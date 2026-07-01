Presentazione di Arbex: un nuovo leader globale nell'ambito dei prodotti tissue e dell'igiene

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Arbex, un nuovo leader globale nei settori di prodotti tissue e igiene, avvia oggi la propria attività in qualità di entità indipendente e svela i dettagli relativi al proprio marchio, al team dirigenziale e alla struttura aziendale.

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