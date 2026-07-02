Access Advance et Alibaba annoncent l’élargissement de la participation d’Alibaba au VDP Pool

BOSTON & HANGZHOU, Chine--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC et Alibaba Group ont annoncé aujourd’hui qu’Alibaba avait rejoint le pool de brevets Access Advance Video Distribution (VDP Pool) en tant que titulaire de licence, obtenant ainsi une licence couvrant l’ensemble des technologies de codec HEVC, VVC, VP9 et AV1 du pool. Cette annonce marque une étape importante dans la collaboration de plusieurs années entre les deux entreprises, qui s’étend au VVC Advance Patent Pool (où Alibaba participe à la fois en tant que concédant et titulaire de licence) et au VDP Pool, auquel Alibaba a adhéré en tant que concédant en 2025. Youku, filiale d’Alibaba et l’une des principales plateformes de streaming en Chine, a également rejoint le VDP Pool en tant que titulaire de licence en 2025.

Alibaba exploite l’un des écosystèmes vidéo les plus diversifiés au monde, couvrant un large éventail de services vidéo dans les domaines du commerce électronique, du divertissement et des médias numériques. La vidéo étant devenue un élément central de la manière dont les consommateurs font leurs achats, communiquent et accèdent au divertissement, l’étendue des activités vidéo d’Alibaba reflète le type de complexité des modèles économiques pour lesquels le VDP Pool a été conçu.

« Lorsqu’une entreprise apporte ses innovations aux normes de codecs vidéo, ajoute ses brevets à un pool, obtient une licence, puis étend cette relation à plusieurs programmes, cela témoigne de son engagement envers l’écosystème des licences qui stimule l’innovation et l’adoption des meilleures technologies. Alibaba a contribué à la construction de cet écosystème, et l’annonce d’aujourd’hui constitue une étape importante », déclare Peter Moller, directeur général d’Access Advance. « La structure de licence unique du VDP Pool couvre les brevets essentiels des quatre principaux codecs vidéo pour un taux de redevance unique, éliminant ainsi la nécessité de gérer de multiples accords bilatéraux à mesure que les plateformes évoluent. Les activités d’Alibaba couvrent un large éventail de domaines, notamment le commerce électronique, le divertissement et bien d’autres, et le VDP Pool est précisément conçu pour ce type d’échelle et de diversité. Nous sommes ravis de bénéficier de leur pleine participation aux deux niveaux du programme. »

« La technologie vidéo permet à Alibaba de mieux servir ses clients et d’établir avec eux des liens significatifs sur l’ensemble de ses plateformes », déclare Xiaopeng Ke, directeur juridique chargé des brevets d’Alibaba Group. « Le VDP Pool offre un cadre d’octroi de licences qui, selon nous, peut soutenir le développement continu et l’adoption à grande échelle des normes de codecs vidéo de nouvelle génération, et nous sommes impatients de travailler avec Access Advance et les autres participants pour veiller à ce que ce pool serve les intérêts tant des concédants que des licenciés. »

Pour plus d’informations sur le VDP Pool ou pour toute demande concernant les licences, rendez-vous sur accessadvance.com/licensing-programs/vdp-pool.

À propos d’Alibaba Group

Alibaba Group est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans l’IA, le cloud et la consommation. Elle fournit l’infrastructure technologique et la portée marketing nécessaires pour aider les commerçants, les marques, les détaillants et autres entreprises à interagir avec leurs utilisateurs et leurs clients, et à fonctionner efficacement. Elle donne les moyens d’agir aux consommateurs et aux entreprises grâce à ses capacités et services d’IA full-stack. Pour plus d’informations, rendez-vous sur alibaba.com.

À propos d’Access Advance :

Access Advance LLC est une société indépendante d’administration de licences créée pour diriger le développement, l’administration et la gestion de pools de brevets pour l’octroi de licences de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme de licence transparent et efficace pour les titulaires de brevets et les implémenteurs de brevets.

Access Advance gère et administre le HEVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 29 000 brevets essentiels à la technologie HEVC/H.265 et le VVC Advance Patent Pool pour l’octroi de licences sur plus de 5 400 brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. Le Multi-Codec Bridging Agreement de la société offre aux titulaires de licence éligibles une structure de redevances unique à taux réduit pour les titulaires de licence participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Video Distribution Patent Pool, une solution complète de licence pour les services de streaming vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Access Advance a également acquis l’administrateur du pool de brevets HEVC/VVC de Via LA, désormais appelé programme VCL Advance (Video Codec Licensing). Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.accessadvance.com.

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