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AGC Pharma Chemicals convalida le strutture per i servizi CDMO tramite il programma VERIF.i® di Scientist.com

SAN DIEGO & BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la piattaforma e marketplace digitale gestito dall'IA leader del settore delle scienze della vita, e AGC Pharma Chemicals, un'organizzazione leader globale per lo sviluppo e la produzione conto terzi (CDMO) per principi attivi farmaceutici a piccole molecole e HPAPI, ha annunciato oggi che AGC ha portato a termine con successo una valutazione in loco del suo nuovo stabilimento di Barcellona utilizzando il programma di pre-valutazione dei fornitori VERIF.i®.

Il sito di Barcellona recentemente ampliato rafforza la posizione di AGC in quanto leader globale nello sviluppo e commercializzazione di ingredienti farmaceutici attivi (API) complessi a piccole molecule e di API altamente potenti (HPAPI). Progettato per garantire la massima flessibilità, sicurezza ed efficienza energetica, lo stabilimento amplia le capacità end-to-end di AGC dalla produzione su scala di grammi a quella su scala di tonnellate, nel rispetto dei più elevati standard di qualità e sostenibilità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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