CoStar Group investeert in Wikicasa, het door makelaars gesteunde Italiaanse vastgoedplatform

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), wereldwijd marktleider op het gebied van online vastgoedplatforms, informatie, analyses en 3D-digital twin-technologie voor de vastgoedsector, heeft vandaag een investering aangekondigd in Wikicasa, het door makelaars gesteunde Italiaanse vastgoedplatform. Door de transactie verwerft CoStar Group een belang van ongeveer 30% in Wikicasa. Tot de aandeelhouders van Wikicasa behoren toonaangevende Italiaanse makelaarsorganisaties, waaronder Tecnocasa Group, Gabetti Group, RE/MAX Italy en Tempocasa.

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