, ofrece un ecosistema integral de IA para consumidores y empresas. Para obtener más información, visite alibaba.com.

Acerca de Access Advance:

Access Advance LLC es una empresa independiente especializada en la gestión de licencias, creada para impulsar el desarrollo y la administración de consorcios de patentes destinados a conceder licencias sobre las patentes esenciales de las principales tecnologías de códecs de vídeo. La empresa ofrece un sistema de licencias transparente y eficiente que beneficia tanto a los titulares de patentes como a los implementadores de estas tecnologías.

Access Advance administra el HEVC Advance Patent Pool, que concede licencias sobre más de 29 000 patentes esenciales para HEVC/H.265, y el VVC Advance Patent Pool, con más de 5400 patentes esenciales para VVC/H.266. El Multi-Codec Bridging Agreement ofrece a los licenciatarios que cumplan los requisitos una estructura unificada de regalías con tarifas reducidas para quienes participan tanto en el HEVC Advance Patent Pool como en el VVC Advance Patent Pool. Además, Access Advance ofrece el Video Distribution Patent Pool, una solución integral de licencias para servicios de transmisión de vídeo que abarca los códecs HEVC, VVC, VP9 y AV1. Asimismo, adquirió la empresa que administraba el consorcio de patentes HEVC/VVC de Via LA, que actualmente opera bajo el nombre de VCL Advance (Video Codec Licensing). Para obtener más información, visite www.accessadvance.com.

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