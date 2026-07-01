Robinhood entscheidet sich für Morpho als Technologiepartner für sein neues „Earn“-Produkt

PARIS & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Morpho, das offene, auf der Blockchain basierende Kreditnetzwerk, gab heute bekannt, dass es das neue „Earn“-Produkt von Robinhood unterstützen wird. Damit erhalten Millionen berechtigter Robinhood-Nutzer mehr Möglichkeiten, über ein Wallet mit eigener Verwahrung direkt in der Robinhood-App Renditen auf der Blockchain zu erzielen. Das Produkt wird in den kommenden Wochen schrittweise für den US-Kundenstamm von Robinhood eingeführt.

Robinhood Earn zielt darauf ab, mithilfe von USDG, einem an den Dollar gekoppelten Stablecoin, eine risikobereinigte Rendite auf ungenutzte Guthaben zu erzielen. Morpho dient als zugrunde liegendes Kreditnetzwerk, Steakhouse Financial sorgt für die Infrastruktur des Tresors, auf der das Produkt basiert, und Robinhood Chain fungiert als Abwicklungsschicht. Das Produkt wird über die Robinhood-App nahtlos bereitgestellt.

Morpho funktioniert als offenes Netzwerk auf der Blockchain. Kreditgeber und Kreditnehmer konkurrieren in Echtzeit miteinander, was zur Schaffung effizienterer Märkte beiträgt und Finanzprodukte mit besseren Zinssätzen und Konditionen für die Nutzer ermöglicht.

Die über Robinhood Earn bereitgestellten USDG werden in einen Morpho-Tresor eingezahlt und auf die verschiedenen Morpho-Märkte verteilt. Kreditnehmer stellen Sicherheiten aus Protokollen wie Spark, Ethena und Maple bereit, um USDG aufzunehmen, wobei die Rendite aus den von ihnen gezahlten Zinsen generiert wird.

„Robinhood ist die Plattform, die einer ganzen Generation den Zugang zum Investieren ermöglicht hat, und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihnen die Vorteile der On-Chain-Finanzwelt ihrem breiten Kundenstamm näherzubringen“, sagte Paul Frambot, Mitbegründer von Morpho. „Die Technologie der dezentralen Finanzwirtschaft funktioniert am besten als Infrastruktur, die es Marken und Institutionen ermöglicht, Produkte anzubieten, die offener, transparenter und wettbewerbsfähiger sind als solche, die auf traditionellen Finanzstrukturen basieren.“

Durch diese Integration fungiert Morpho nun als zentrale Kreditinfrastruktur für einige der meistgenutzten Finanzplattformen für Privatkunden in den Vereinigten Staaten. Die Einführung ist für Morpho ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg, On-Chain-Finanzdienstleistungen für den Mainstream-Privatkundenmarkt zugänglich zu machen.

Robinhood ist eine der renommiertesten Plattformen für Privatanleger in den USA und expandiert international.

„Wir sind der Meinung, dass jeder Zugang zu den effizientesten und innovativsten Finanzinstrumenten haben sollte, die es gibt“, sagte Gaëtan Thabot, Leiter des Bereichs Partnerschaften bei Robinhood Crypto. „Durch die Nutzung des offenen Kreditnetzwerks von Morpho in Verbindung mit USDG und Robinhood Chain bieten wir unseren berechtigten Nutzern die Möglichkeit, nahtlos von den Wettbewerbsvorteilen der dezentralen Finanzwelt zu profitieren. Wir freuen uns sehr, unseren berechtigten Nutzern eine einfache und zuverlässige Möglichkeit an die Hand zu geben, ihre digitalen Vermögenswerte gewinnbringend einzusetzen.“

Die Ankündigung folgt auf die jüngste Finanzierungsrunde von Morpho in Höhe von 175 Millionen US-Dollar, bei der eines der erklärten Ziele von Morpho darin bestand, Partnerschaften mit führenden Marken und Institutionen voranzutreiben. Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Paradigm, a16z crypto und Ribbit geleitet, unter Beteiligung von Apollo Funds, Circle Ventures, VanEck und weiteren strategischen Investoren, wodurch sich das insgesamt eingeworbene Kapital auf über 250 Millionen US-Dollar belief.

Über Morpho

Morpho ist ein On-Chain-Kreditnetzwerk mit Einlagen in Höhe von über 11 Mrd. US-Dollar, das Kreditgeber und Kreditnehmer weltweit mit den besten Angeboten verbindet. Dank ihrer modularen, offenen Infrastruktur können Fintech-Unternehmen, Wallet-Anbieter, Börsen und Institutionen konfigurierbare Kreditprodukte direkt in ihre Plattformen integrieren und dabei die vollständige Kontrolle über das Nutzererlebnis behalten. Marktführer wie Coinbase, Bitwise Asset Management und Sociiti Ginirale nutzen Morpho bereits, um sichere, skalierbare On-Chain-Kreditprodukte bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter Morpho.org.

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