Presentamos Arbex: un nuevo líder mundial en productos de papel tissue e higiene

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Arbex, un nuevo líder mundial en productos de papel tissue e higiene, inicia hoy sus operaciones como empresa independiente y presenta su marca, su equipo directivo y la estructura de la compañía.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.