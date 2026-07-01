Presentamos Arbex: un nuevo líder mundial en productos de papel tissue e higiene
Presentamos Arbex: un nuevo líder mundial en productos de papel tissue e higiene
La empresa conjunta de USD 3.400 millones entre Suzano y Kimberly-Clark inicia sus operaciones como compañía independiente y revela los principales aspectos de su estructura corporativa.
- Con el inicio de sus operaciones, Arbex se convierte en una de las mayores empresas del mundo en el sector de productos de papel tissue e higiene, con presencia en más de 70 mercados de cinco continentes. Su sede central estará ubicada en los Países Bajos y tendrá una oficina operativa en Londres.
- La compañía producirá y comercializará marcas líderes a nivel mundial y regional, entre ellas Kleenex®, Scott®, Cottonelle®, Andrex® y Viva® desde 22 plantas de fabricación distribuidas en 14 países.
- Ehab Abou-Oaf, anteriormente presidente de International Family Care & Professional de Kimberly-Clark, asumirá directamente el cargo de director ejecutivo (CEO) de Arbex. El puesto tendrá su base en el Reino Unido, junto con la mayor parte del equipo ejecutivo global.
LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Arbex, un nuevo líder mundial en productos de papel tissue e higiene, inicia hoy sus operaciones como empresa independiente y presenta su marca, su equipo directivo y la estructura de la compañía.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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