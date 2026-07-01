Presentazione di Arbex: un nuovo leader globale nell'ambito dei prodotti tissue e dell'igiene
Presentazione di Arbex: un nuovo leader globale nell'ambito dei prodotti tissue e dell'igiene
La joint venture di 3,4 miliardi di dollari tra Suzano e Kimberly-Clark lancia operazioni indipendenti e rivela informazioni fondamentali sull'azienda
- Al lancio Arbex diventerà una delle più grandi aziende al mondo nel settore dei prodotti tissue e dell'igiene, attiva in oltre 70 mercati su cinque continenti, con sede centrale nei Paesi Bassi e ufficio operativo a Londra.
- L'azienda produrrà e commercializzerà brand globali e regionali leader, tra cui Kleenex®, Scott®, Cottonelle®, Andrex® e Viva®, con 22 impianti di produzione in 14 paesi.
- Ehab Abou-Oaf, in precedenza Presidente della divisione International Family Care & Professional presso Kimberly-Clark, effettuerà la transizione direttamente in qualità di CEO di Arbex, e opererà dal Regno Unito assieme alla maggior parte del team dirigenziale globale.
LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Arbex, un nuovo leader globale nei settori di prodotti tissue e igiene, avvia oggi la propria attività in qualità di entità indipendente e svela i dettagli relativi al proprio marchio, al team dirigenziale e alla struttura aziendale.
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